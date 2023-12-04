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Девелоперские проекты представили в рамках выставки-форума "Россия" - РИА Новости, 04.12.2023
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Девелоперские проекты представили в рамках выставки-форума "Россия"
Девелоперские проекты представили в рамках выставки-форума "Россия" - РИА Новости, 04.12.2023
Девелоперские проекты представили в рамках выставки-форума "Россия"
Экспозиция группы компаний DARS стала частью стенда Строительного комплекса РФ, открывшегося на Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит в эти... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:31
2023-12-04T14:31
пресс-релизы
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МОСКВА, 4 дек – пресс-служба группы компаний DARS. Экспозиция группы компаний DARS стала частью стенда Строительного комплекса РФ, открывшегося на Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит в эти дни на ВДНХ в Москве.В павильоне №15 экспозиция "Строим будущее" показывает достижения и перспективы развития стройотрасли России и объединяет блоки Минстроя России, Росреестра, госкорпораций Туризм. РФ и ДОМ.РФ, а также крупнейших компаний отрасли. Благодаря современным медиарешениям посетители выставки смогут узнать о масштабах стройотрасли и комплекса городского хозяйства, увидеть памятные объекты, построенные в разных уголках нашей необъятной страны, а также отправиться в увлекательное интерактивное путешествие по объектам новой туристической инфраструктуры.На форуме-выставке представлены ГК DARS, компания ФСК, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), группа ПОЛИПЛАСТ и несколько других организацийDARS Development представил посетителям мероприятия опыт реализации крупных девелоперских проектов в столицах субъектов Российской Федерации, включающих в себя создание проектов социальной инфраструктуры и территориальное развитие."Приглашение от Минстроя РФ принять участие в выставке – это хорошая возможность показать всей стране наши успешные проекты. Комплексное развитие территорий – наиболее эффективный способ достижения государственных целей в сфере жилищного строительства. Это комфортное и доступное жилье вместе с сопутствующей социальной инфраструктурой. DARS накопил большой опыт в реализации подобных проектов. И мы с гордостью представляем их гостям международной выставки-форума "Россия", – сказал коммерческий директор по жилой недвижимости компании DARS Дмитрий Софронов.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы, фото
Пресс-релизы

Девелоперские проекты представили в рамках выставки-форума "Россия"

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МОСКВА, 4 дек – пресс-служба группы компаний DARS. Экспозиция группы компаний DARS стала частью стенда Строительного комплекса РФ, открывшегося на Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит в эти дни на ВДНХ в Москве.
В павильоне №15 экспозиция "Строим будущее" показывает достижения и перспективы развития стройотрасли России и объединяет блоки Минстроя России, Росреестра, госкорпораций Туризм. РФ и ДОМ.РФ, а также крупнейших компаний отрасли. Благодаря современным медиарешениям посетители выставки смогут узнать о масштабах стройотрасли и комплекса городского хозяйства, увидеть памятные объекты, построенные в разных уголках нашей необъятной страны, а также отправиться в увлекательное интерактивное путешествие по объектам новой туристической инфраструктуры.
© Пресс-служба группы компаний DARSДевелоперские проекты представили в рамках выставки-форума "Россия"
Девелоперские проекты представили в рамках выставки-форума Россия
Девелоперские проекты представили в рамках выставки-форума "Россия"
© Пресс-служба группы компаний DARS
1 из 3
© Пресс-служба группы компаний DARSДевелоперские проекты представили в рамках выставки-форума "Россия"
Девелоперские проекты представили в рамках выставки-форума Россия
Девелоперские проекты представили в рамках выставки-форума "Россия"
© Пресс-служба группы компаний DARS
2 из 3
© Пресс-служба группы компаний DARSДевелоперские проекты представили в рамках выставки-форума "Россия"
Девелоперские проекты представили в рамках выставки-форума Россия
Девелоперские проекты представили в рамках выставки-форума "Россия"
© Пресс-служба группы компаний DARS
3 из 3
На форуме-выставке представлены ГК DARS, компания ФСК, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), группа ПОЛИПЛАСТ и несколько других организаций
DARS Development представил посетителям мероприятия опыт реализации крупных девелоперских проектов в столицах субъектов Российской Федерации, включающих в себя создание проектов социальной инфраструктуры и территориальное развитие.
"Приглашение от Минстроя РФ принять участие в выставке – это хорошая возможность показать всей стране наши успешные проекты. Комплексное развитие территорий – наиболее эффективный способ достижения государственных целей в сфере жилищного строительства. Это комфортное и доступное жилье вместе с сопутствующей социальной инфраструктурой. DARS накопил большой опыт в реализации подобных проектов. И мы с гордостью представляем их гостям международной выставки-форума "Россия", – сказал коммерческий директор по жилой недвижимости компании DARS Дмитрий Софронов.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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