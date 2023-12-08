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Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок - РИА Новости, 08.12.2023
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14:09 08.12.2023 (обновлено: 15:43 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/putin-1914607026.html
Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок
Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок - РИА Новости, 08.12.2023
Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок
Президент Владимир Путин сообщил участнику спецоперации, Герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:09
2023-12-08T15:43
владимир путин
политика
россия
совет федерации рф
элла памфилова
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил участнику спецоперации, Герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок.С такой просьбой командир батальона "Спарта" обратился к главе государства во время его неформального общения с участниками церемонии награждения медалями "Золотая Звезда" Героев России."Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает", — сказал Жога, добавив, что на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Путин баллотироваться.Он отметил, что российский лидер не колебался при ответе на его вопрос."У нас президент принимает решения не колеблясь, он всегда уверен в своих действиях, в своих решениях, в своих словах", — подчеркнул Герой ДНР.Говоря о своем решении, Путин заявил, что сегодня иначе нельзя."В разное время были разные мысли… Но я понимаю, сегодня по-другому нельзя. Так что буду баллотироваться", — сказал он и поблагодарил всех, кто высказался в поддержку его выдвижения.Накануне Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года.Как заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, они продлятся три дня — с 15 по 17 марта. По ее словам, такой формат уже становится традиционным для российской избирательной системы. Она напомнила, что впервые трехдневное голосование применили во время пандемии для обеспечения безопасности граждан.Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию он получил право выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году.
https://ria.ru/20231208/vybory-1914551629.html
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"Я буду баллотироваться" – Путин об участии в выборах
"Я буду баллотироваться" – Путин об участии в выборах
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владимир путин, политика, россия, совет федерации рф, элла памфилова, донецкая народная республика
Владимир Путин, Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Элла Памфилова, Донецкая Народная Республика
Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок

Путин сообщил Герою ДНР Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил участнику спецоперации, Герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок.
С такой просьбой командир батальона "Спарта" обратился к главе государства во время его неформального общения с участниками церемонии награждения медалями "Золотая Звезда" Героев России.
"Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает", — сказал Жога, добавив, что на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Путин баллотироваться.
Он отметил, что российский лидер не колебался при ответе на его вопрос.
"У нас президент принимает решения не колеблясь, он всегда уверен в своих действиях, в своих решениях, в своих словах", — подчеркнул Герой ДНР.
Говоря о своем решении, Путин заявил, что сегодня иначе нельзя.
«
"В разное время были разные мысли… Но я понимаю, сегодня по-другому нельзя. Так что буду баллотироваться", — сказал он и поблагодарил всех, кто высказался в поддержку его выдвижения.
Накануне Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года.
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Как заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, они продлятся три дня — с 15 по 17 марта. По ее словам, такой формат уже становится традиционным для российской избирательной системы. Она напомнила, что впервые трехдневное голосование применили во время пандемии для обеспечения безопасности граждан.
Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию он получил право выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году.
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