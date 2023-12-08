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Ракова рассказала о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в Москве
Ракова рассказала о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в Москве - РИА Новости, 08.12.2023
Ракова рассказала о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в Москве
Сезонный рост новых случаев ОРВИ и COVID-19 наблюдается в Москве, при этом в настоящее время заболеваемость ОРВИ в Москве на 12% ниже прошлого года, заявила... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:11
2023-12-08T11:11
2023-12-08T11:11
здоровье - общество
москва
анастасия ракова
коронавирус covid-19
орви
грипп
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сезонный рост новых случаев ОРВИ и COVID-19 наблюдается в Москве, при этом в настоящее время заболеваемость ОРВИ в Москве на 12% ниже прошлого года, заявила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что в столице продолжается мониторинг ситуации с заболеваемостью, в рамках регулярного мониторинга эпидемиологической ситуации наблюдается сезонный рост новых случаев ОРВИ и COVID-19. "При этом мы видим, что начинает серьезно нарастать доля гриппа - по сравнению с прошлой неделей количество случаев увеличилось почти на треть. Тем не менее, это прогнозируемые цифры и классический вариант развития эпидобстановки в осенне-зимнем сезоне. В прошлом году рост гриппа также пришелся на декабрь. И более того, показатели этого года все равно остаются ниже, чем показатели прошлогодней заболеваемости ОРВИ на 12%", - рассказала Ракова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19, орви, грипп
Здоровье - Общество, Москва, Анастасия Ракова , Коронавирус COVID-19, ОРВИ, Грипп
Ракова рассказала о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в Москве
Заммэра Ракова: заболеваемость ОРВИ в Москве на 12% ниже, чем в прошлом году
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сезонный рост новых случаев ОРВИ и COVID-19 наблюдается в Москве, при этом в настоящее время заболеваемость ОРВИ в Москве на 12% ниже прошлого года, заявила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что в столице продолжается мониторинг ситуации с заболеваемостью, в рамках регулярного мониторинга эпидемиологической ситуации наблюдается сезонный рост новых случаев ОРВИ и COVID-19.
"При этом мы видим, что начинает серьезно нарастать доля гриппа - по сравнению с прошлой неделей количество случаев увеличилось почти на треть. Тем не менее, это прогнозируемые цифры и классический вариант развития эпидобстановки в осенне-зимнем сезоне. В прошлом году рост гриппа также пришелся на декабрь. И более того, показатели этого года все равно остаются ниже, чем показатели прошлогодней заболеваемости ОРВИ на 12%", - рассказала Ракова.
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