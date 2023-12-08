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Памфилова рассказала о готовности к предстоящим выборам президента России
Памфилова рассказала о готовности к предстоящим выборам президента России - РИА Новости, 08.12.2023
Памфилова рассказала о готовности к предстоящим выборам президента России
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что к предстоящим президентским выборам проведена хорошая подготовка, есть много новых технических средств и новаций. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:12
2023-12-08T11:12
2023-12-08T11:21
политика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что к предстоящим президентским выборам проведена хорошая подготовка, есть много новых технических средств и новаций."Мы хорошо подготовились, у нас очень много новых технических средств, которые мы теперь применяем, новации разного рода", - сказала она на заседании комиссии.Центральная избирательная комиссия в пятницу проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов-2024. Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
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политика, россия, элла памфилова, совет федерации рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, Совет Федерации РФ
Памфилова рассказала о готовности к предстоящим выборам президента России
Памфилова: ЦИК хорошо подготовился к предстоящим выборам президента в 2024 году