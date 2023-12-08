Рейтинг@Mail.ru
Любимова вручила госнаграды деятелям культуры на выставке "Россия" - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
18:28 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/nagrazhdenie-1914690940.html
Любимова вручила госнаграды деятелям культуры на выставке "Россия"
Любимова вручила госнаграды деятелям культуры на выставке "Россия" - РИА Новости, 08.12.2023
Любимова вручила госнаграды деятелям культуры на выставке "Россия"
Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила государственные награды директору Малого театра Тамаре Михайловой, директору Детской школы искусств имени Рихтера... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:28
2023-12-08T18:28
выставка-форум "россия"
москонцерт
ольга любимова
россия
москва
выставка-форум "россия"
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907423203_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_91e85fb746858b9afc5d2a5a6a5da1e5.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила государственные награды директору Малого театра Тамаре Михайловой, директору Детской школы искусств имени Рихтера Людмиле Михалевой, художественному руководителю Московского государственного музея Есенина Владиславу Маленко и другим деятелям культуры в павильоне "Наша культура" на выставке "Россия" на ВДНХ. "Неслучайно сегодня мы встречаемся здесь - в павильоне "Культура" на выставке "Россия". Я очень рада, что мне выпала честь сегодня вручить вам эти награды… Я желаю вам, чтобы эти награды были лишь продолжением вашей творческой деятельности, новых проектов, новых встреч", - сказала министр. Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" были награждены директор Малого театра России Тамара Михайлова, артист Малого театра России Валерий Бабятинский, директор Детской школы искусств имени Рихтера Людмила Михалева и артистка Московского театра на Таганке Любовь Белютина. Ордена почета удостоились репетитор по вокалу Московского государственного академического камерного хора Наталья Герасимова и директор Государственного Дарвинского музея Анна Клюкина. Орденом дружбы наградили Людмилу Коленченко - профессора кафедры классического танца Московской государственной академии хореографии. Также министр вручила медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени артисту Театра Маяковского Юрию Кореневу и гендиректору фирмы "Мелодия" Андрею Кричевскому. Медали "За труды в культуре и искусстве" удостоились артистка-вокалистка продюсерского центра "Москонцерт" Вера Берандзе, преподаватель Детской школы искусств имени Даргомыжского Сергей Боровский, артист оркестра театра "Ленком Марка Захарова" Олег Зарипов, артист-дрессировщик Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Вениамин Игумнов, артистка Театра на Таганке Юлия Куварзина, начальник службы департамента административного и технического обеспечения концертной деятельности Московской филармонии Павел Лаврененков, начальник отдела государственного музея-культурного центра "Интеграция" имени Островского Лариса Малышева, а также артист-концертный исполнитель "Москонцерта" Александр Чернов. Почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" было присуждено артистке Театра имени Гоголя Ирине Выборновой, артисту Театра на Таганке Дмитрию Муляру, а также артистке Ие Нинидзе. Кроме того, звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" удостоились худрук Московского государственного музея Есенина Владислав Маленко и худрук Театра "Центр драматургии и режиссуры" Владимир Панков. Также Любимова поздравила с присвоением звания "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" руководителя клубного формирования Государственного музея-культурного центра "Интеграция" Жанну Руцкую, а звания "Заслуженный художник Российской Федерации" - Галину Лопатину и Владимира Потемкина. Министр вручила благодарность президента РФ заведующей ветеринарным отделом Московского зоопарка Анастасии Высоких и главному ветеринарному врачу Дмитрию Егорову, режиссеру Евгению Соколову. Благодарность правительства РФ получил коллектив Академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" в лице его директора Джамбулата Магомедова. Почетных грамот Минкультуры РФ удостоились заместитель руководителя департамента культурного наследия города Москвы Юлия Логинова и руководитель отдела всемирного наследия и международного сотрудничества Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева Надежда Филатова. В завершении церемонии министр культуры поздравила всех с наступающими праздникам и отметила, что для деятелей культуры это период высокой загруженности.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907423203_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_94bebd44d77f482f3e6bfa354d3af30b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москонцерт, ольга любимова, россия, москва, выставка-форум "россия", общество
Выставка-форум "Россия", Москонцерт, Ольга Любимова, Россия, Москва, Выставка-форум "Россия", Общество
Любимова вручила госнаграды деятелям культуры на выставке "Россия"

Любимова наградила директора Малого театра Михайловой на форуме "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Министр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила государственные награды директору Малого театра Тамаре Михайловой, директору Детской школы искусств имени Рихтера Людмиле Михалевой, художественному руководителю Московского государственного музея Есенина Владиславу Маленко и другим деятелям культуры в павильоне "Наша культура" на выставке "Россия" на ВДНХ.
"Неслучайно сегодня мы встречаемся здесь - в павильоне "Культура" на выставке "Россия". Я очень рада, что мне выпала честь сегодня вручить вам эти награды… Я желаю вам, чтобы эти награды были лишь продолжением вашей творческой деятельности, новых проектов, новых встреч", - сказала министр.
Интерактивные стенды и концерты: чем привлекает гостей выставка "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять гостей.

Международная выставка-форум Россия

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли увидеть национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты.

Свадебная церемония в национальных традициях Республики Удмуртия на Международной выставке-форуме Россия

Посетители смогли увидеть национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся телемост "80 дней до старта!" Волонтерского корпуса ВФМ-2024.

Телемост 80 дней до старта! Волонтерского корпуса ВФМ - 2024

Состоялся телемост "80 дней до старта!" Волонтерского корпуса ВФМ-2024.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки прошел День Кировской области.

Международная выставка-форум Россия

В рамках выставки прошел День Кировской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Регион представил свои главные достижения.

Международная выставка-форум Россия

Регион представил свои главные достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На стенде Санкт-Петербурга состоялась встреча с Николаем Валуевым.

Встреча с Николаем Валуевым на Международной выставке-форуме Россия

На стенде Санкт-Петербурга состоялась встреча с Николаем Валуевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке дали старт волонтерской программе Всемирных игр дружбы.

Международная выставка-форум Россия

На выставке дали старт волонтерской программе Всемирных игр дружбы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Певица, посол волонтеров Всемирных игры дружбы-2024 Клава Кока

Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанк

На полях форума глава правительства Михаил Мишустин обсудил с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра международной выставки-форума Россия

На полях форума глава правительства Михаил Мишустин обсудил с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
9 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои достижения представила Оренбургская область.

Презентация Оренбургской области на Международной выставке-форуме Россия

Свои достижения представила Оренбургская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Привлекает внимание посетителей Дом молодежи, открывшийся на ВДНХ.

Павильон №55 Дом молодежи

Привлекает внимание посетителей Дом молодежи, открывшийся на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стенд Петербурга удивляет гостей интерактивностью.

Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме Россия

Стенд Петербурга удивляет гостей интерактивностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День Саратовской области прошла свадебная церемония с соблюдением старинных обрядов.

Свадебная церемония на Международной выставке-форуме Россия

В День Саратовской области прошла свадебная церемония с соблюдением старинных обрядов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ торжественно открыли Аллею Славы российских спортсменов, организованную российским обществом "Знание".

Открытие Аллеи славы Российского общества Знание

На ВДНХ торжественно открыли Аллею Славы российских спортсменов, организованную российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Республика Дагестан ярко продемонстрировала свои культурные традиции.

Презентация Республики Дагестан на Международной выставке-форуме Россия

Республика Дагестан ярко продемонстрировала свои культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего на выставке можно увидеть 131 экспозицию.

Международная выставка-форум Россия

Всего на выставке можно увидеть 131 экспозицию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках программы, посвященной Саратовской области, состоялся концерт Дениса Майданова.

Певец Денис Майданов на Международной выставке-форуме Россия

В рамках программы, посвященной Саратовской области, состоялся концерт Дениса Майданова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошло выступление ансамбля народных инструментов "Парафраз".

Ансамбль народных инструментов Парафраз на Международной выставке-форуме Россия

Прошло выступление ансамбля народных инструментов "Парафраз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18

Посетители смогли увидеть национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18

Состоялся телемост "80 дней до старта!" Волонтерского корпуса ВФМ-2024.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18

В рамках выставки прошел День Кировской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18

Регион представил свои главные достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18

На стенде Санкт-Петербурга состоялась встреча с Николаем Валуевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18

На выставке дали старт волонтерской программе Всемирных игр дружбы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18

На полях форума глава правительства Михаил Мишустин обсудил с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
9 из 18

Свои достижения представила Оренбургская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Привлекает внимание посетителей Дом молодежи, открывшийся на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

Стенд Петербурга удивляет гостей интерактивностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

В День Саратовской области прошла свадебная церемония с соблюдением старинных обрядов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

На ВДНХ торжественно открыли Аллею Славы российских спортсменов, организованную российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Республика Дагестан ярко продемонстрировала свои культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

Всего на выставке можно увидеть 131 экспозицию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

В рамках программы, посвященной Саратовской области, состоялся концерт Дениса Майданова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

Прошло выступление ансамбля народных инструментов "Парафраз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18
Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" были награждены директор Малого театра России Тамара Михайлова, артист Малого театра России Валерий Бабятинский, директор Детской школы искусств имени Рихтера Людмила Михалева и артистка Московского театра на Таганке Любовь Белютина. Ордена почета удостоились репетитор по вокалу Московского государственного академического камерного хора Наталья Герасимова и директор Государственного Дарвинского музея Анна Клюкина. Орденом дружбы наградили Людмилу Коленченко - профессора кафедры классического танца Московской государственной академии хореографии.
Также министр вручила медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени артисту Театра Маяковского Юрию Кореневу и гендиректору фирмы "Мелодия" Андрею Кричевскому. Медали "За труды в культуре и искусстве" удостоились артистка-вокалистка продюсерского центра "Москонцерт" Вера Берандзе, преподаватель Детской школы искусств имени Даргомыжского Сергей Боровский, артист оркестра театра "Ленком Марка Захарова" Олег Зарипов, артист-дрессировщик Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Вениамин Игумнов, артистка Театра на Таганке Юлия Куварзина, начальник службы департамента административного и технического обеспечения концертной деятельности Московской филармонии Павел Лаврененков, начальник отдела государственного музея-культурного центра "Интеграция" имени Островского Лариса Малышева, а также артист-концертный исполнитель "Москонцерта" Александр Чернов.
Девелоперские проекты представили в рамках выставки-форума "Россия"
© Пресс-служба группы компаний DARSДевелоперские проекты представили в рамках выставки-форума "Россия"
Девелоперские проекты представили в рамках выставки-форума Россия
Девелоперские проекты представили в рамках выставки-форума "Россия"
© Пресс-служба группы компаний DARS
1 из 3
© Пресс-служба группы компаний DARSДевелоперские проекты представили в рамках выставки-форума "Россия"
Девелоперские проекты представили в рамках выставки-форума Россия
Девелоперские проекты представили в рамках выставки-форума "Россия"
© Пресс-служба группы компаний DARS
2 из 3
© Пресс-служба группы компаний DARSДевелоперские проекты представили в рамках выставки-форума "Россия"
Девелоперские проекты представили в рамках выставки-форума Россия
Девелоперские проекты представили в рамках выставки-форума "Россия"
© Пресс-служба группы компаний DARS
3 из 3
Девелоперские проекты представили в рамках выставки-форума "Россия"
© Пресс-служба группы компаний DARS
1 из 3
Девелоперские проекты представили в рамках выставки-форума "Россия"
© Пресс-служба группы компаний DARS
2 из 3
Девелоперские проекты представили в рамках выставки-форума "Россия"
© Пресс-служба группы компаний DARS
3 из 3
Почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" было присуждено артистке Театра имени Гоголя Ирине Выборновой, артисту Театра на Таганке Дмитрию Муляру, а также артистке Ие Нинидзе. Кроме того, звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" удостоились худрук Московского государственного музея Есенина Владислав Маленко и худрук Театра "Центр драматургии и режиссуры" Владимир Панков.
Также Любимова поздравила с присвоением звания "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" руководителя клубного формирования Государственного музея-культурного центра "Интеграция" Жанну Руцкую, а звания "Заслуженный художник Российской Федерации" - Галину Лопатину и Владимира Потемкина.
Министр вручила благодарность президента РФ заведующей ветеринарным отделом Московского зоопарка Анастасии Высоких и главному ветеринарному врачу Дмитрию Егорову, режиссеру Евгению Соколову. Благодарность правительства РФ получил коллектив Академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" в лице его директора Джамбулата Магомедова.
Почетных грамот Минкультуры РФ удостоились заместитель руководителя департамента культурного наследия города Москвы Юлия Логинова и руководитель отдела всемирного наследия и международного сотрудничества Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева Надежда Филатова.
В завершении церемонии министр культуры поздравила всех с наступающими праздникам и отметила, что для деятелей культуры это период высокой загруженности.
Фестивали и свадебные церемонии: как проходит выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

Международная выставка-форум Россия. Концертная программа Многонациональный Ямал

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Нижегородской области, павильон № 75. В центре: Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

Международная выставка-форум Россия. Свадебная церемония по традициям Нижегородской области, павильон № 75

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

Международная выставка-форум Россия. Визит иранской делегации, павильон №46 Энергия жизни

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

Международная выставка-форум Россия. Визит иранской делегации, павильон №19 Атом

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

Шоу-лекция наставника и эксперта Юрия Башмета в рамках образовательной программы Международной выставки-форума Россия в лектории общества Знание

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

Выставка Россия. Пятница на ВДНХ. Выступление музыкальной группы CREAM SODA

На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

Выставка Россия. Пятница на ВДНХ. Зрители на концерте музыкальной группы CREAM SODA

Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Пермского края, Павильон № 75

Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

Международная выставка-форум Россия. Закрытие смены-фестиваля молодежного проекта Послезавтра, павильон №75

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

Выставка Россия. Дни Дедов Морозов народов России: Ямал Ири.

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Нижегородской области, павильон № 75

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

Международная выставка-форум Россия. Свадебная церемония по традициям Ханты-Мансийского автономного округа, павильон №75

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия. Закрытие смены-фестиваля молодежного проекта Послезавтра, павильон №75

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

Международная выставка-форум Россия. Торжественное открытие экспозиции Министерства транспорта РФ Россия в движении, Павильон № 15 Россия в движении (Минтранс)

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка будет работать до 12 апреля.

Международная выставка-форум Россия

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 16

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 16

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 16

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 16

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16

На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 16

Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16

Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
Выставка-форум "Россия"МосконцертОльга ЛюбимоваРоссияМоскваВыставка-форум "Россия"Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала