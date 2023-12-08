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Юные казаки из Кубани собрали 200 килограммов подарков для бойцов СВО

Юные казаки из Кубани собрали 200 килограммов подарков для бойцов СВО - РИА Новости, 08.12.2023

Юные казаки из Кубани собрали 200 килограммов подарков для бойцов СВО

Воспитанники казачьих групп детских садов Белореченского района Краснодарского края собрали новогодние посылки для участников спецоперации, в подарки вошли... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T21:37

2023-12-08T21:37

2023-12-08T21:37

надежные люди

общество

белореченский район

кубанское казачье войско

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 8 дек — РИА Новости. Воспитанники казачьих групп детских садов Белореченского района Краснодарского края собрали новогодние посылки для участников спецоперации, в подарки вошли около 200 килограммов конфет, поделок и открыток, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кубанского казачьего войска. "У нас второй год проходит акция "Новогодний подарок солдату", в которой принимают участие воспитанники казачьих групп из детских садов Белореченского района. Участие приняли около 200 казачат из семи детских садов. Им помогали родители и воспитатели", - рассказали в пресс-службе. Малыши собрали около 200 килограммов посылок с новогодними подарками. Казаки отвезут посылки бойцам в зону спецоперации. На данный момент жители и казаки Белореченского района также собирают подарки на Новый год для детей в новых регионах России, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

белореченский район

россия

краснодарский край

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общество, белореченский район, кубанское казачье войско, россия, краснодарский край