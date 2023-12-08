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Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол
Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол - РИА Новости, 08.12.2023
Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол
Как возникло слово "Балтика", кого называли "чухонцами" и почему со временем слово приобрело оскорбительный оттенок? "Чудь, весь, водь, корелы..." — о ком шла речь в "Повести временных лет"? Откуда взялись "эстонцы", "латыши", "финны" и что не так со шведами в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"? Изучаем происхождение названий народов Севера.
2023-12-08T12:00
2023-12-08T12:00
2023-12-08T12:00
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Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол
Как возникло слово "Балтика", кого называли "чухонцами" и почему со временем слово приобрело оскорбительный оттенок? "Чудь, весь, водь, корелы..." — о ком шла речь в "Повести временных лет"? Откуда взялись "эстонцы", "латыши", "финны" и что не так со шведами в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"? Изучаем происхождение названий народов Севера.
audio/mpeg
Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол
Как возникло слово "Балтика", кого называли "чухонцами" и почему со временем слово приобрело оскорбительный оттенок? "Чудь, весь, водь, корелы..." — о ком шла речь в "Повести временных лет"? Откуда взялись "эстонцы", "латыши", "финны" и что не так со шведами в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"? Изучаем происхождение названий народов Севера.
audio/mpeg
Эпизод прокомментировала филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.О том, кого на Руси называли "немцами", а кого — "славянами", кто такие "фрязи" и "фряги", слушайте здесь. Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Как это по-русски, народ, Эстония, Латвия, Финляндия, Балтия, Балтийское море, Подкаст
Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол
Как возникло слово "Балтика", кого называли "чухонцами" и почему со временем слово приобрело оскорбительный оттенок? "Чудь, весь, водь, корелы..." — о ком шла речь в "Повести временных лет"? Откуда взялись "эстонцы", "латыши", "финны" и что не так со шведами в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"? Изучаем происхождение названий народов Севера.