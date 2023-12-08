https://ria.ru/20231208/putin-1914610622.html

Матвиенко прокомментировала заявление Путина о выдвижении на выборы

Матвиенко прокомментировала заявление Путина о выдвижении на выборы - РИА Новости, 08.12.2023

Матвиенко прокомментировала заявление Путина о выдвижении на выборы

Президент России Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на выборы главы государства в 2024 году, исходя из интересов страны, он никогда не избегал... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:23

2023-12-08T14:23

2023-12-08T14:42

владимир путин

политика

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на выборы главы государства в 2024 году, исходя из интересов страны, он никогда не избегал ответственных решений, заявила в своем Telegram-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Президент РФ Владимир Путин сообщил участнику СВО, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок."Наш Президент никогда не избегал и не избегает ответственных решений. И сегодня он еще раз это подтвердил. Подтвердил, что в момент исторического выбора и исторического вызова готов действовать, исходя из интересов страны, ее граждан. Я уверена, что заявление Владимир Владимирович делал, опираясь, прежде всего, на реальный запрос россиян, учитывая их волю и настрой", - написала Матвиенко. Она отметила, что этой новости ждали "все, кто разделяет главные устремления, ценности и традиции нашего многонационального народа". "Все, кому небезразлично будущее России. Все, кто сражается на фронтах СВО, кто помогает нашим бойцам в тылу, кто ждет их дома. И, думаю, что уже само решение Владимира Владимировича Путина идти на выборы стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы, дополнительной гарантией сохранения и развития России как справедливого и социального государства. Суверенного, мощного, безопасного", - подчеркнула парламентарий.Матвиенко отметила, что поддерживает решение Путина. "Конечно, я считала и считаю себя членом команды Путина и, безусловно, поддерживаю это решение Владимира Владимировича. Оно дает возможность абсолютному большинству россиян, доверяющих действующему президенту, видеть его в числе кандидатов и голосовать за него. Это доверие настоящее, эта поддержка – самой высокой пробы! Потому что в их основе не обещания, а реальные дела, значимые результаты и ощутимые изменения в качестве жизни, которые произошли в России, руководимой Владимиром Путиным", - написала спикер Совета Федерации. Она отметила, что за всеми изменениями к лучшему стоит честное служение президента народу, тяжелейший каждодневный труд с полной самоотдачей, и люди это понимают."Итоги различных социологических исследований показывают: россияне четко понимают, что нынешняя уникальная сплоченность, доверие и гражданское спокойствие в обществе сформированы именно вокруг президента России. Это то, что называется "роль личности в истории". Обратила внимание на приведенные вчера данные опроса: "Какие чувства и эмоции вызывает у вас фигура Владимира Путина"? Ответы были: доверие, спокойствие, уверенность в будущем, гордость. Полностью разделяю", - заключила парламентарий.

https://ria.ru/20231207/putin-1914404484.html

https://ria.ru/20231117/peskov-1910031423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф