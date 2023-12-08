https://ria.ru/20231208/nalog-1914670917.html

В "Ростелекоме" назвали размер выплаченного налога на сверхприбыль

В "Ростелекоме" назвали размер выплаченного налога на сверхприбыль - РИА Новости, 08.12.2023

В "Ростелекоме" назвали размер выплаченного налога на сверхприбыль

"Ростелеком" выплатил налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере около 700 миллионов рублей, рассказал журналистам первый вице-президент компании Сергей... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:26

2023-12-08T17:26

2023-12-08T17:26

экономика

россия

сергей анохин

антон силуанов

ростелеком

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Ростелеком" выплатил налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере около 700 миллионов рублей, рассказал журналистам первый вице-президент компании Сергей Анохин в кулуарах конференции Rostelecom Tech Day. "Заплатили, в конце ноября. Примерно 700 миллионов", - сказал Анохин. Ранее в декабре министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что бюджет РФ получил 305 миллиардов рублей от компаний по налогу на сверхприбыль, ожидания от этой меры сработали. В то же время Силуанов выразил уверенность, что некоторого пополнения бюджета вследствие уплаты компаниями налога на сверхприбыль можно ожидать вплоть до конца 2023 года. Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль, который составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года, его сумму можно было снизить вдвое, если перечислить в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года обеспечительный платеж. Всего власти РФ за счет налога на сверхприбыль планировали привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сергей анохин, антон силуанов, ростелеком