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Любимова вручила госнаграды деятелям культуры на выставке "Россия"

Любимова вручила госнаграды деятелям культуры на выставке "Россия" - РИА Новости, 08.12.2023

Любимова вручила госнаграды деятелям культуры на выставке "Россия"

Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила государственные награды директору Малого театра Тамаре Михайловой, директору Детской школы искусств имени Рихтера... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:28

2023-12-08T18:28

2023-12-08T18:28

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выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила государственные награды директору Малого театра Тамаре Михайловой, директору Детской школы искусств имени Рихтера Людмиле Михалевой, художественному руководителю Московского государственного музея Есенина Владиславу Маленко и другим деятелям культуры в павильоне "Наша культура" на выставке "Россия" на ВДНХ. "Неслучайно сегодня мы встречаемся здесь - в павильоне "Культура" на выставке "Россия". Я очень рада, что мне выпала честь сегодня вручить вам эти награды… Я желаю вам, чтобы эти награды были лишь продолжением вашей творческой деятельности, новых проектов, новых встреч", - сказала министр. Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" были награждены директор Малого театра России Тамара Михайлова, артист Малого театра России Валерий Бабятинский, директор Детской школы искусств имени Рихтера Людмила Михалева и артистка Московского театра на Таганке Любовь Белютина. Ордена почета удостоились репетитор по вокалу Московского государственного академического камерного хора Наталья Герасимова и директор Государственного Дарвинского музея Анна Клюкина. Орденом дружбы наградили Людмилу Коленченко - профессора кафедры классического танца Московской государственной академии хореографии. Также министр вручила медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени артисту Театра Маяковского Юрию Кореневу и гендиректору фирмы "Мелодия" Андрею Кричевскому. Медали "За труды в культуре и искусстве" удостоились артистка-вокалистка продюсерского центра "Москонцерт" Вера Берандзе, преподаватель Детской школы искусств имени Даргомыжского Сергей Боровский, артист оркестра театра "Ленком Марка Захарова" Олег Зарипов, артист-дрессировщик Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Вениамин Игумнов, артистка Театра на Таганке Юлия Куварзина, начальник службы департамента административного и технического обеспечения концертной деятельности Московской филармонии Павел Лаврененков, начальник отдела государственного музея-культурного центра "Интеграция" имени Островского Лариса Малышева, а также артист-концертный исполнитель "Москонцерта" Александр Чернов. Почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" было присуждено артистке Театра имени Гоголя Ирине Выборновой, артисту Театра на Таганке Дмитрию Муляру, а также артистке Ие Нинидзе. Кроме того, звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" удостоились худрук Московского государственного музея Есенина Владислав Маленко и худрук Театра "Центр драматургии и режиссуры" Владимир Панков. Также Любимова поздравила с присвоением звания "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" руководителя клубного формирования Государственного музея-культурного центра "Интеграция" Жанну Руцкую, а звания "Заслуженный художник Российской Федерации" - Галину Лопатину и Владимира Потемкина. Министр вручила благодарность президента РФ заведующей ветеринарным отделом Московского зоопарка Анастасии Высоких и главному ветеринарному врачу Дмитрию Егорову, режиссеру Евгению Соколову. Благодарность правительства РФ получил коллектив Академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" в лице его директора Джамбулата Магомедова. Почетных грамот Минкультуры РФ удостоились заместитель руководителя департамента культурного наследия города Москвы Юлия Логинова и руководитель отдела всемирного наследия и международного сотрудничества Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева Надежда Филатова. В завершении церемонии министр культуры поздравила всех с наступающими праздникам и отметила, что для деятелей культуры это период высокой загруженности.

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