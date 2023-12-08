https://ria.ru/20231208/ombudsmen-1914505221.html

Омбудсмен Москвы посещала в СИЗО Трепову и Гершковича

Омбудсмен Москвы посещала в СИЗО Трепову и Гершковича - РИА Новости, 08.12.2023

Омбудсмен Москвы посещала в СИЗО Трепову и Гершковича

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила в интервью РИА Новости, что подключалась ко всем громким делам в этом году, в частности... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T03:15

2023-12-08T03:15

2023-12-08T09:55

происшествия

россия

екатеринбург

москва

эван гершкович

татьяна потяева

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила в интервью РИА Новости, что подключалась ко всем громким делам в этом году, в частности посещала в СИЗО фигурантку дела о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Дарью Трепову и арестованного по обвинению в шпионаже Эвана Гершковича, они не жаловались на условия содержания. Омбудсмен отметила, что в этом году была во всех следственных изоляторах столицы, в некоторых - по несколько раз, посещала разных людей. "Можно сказать, что по всем. Дарья Трепова, как пример, которая совершила террористический акт. Как только она была доставлена в следственный изолятор Лефортово, то, вне всякого сомнения, я отправилась туда, с ней беседовала, на условия содержания, питания, медицину ею не было высказано ни одного замечания... Также, из громких дел, я посещала американского подданного Эвана Гершковича, и с точки зрения условий содержания, обращения с ним сотрудников следственного изолятора никаких замечаний высказано не было", - сказала Потяева, отвечая на вопрос, к каким громким делам она подключалась в этом году. По версии следствия, Трепова вошла в состав орггруппы для совершения теракта с целью дестабилизировать органы госвласти и вынудить завершить СВО. Согласно отведенной роли и разработанной легенде, Трепова, представляясь чужим именем, неоднократно посещала патриотические мероприятия с участием военкора Максима Фомина (он же - Владлен Татарский), чтобы войти к нему в доверие. В ходе очередной встречи, состоявшейся 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга, Трепова вручила Фомину замаскированное под видом статуэтки самодельное взрывное устройство. В результате подрыва военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".

https://ria.ru/20231027/zaklyuchennye-1905708265.html

https://ria.ru/20230929/gershkovich-1899414093.html

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екатеринбург

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происшествия, россия, екатеринбург, москва, эван гершкович, татьяна потяева, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)