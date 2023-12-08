https://ria.ru/20231208/orvi-1914545359.html

Ракова рассказала о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в Москве

Ракова рассказала о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в Москве - РИА Новости, 08.12.2023

Ракова рассказала о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в Москве

Сезонный рост новых случаев ОРВИ и COVID-19 наблюдается в Москве, при этом в настоящее время заболеваемость ОРВИ в Москве на 12% ниже прошлого года, заявила... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:11

2023-12-08T11:11

2023-12-08T11:11

здоровье - общество

москва

анастасия ракова

коронавирус covid-19

орви

грипп

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сезонный рост новых случаев ОРВИ и COVID-19 наблюдается в Москве, при этом в настоящее время заболеваемость ОРВИ в Москве на 12% ниже прошлого года, заявила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что в столице продолжается мониторинг ситуации с заболеваемостью, в рамках регулярного мониторинга эпидемиологической ситуации наблюдается сезонный рост новых случаев ОРВИ и COVID-19. "При этом мы видим, что начинает серьезно нарастать доля гриппа - по сравнению с прошлой неделей количество случаев увеличилось почти на треть. Тем не менее, это прогнозируемые цифры и классический вариант развития эпидобстановки в осенне-зимнем сезоне. В прошлом году рост гриппа также пришелся на декабрь. И более того, показатели этого года все равно остаются ниже, чем показатели прошлогодней заболеваемости ОРВИ на 12%", - рассказала Ракова.

https://ria.ru/20231002/sanprosvet-1898725501.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19, орви, грипп