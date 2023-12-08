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РЖД запустит более 1,3 тысячи дополнительных рейсов в новогодние праздники
РЖД запустит более 1,3 тысячи дополнительных рейсов в новогодние праздники - РИА Новости, 08.12.2023
РЖД запустит более 1,3 тысячи дополнительных рейсов в новогодние праздники
Холдинг "Российские железные дороги" назначит более 1,3 тысячи дополнительных рейсов на новогодние праздники, заявил журналистам замглавы РЖД Иван Колесников. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T08:35
2023-12-08T08:35
2023-12-08T11:05
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" назначит более 1,3 тысячи дополнительных рейсов на новогодние праздники, заявил журналистам замглавы РЖД Иван Колесников. "Более 1,3 тысячи рейсов будет назначено на новогодние праздники. Это соответствует количеству рейсов, назначенных в прошлом году. Они будут ходить с 22 декабря по 8 января по самым востребованным маршрутам", - ответил он на вопрос журналистов о дополнительных назначениях поездов на Новый год. Количество рейсов будет увеличено на направлениях из Москвы в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Адлер; из Санкт-Петербурга в Белгород, Москву, Сортавалу, Адлер; из Ростова-на-Дону в Кисловодск, Адлер.
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общество, транспорт, адлер, москва, санкт-петербург, ржд, новости - туризм
Общество, Транспорт, Адлер, Москва, Санкт-Петербург, РЖД, Туризм, Новости - Туризм
РЖД запустит более 1,3 тысячи дополнительных рейсов в новогодние праздники
Колесников: РЖД запустит 1,3 тысячи дополнительных рейсов в новогодние праздники