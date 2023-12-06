https://ria.ru/20231206/sverkhpribyl-1914202658.html

Бюджет получил 305 миллиардов рублей от компаний по налогу на сверхприбыль

Бюджет получил 305 миллиардов рублей от компаний по налогу на сверхприбыль - РИА Новости, 06.12.2023

Бюджет получил 305 миллиардов рублей от компаний по налогу на сверхприбыль

Российский бюджет благодаря налогу для компаний на сверхприбыль пополнился на 305 миллиардов рублей, сообщил в интервью "Известиям" министр финансов Антон... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:56

2023-12-06T18:56

2023-12-06T22:29

экономика

россия

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российский бюджет благодаря налогу для компаний на сверхприбыль пополнился на 305 миллиардов рублей, сообщил в интервью "Известиям" министр финансов Антон Силуанов."Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, в бюджет поступило больше 300 миллиардов рублей. Если быть точным, на данную неделю — 305 миллиардов рублей", — сказал он.Силуанов подчеркнул, что до конца года следует ожидать дальнейшего пополнения бюджета после уплаты фирмами этого налога.В августе Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний. Ставка составит десять процентов от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Провести выплату в казну нужно не позднее 28 января 2024 года.Согласно закону, сумму налогоплательщик считает самостоятельно. При этом ее можно снизить в два раза — до эффективной ставки в пять процентов, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Такое решение предложено реализовывать через налоговый вычет.Ряд компаний освободили от уплаты пошлины. Речь идет, в частности, о фирмах, созданных после 2020 года, малых и средних предприятиях, а также плательщиках единого сельхозналога. Кроме того, исключение сделали для компаний нефтегазового сектора и добычи угля, ряда застройщиков и некоторых кредитных и некредитных организаций.

https://ria.ru/20231122/byudzhet-1911039583.html

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экономика, россия