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"Славяне" — речные, а "немцы" — немые. Как возникли названия народов
"Славяне" — речные, а "немцы" — немые. Как возникли названия народов - РИА Новости, 13.10.2023
"Славяне" — речные, а "немцы" — немые. Как возникли названия народов
Кого на Руси называли "немцами", а кого — "славянами"? Кто такие "фрязи", как расшифровывается "Франция" и при чем тут свободные люди? Что общего между топонимами "Люксембург" и "Кувейт"? Название страны Пакистан — аббревиатура и авторский неологизм? Почему в "России" две буквы "с"? Рассказываем, откуда возникли названия стран и народов.
2023-10-13T12:00
2023-10-13T12:00
2023-10-13T12:00
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"Славяне" — речные, а "немцы" — немые. Как возникли названия народов
Кого на Руси называли "немцами", а кого — "славянами"? Кто такие "фрязи", как расшифровывается "Франция" и при чем тут свободные люди? Что общего между топонимами "Люксембург" и "Кувейт"? Название страны Пакистан — аббревиатура и авторский неологизм? Почему в "России" две буквы "с"? Рассказываем, откуда возникли названия стран и народов.
audio/mpeg
"Славяне" — речные, а "немцы" — немые. Как возникли названия народов
Кого на Руси называли "немцами", а кого — "славянами"? Кто такие "фрязи", как расшифровывается "Франция" и при чем тут свободные люди? Что общего между топонимами "Люксембург" и "Кувейт"? Название страны Пакистан — аббревиатура и авторский неологизм? Почему в "России" две буквы "с"? Рассказываем, откуда возникли названия стран и народов.
audio/mpeg
Эпизод прокомментировала филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.О названиях континентов слушайте в эпизоде "Европа, Азия, Австралия, Африка... Почему континенты так называются?"Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Ярослав Яценко
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Как это по-русски, страны, Индия, Пакистан, Китай, Франция, Россия, славяне
"Славяне" — речные, а "немцы" — немые. Как возникли названия народов
Кого на Руси называли "немцами", а кого — "славянами"? Кто такие "фрязи", как расшифровывается "Франция" и при чем тут свободные люди? Что общего между топонимами "Люксембург" и "Кувейт"? Название страны Пакистан — аббревиатура и авторский неологизм? Почему в "России" две буквы "с"? Рассказываем, откуда возникли названия стран и народов.