https://ria.ru/20230903/kontinenty-1893670178.html

Европа, Азия, Австралия, Африка... Почему континенты так называются?

Европа, Азия, Австралия, Африка... Почему континенты так называются? - РИА Новости, 03.09.2023

Европа, Азия, Австралия, Африка... Почему континенты так называются?

Где впервые прозвучал топоним "Европа" и что он означал? Почему говорят, что слово "Африка" придумали древние римляне? Как "Азия" связана с древнегреческой мифологией? Почему прилагательное "австралийский" появилось раньше самой "Австралии"? Америку назвали в честь Америго Веспуччи или это миф? Рассказываем, откуда возникли названия континентов.

2023-09-03T12:00

2023-09-03T12:00

2023-09-03T12:00

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Европа, Азия, Австралия, Африка... Почему континенты так называются? Где впервые прозвучал топоним "Европа" и что он означал? Почему говорят, что слово "Африка" придумали древние римляне? Как "Азия" связана с древнегреческой мифологией? Почему прилагательное "австралийский" появилось раньше самой "Австралии"? Америку назвали в честь Америго Веспуччи или это миф? Рассказываем, откуда возникли названия континентов. audio/mpeg

Европа, Азия, Австралия, Африка... Почему континенты так называются? Где впервые прозвучал топоним "Европа" и что он означал? Почему говорят, что слово "Африка" придумали древние римляне? Как "Азия" связана с древнегреческой мифологией? Почему прилагательное "австралийский" появилось раньше самой "Австралии"? Америку назвали в честь Америго Веспуччи или это миф? Рассказываем, откуда возникли названия континентов. audio/mpeg

Эпизод прокомментировала филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Андрей Темнов

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