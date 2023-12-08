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Юные казаки из Кубани собрали 200 килограммов подарков для бойцов СВО - РИА Новости, 08.12.2023
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21:37 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/podarki-1914727840.html
Юные казаки из Кубани собрали 200 килограммов подарков для бойцов СВО
Юные казаки из Кубани собрали 200 килограммов подарков для бойцов СВО - РИА Новости, 08.12.2023
Юные казаки из Кубани собрали 200 килограммов подарков для бойцов СВО
Воспитанники казачьих групп детских садов Белореченского района Краснодарского края собрали новогодние посылки для участников спецоперации, в подарки вошли... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T21:37
2023-12-08T21:37
надежные люди
общество
белореченский район
кубанское казачье войско
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 8 дек — РИА Новости. Воспитанники казачьих групп детских садов Белореченского района Краснодарского края собрали новогодние посылки для участников спецоперации, в подарки вошли около 200 килограммов конфет, поделок и открыток, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кубанского казачьего войска. "У нас второй год проходит акция "Новогодний подарок солдату", в которой принимают участие воспитанники казачьих групп из детских садов Белореченского района. Участие приняли около 200 казачат из семи детских садов. Им помогали родители и воспитатели", - рассказали в пресс-службе. Малыши собрали около 200 килограммов посылок с новогодними подарками. Казаки отвезут посылки бойцам в зону спецоперации. На данный момент жители и казаки Белореченского района также собирают подарки на Новый год для детей в новых регионах России, добавили в пресс-службе.
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белореченский район
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общество, белореченский район, кубанское казачье войско, россия, краснодарский край
Надежные люди, Общество, Белореченский район, Кубанское казачье войско, Россия, Краснодарский край
Юные казаки из Кубани собрали 200 килограммов подарков для бойцов СВО

Юные казаки из Кубани собрали 200 килограммов новогодних подарков для бойцов СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 дек — РИА Новости. Воспитанники казачьих групп детских садов Белореченского района Краснодарского края собрали новогодние посылки для участников спецоперации, в подарки вошли около 200 килограммов конфет, поделок и открыток, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кубанского казачьего войска.
"У нас второй год проходит акция "Новогодний подарок солдату", в которой принимают участие воспитанники казачьих групп из детских садов Белореченского района. Участие приняли около 200 казачат из семи детских садов. Им помогали родители и воспитатели", - рассказали в пресс-службе.
Малыши собрали около 200 килограммов посылок с новогодними подарками. Казаки отвезут посылки бойцам в зону спецоперации. На данный момент жители и казаки Белореченского района также собирают подарки на Новый год для детей в новых регионах России, добавили в пресс-службе.
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Надежные людиОбществоБелореченский районКубанское казачье войскоРоссияКраснодарский край
 
 
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