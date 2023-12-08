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В "Ростелекоме" назвали размер выплаченного налога на сверхприбыль - РИА Новости, 08.12.2023
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17:26 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/nalog-1914670917.html
В "Ростелекоме" назвали размер выплаченного налога на сверхприбыль
В "Ростелекоме" назвали размер выплаченного налога на сверхприбыль - РИА Новости, 08.12.2023
В "Ростелекоме" назвали размер выплаченного налога на сверхприбыль
"Ростелеком" выплатил налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере около 700 миллионов рублей, рассказал журналистам первый вице-президент компании Сергей... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:26
2023-12-08T17:26
экономика
россия
сергей анохин
антон силуанов
ростелеком
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Ростелеком" выплатил налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере около 700 миллионов рублей, рассказал журналистам первый вице-президент компании Сергей Анохин в кулуарах конференции Rostelecom Tech Day. "Заплатили, в конце ноября. Примерно 700 миллионов", - сказал Анохин. Ранее в декабре министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что бюджет РФ получил 305 миллиардов рублей от компаний по налогу на сверхприбыль, ожидания от этой меры сработали. В то же время Силуанов выразил уверенность, что некоторого пополнения бюджета вследствие уплаты компаниями налога на сверхприбыль можно ожидать вплоть до конца 2023 года. Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль, который составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года, его сумму можно было снизить вдвое, если перечислить в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года обеспечительный платеж. Всего власти РФ за счет налога на сверхприбыль планировали привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей.
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экономика, россия, сергей анохин, антон силуанов, ростелеком
Экономика, Россия, Сергей Анохин, Антон Силуанов, Ростелеком
В "Ростелекоме" назвали размер выплаченного налога на сверхприбыль

Анохин: "Ростелеком" выплатил налог на сверхприбыль в размере около 700 млн руб

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Ростелеком"
Логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Ростелеком" выплатил налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере около 700 миллионов рублей, рассказал журналистам первый вице-президент компании Сергей Анохин в кулуарах конференции Rostelecom Tech Day.
«
"Заплатили, в конце ноября. Примерно 700 миллионов", - сказал Анохин.
Ранее в декабре министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что бюджет РФ получил 305 миллиардов рублей от компаний по налогу на сверхприбыль, ожидания от этой меры сработали. В то же время Силуанов выразил уверенность, что некоторого пополнения бюджета вследствие уплаты компаниями налога на сверхприбыль можно ожидать вплоть до конца 2023 года.
Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль, который составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года, его сумму можно было снизить вдвое, если перечислить в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года обеспечительный платеж.
Всего власти РФ за счет налога на сверхприбыль планировали привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей.
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ЭкономикаРоссияСергей АнохинАнтон СилуановРостелеком
 
 
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