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Памфилова рассказала о готовности к предстоящим выборам президента России

Памфилова рассказала о готовности к предстоящим выборам президента России - РИА Новости, 08.12.2023

Памфилова рассказала о готовности к предстоящим выборам президента России

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что к предстоящим президентским выборам проведена хорошая подготовка, есть много новых технических средств и новаций. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:12

2023-12-08T11:12

2023-12-08T11:21

политика

россия

элла памфилова

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что к предстоящим президентским выборам проведена хорошая подготовка, есть много новых технических средств и новаций."Мы хорошо подготовились, у нас очень много новых технических средств, которые мы теперь применяем, новации разного рода", - сказала она на заседании комиссии.Центральная избирательная комиссия в пятницу проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов-2024. Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231207/opro-1914419918.html

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политика, россия, элла памфилова, совет федерации рф