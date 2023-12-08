Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала о готовности к предстоящим выборам президента России - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 08.12.2023 (обновлено: 11:21 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/prezident-1914545947.html
Памфилова рассказала о готовности к предстоящим выборам президента России
Памфилова рассказала о готовности к предстоящим выборам президента России - РИА Новости, 08.12.2023
Памфилова рассказала о готовности к предстоящим выборам президента России
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что к предстоящим президентским выборам проведена хорошая подготовка, есть много новых технических средств и новаций. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:12
2023-12-08T11:21
политика
россия
элла памфилова
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_0:61:2858:1669_1920x0_80_0_0_a054c92508de6b3b6ae49fc69e590746.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что к предстоящим президентским выборам проведена хорошая подготовка, есть много новых технических средств и новаций."Мы хорошо подготовились, у нас очень много новых технических средств, которые мы теперь применяем, новации разного рода", - сказала она на заседании комиссии.Центральная избирательная комиссия в пятницу проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов-2024. Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231207/opro-1914419918.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_306:0:2573:1700_1920x0_80_0_0_a5f8f1797094563c247a961bf859702a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, элла памфилова, совет федерации рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, Совет Федерации РФ
Памфилова рассказала о готовности к предстоящим выборам президента России

Памфилова: ЦИК хорошо подготовился к предстоящим выборам президента в 2024 году

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что к предстоящим президентским выборам проведена хорошая подготовка, есть много новых технических средств и новаций.
«
"Мы хорошо подготовились, у нас очень много новых технических средств, которые мы теперь применяем, новации разного рода", - сказала она на заседании комиссии.
Центральная избирательная комиссия в пятницу проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов-2024. Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
Женщина голосует на выборах РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах в 2024 году
Вчера, 16:29
 
ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала