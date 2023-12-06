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Бюджет получил 305 миллиардов рублей от компаний по налогу на сверхприбыль - РИА Новости, 06.12.2023
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18:56 06.12.2023 (обновлено: 22:29 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/sverkhpribyl-1914202658.html
Бюджет получил 305 миллиардов рублей от компаний по налогу на сверхприбыль
Бюджет получил 305 миллиардов рублей от компаний по налогу на сверхприбыль - РИА Новости, 06.12.2023
Бюджет получил 305 миллиардов рублей от компаний по налогу на сверхприбыль
Российский бюджет благодаря налогу для компаний на сверхприбыль пополнился на 305 миллиардов рублей, сообщил в интервью "Известиям" министр финансов Антон... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:56
2023-12-06T22:29
экономика
россия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российский бюджет благодаря налогу для компаний на сверхприбыль пополнился на 305 миллиардов рублей, сообщил в интервью "Известиям" министр финансов Антон Силуанов.&quot;Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, в бюджет поступило больше 300 миллиардов рублей. Если быть точным, на данную неделю — 305 миллиардов рублей&quot;, — сказал он.Силуанов подчеркнул, что до конца года следует ожидать дальнейшего пополнения бюджета после уплаты фирмами этого налога.В августе Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний. Ставка составит десять процентов от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Провести выплату в казну нужно не позднее 28 января 2024 года.Согласно закону, сумму налогоплательщик считает самостоятельно. При этом ее можно снизить в два раза — до эффективной ставки в пять процентов, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Такое решение предложено реализовывать через налоговый вычет.Ряд компаний освободили от уплаты пошлины. Речь идет, в частности, о фирмах, созданных после 2020 года, малых и средних предприятиях, а также плательщиках единого сельхозналога. Кроме того, исключение сделали для компаний нефтегазового сектора и добычи угля, ряда застройщиков и некоторых кредитных и некредитных организаций.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Бюджет получил 305 миллиардов рублей от компаний по налогу на сверхприбыль

Силуанов: бюджет получил 305 млрд рублей от компаний по налогу на сверхприбыль

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российский бюджет благодаря налогу для компаний на сверхприбыль пополнился на 305 миллиардов рублей, сообщил в интервью "Известиям" министр финансов Антон Силуанов.
«

"Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, в бюджет поступило больше 300 миллиардов рублей. Если быть точным, на данную неделю — 305 миллиардов рублей", — сказал он.

Силуанов подчеркнул, что до конца года следует ожидать дальнейшего пополнения бюджета после уплаты фирмами этого налога.
В августе Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний. Ставка составит десять процентов от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Провести выплату в казну нужно не позднее 28 января 2024 года.
Согласно закону, сумму налогоплательщик считает самостоятельно. При этом ее можно снизить в два раза — до эффективной ставки в пять процентов, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Такое решение предложено реализовывать через налоговый вычет.
Ряд компаний освободили от уплаты пошлины. Речь идет, в частности, о фирмах, созданных после 2020 года, малых и средних предприятиях, а также плательщиках единого сельхозналога. Кроме того, исключение сделали для компаний нефтегазового сектора и добычи угля, ряда застройщиков и некоторых кредитных и некредитных организаций.
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