https://ria.ru/20231208/pogonya-1914550569.html

В Приморье попала на видео погоня тигра за медведем

В Приморье попала на видео погоня тигра за медведем - РИА Новости, 08.12.2023

В Приморье попала на видео погоня тигра за медведем

Видео погони амурского тигра за бурым медведем сняла фотоловушка в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье, сообщает учреждение в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:31

2023-12-08T11:31

2023-12-08T11:31

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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Видео погони амурского тигра за бурым медведем сняла фотоловушка в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье, сообщает учреждение в своем Telegram-канале. На размещенной заповедником видеозаписи зафиксирован момент ночного преследования тигром медведя: полосатый хищник неспешно движется за убегающим по лесной дороге косолапым. Момент погони зафиксировали разные камеры, расположенные на отдалении друг от друга. Спустя некоторое время камера запечатлела возвращение тигра. "На первый взгляд тигр преследует бурого медведя, но при этом не проявляет активной агрессии. Скорее всего, первый демонстративно отгонял второго от давленки, не желая делить свою трапезу", - говорится в сообщении заповедника. В публикации отмечается, что нельзя однозначно ответить на популярный вопрос о том, какое животное сильнее - тигр или медведь. "Редкие эпизоды столкновений этих крупных хищников описаны в научной литературе, но каждый раз они заканчивались по-разному. У каждого животного есть свои преимущества: у тигра - маневренность и ловкость, у бурого медведя - большая масса и сила, у гималайского медведя - древолазные навыки. Итог поединка зависит от состояния хищников в данный момент: возраста, наличия травм или болезней. Но всё же чаще хищники предпочитают не вступать в открытую борьбу", - добавляют в учреждении. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20231208/leopardy-1914505728.html

https://ria.ru/20231201/tigry-1913063571.html

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Тигр преследует медведя. Кадры Сихотэ-Алинского заповедника Тигр преследует медведя. Кадры Сихотэ-Алинского заповедника 2023-12-08T11:31 true PT0M29S

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