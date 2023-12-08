https://ria.ru/20231208/narody-1914327548.html

Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол

Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол - РИА Новости, 08.12.2023

Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол

Как возникло слово "Балтика", кого называли "чухонцами" и почему со временем слово приобрело оскорбительный оттенок? "Чудь, весь, водь, корелы..." — о ком шла речь в "Повести временных лет"? Откуда взялись "эстонцы", "латыши", "финны" и что не так со шведами в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"? Изучаем происхождение названий народов Севера.

2023-12-08T12:00

2023-12-08T12:00

2023-12-08T12:00

как это по-русски

народ

эстония

латвия

финляндия

балтия

балтийское море

подкаст

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914550032_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_9e1d627af6a9a387b379c75658401ea2.jpg

Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол Как возникло слово "Балтика", кого называли "чухонцами" и почему со временем слово приобрело оскорбительный оттенок? "Чудь, весь, водь, корелы..." — о ком шла речь в "Повести временных лет"? Откуда взялись "эстонцы", "латыши", "финны" и что не так со шведами в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"? Изучаем происхождение названий народов Севера. audio/mpeg

Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол Как возникло слово "Балтика", кого называли "чухонцами" и почему со временем слово приобрело оскорбительный оттенок? "Чудь, весь, водь, корелы..." — о ком шла речь в "Повести временных лет"? Откуда взялись "эстонцы", "латыши", "финны" и что не так со шведами в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"? Изучаем происхождение названий народов Севера. audio/mpeg

Эпизод прокомментировала филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.О том, кого на Руси называли "немцами", а кого — "славянами", кто такие "фрязи" и "фряги", слушайте здесь. Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти

эстония

латвия

финляндия

балтия

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

народ, эстония, латвия, финляндия, балтия, балтийское море, подкаст, аудио