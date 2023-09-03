https://ria.ru/20230903/kontinenty-1893670178.html
Европа, Азия, Австралия, Африка... Почему континенты так называются?
Европа, Азия, Австралия, Африка... Почему континенты так называются? - РИА Новости, 03.09.2023
Европа, Азия, Австралия, Африка... Почему континенты так называются?
Где впервые прозвучал топоним "Европа" и что он означал? Почему говорят, что слово "Африка" придумали древние римляне? Как "Азия" связана с древнегреческой мифологией? Почему прилагательное "австралийский" появилось раньше самой "Австралии"? Америку назвали в честь Америго Веспуччи или это миф? Рассказываем, откуда возникли названия континентов.
2023-09-03T12:00
2023-09-03T12:00
2023-09-03T12:00
как это по-русски
история
география
антарктида
африка
европа
азия
америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893714935_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_dbad6b73a0d16ad43e449417322b4c91.jpg
Европа, Азия, Австралия, Африка... Почему континенты так называются?
Где впервые прозвучал топоним "Европа" и что он означал? Почему говорят, что слово "Африка" придумали древние римляне? Как "Азия" связана с древнегреческой мифологией? Почему прилагательное "австралийский" появилось раньше самой "Австралии"? Америку назвали в честь Америго Веспуччи или это миф? Рассказываем, откуда возникли названия континентов.
audio/mpeg
Европа, Азия, Австралия, Африка... Почему континенты так называются?
Где впервые прозвучал топоним "Европа" и что он означал? Почему говорят, что слово "Африка" придумали древние римляне? Как "Азия" связана с древнегреческой мифологией? Почему прилагательное "австралийский" появилось раньше самой "Австралии"? Америку назвали в честь Америго Веспуччи или это миф? Рассказываем, откуда возникли названия континентов.
audio/mpeg
Эпизод прокомментировала филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Андрей Темнов
антарктида
африка
европа
азия
америка
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893714935_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_63b75fc83b07eaf6fe2419912ec531a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
история, география, антарктида, африка, европа, азия, америка, австралия, аудио
Как это по-русски, история, География, Антарктида, Африка, Европа, Азия, Америка, Австралия
Европа, Азия, Австралия, Африка... Почему континенты так называются?
Где впервые прозвучал топоним "Европа" и что он означал? Почему говорят, что слово "Африка" придумали древние римляне? Как "Азия" связана с древнегреческой мифологией? Почему прилагательное "австралийский" появилось раньше самой "Австралии"? Америку назвали в честь Америго Веспуччи или это миф? Рассказываем, откуда возникли названия континентов.