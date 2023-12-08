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ЦИК заявил, что на выборы в Россию приедет много международных наблюдателей - РИА Новости, 08.12.2023
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12:55 08.12.2023 (обновлено: 13:18 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/nablyudateli-1914579696.html
ЦИК заявил, что на выборы в Россию приедет много международных наблюдателей
ЦИК заявил, что на выборы в Россию приедет много международных наблюдателей - РИА Новости, 08.12.2023
ЦИК заявил, что на выборы в Россию приедет много международных наблюдателей
Многие международные наблюдатели готовы приехать в Россию и приедут на выборы президента РФ, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:55
2023-12-08T13:18
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Многие международные наблюдатели готовы приехать в Россию и приедут на выборы президента РФ, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Конечно, мы будем приглашать международных наблюдателей. У нас очень широкие связи, ...мир большой... Многие готовы к нам приехать и приедут", - сказала она журналистам.При этом она не дала прямого ответа на вопрос, будут ли на выборах президента РФ наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. "Посмотрим", - сказала Памфилова.Ранее Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Выборы президента России будут длиться три дня – с 15 по 17 марта, соответствующее постановление приняли в пятницу члены Центральной избирательной комиссии РФ.
https://ria.ru/20231115/vybory-1909639959.html
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политика, россия, элла памфилова, цик рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
ЦИК заявил, что на выборы в Россию приедет много международных наблюдателей

Памфилова: многие международные наблюдатели готовы приехать в Россию на выборы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заседание ЦИК РФ
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Многие международные наблюдатели готовы приехать в Россию и приедут на выборы президента РФ, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Конечно, мы будем приглашать международных наблюдателей. У нас очень широкие связи, ...мир большой... Многие готовы к нам приехать и приедут", - сказала она журналистам.
При этом она не дала прямого ответа на вопрос, будут ли на выборах президента РФ наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. "Посмотрим", - сказала Памфилова.
Ранее Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Выборы президента России будут длиться три дня – с 15 по 17 марта, соответствующее постановление приняли в пятницу члены Центральной избирательной комиссии РФ.
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