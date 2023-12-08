https://ria.ru/20231208/nablyudateli-1914579696.html

ЦИК заявил, что на выборы в Россию приедет много международных наблюдателей

ЦИК заявил, что на выборы в Россию приедет много международных наблюдателей - РИА Новости, 08.12.2023

ЦИК заявил, что на выборы в Россию приедет много международных наблюдателей

Многие международные наблюдатели готовы приехать в Россию и приедут на выборы президента РФ, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:55

2023-12-08T12:55

2023-12-08T13:18

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цик рф

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Многие международные наблюдатели готовы приехать в Россию и приедут на выборы президента РФ, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Конечно, мы будем приглашать международных наблюдателей. У нас очень широкие связи, ...мир большой... Многие готовы к нам приехать и приедут", - сказала она журналистам.При этом она не дала прямого ответа на вопрос, будут ли на выборах президента РФ наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. "Посмотрим", - сказала Памфилова.Ранее Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Выборы президента России будут длиться три дня – с 15 по 17 марта, соответствующее постановление приняли в пятницу члены Центральной избирательной комиссии РФ.

https://ria.ru/20231115/vybory-1909639959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, элла памфилова, цик рф