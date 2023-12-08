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Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол - РИА Новости, 08.12.2023
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12:00 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/narody-1914327548.html
Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол
Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол - РИА Новости, 08.12.2023
Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол
Как возникло слово "Балтика", кого называли "чухонцами" и почему со временем слово приобрело оскорбительный оттенок? "Чудь, весь, водь, корелы..." — о ком шла речь в "Повести временных лет"? Откуда взялись "эстонцы", "латыши", "финны" и что не так со шведами в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"? Изучаем происхождение названий народов Севера.
2023-12-08T12:00
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как это по-русски
народ
эстония
латвия
финляндия
балтия
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подкаст
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Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол
Как возникло слово "Балтика", кого называли "чухонцами" и почему со временем слово приобрело оскорбительный оттенок? "Чудь, весь, водь, корелы..." — о ком шла речь в "Повести временных лет"? Откуда взялись "эстонцы", "латыши", "финны" и что не так со шведами в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"? Изучаем происхождение названий народов Севера.
audio/mpeg
Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол
Как возникло слово "Балтика", кого называли "чухонцами" и почему со временем слово приобрело оскорбительный оттенок? "Чудь, весь, водь, корелы..." — о ком шла речь в "Повести временных лет"? Откуда взялись "эстонцы", "латыши", "финны" и что не так со шведами в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"? Изучаем происхождение названий народов Севера.
audio/mpeg
Эпизод прокомментировала филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.О том, кого на Руси называли "немцами", а кого — "славянами", кто такие "фрязи" и "фряги", слушайте здесь. Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
эстония
латвия
финляндия
балтия
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Новости
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5
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96
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народ, эстония, латвия, финляндия, балтия, балтийское море, подкаст, аудио
Как это по-русски, народ, Эстония, Латвия, Финляндия, Балтия, Балтийское море, Подкаст
Как это по-русски

Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол

Как это по-русски
Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол
12:00
Читать ria.ru в
Как возникло слово "Балтика", кого называли "чухонцами" и почему со временем слово приобрело оскорбительный оттенок? "Чудь, весь, водь, корелы..." — о ком шла речь в "Повести временных лет"? Откуда взялись "эстонцы", "латыши", "финны" и что не так со шведами в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"? Изучаем происхождение названий народов Севера.
Эпизод прокомментировала филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.
О том, кого на Руси называли "немцами", а кого — "славянами", кто такие "фрязи" и "фряги", слушайте здесь.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Автор эпизода: Анна Глушенкова
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
Как это по-русскинародЭстонияЛатвияФинляндияБалтияБалтийское мореПодкаст
 
 
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