https://ria.ru/20231013/narody-1902431939.html

"Славяне" — речные, а "немцы" — немые. Как возникли названия народов

"Славяне" — речные, а "немцы" — немые. Как возникли названия народов - РИА Новости, 13.10.2023

"Славяне" — речные, а "немцы" — немые. Как возникли названия народов

Кого на Руси называли "немцами", а кого — "славянами"? Кто такие "фрязи", как расшифровывается "Франция" и при чем тут свободные люди? Что общего между топонимами "Люксембург" и "Кувейт"? Название страны Пакистан — аббревиатура и авторский неологизм? Почему в "России" две буквы "с"? Рассказываем, откуда возникли названия стран и народов.

2023-10-13T12:00

2023-10-13T12:00

2023-10-13T12:00

как это по-русски

страны

индия

пакистан

китай

франция

россия

славяне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902431453_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_87d5657b97bd14349fb426b0b51e5b15.jpg

"Славяне" — речные, а "немцы" — немые. Как возникли названия народов Кого на Руси называли "немцами", а кого — "славянами"? Кто такие "фрязи", как расшифровывается "Франция" и при чем тут свободные люди? Что общего между топонимами "Люксембург" и "Кувейт"? Название страны Пакистан — аббревиатура и авторский неологизм? Почему в "России" две буквы "с"? Рассказываем, откуда возникли названия стран и народов. audio/mpeg

"Славяне" — речные, а "немцы" — немые. Как возникли названия народов Кого на Руси называли "немцами", а кого — "славянами"? Кто такие "фрязи", как расшифровывается "Франция" и при чем тут свободные люди? Что общего между топонимами "Люксембург" и "Кувейт"? Название страны Пакистан — аббревиатура и авторский неологизм? Почему в "России" две буквы "с"? Рассказываем, откуда возникли названия стран и народов. audio/mpeg

Эпизод прокомментировала филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.О названиях континентов слушайте в эпизоде "Европа, Азия, Австралия, Африка... Почему континенты так называются?"Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Ярослав Яценко

индия

пакистан

китай

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

страны, индия, пакистан, китай, франция, россия, славяне, аудио