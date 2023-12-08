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ЦИК заявил, что на выборы в Россию приедет много международных наблюдателей
ЦИК заявил, что на выборы в Россию приедет много международных наблюдателей - РИА Новости, 08.12.2023
ЦИК заявил, что на выборы в Россию приедет много международных наблюдателей
Многие международные наблюдатели готовы приехать в Россию и приедут на выборы президента РФ, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:55
2023-12-08T12:55
2023-12-08T13:18
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Многие международные наблюдатели готовы приехать в Россию и приедут на выборы президента РФ, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Конечно, мы будем приглашать международных наблюдателей. У нас очень широкие связи, ...мир большой... Многие готовы к нам приехать и приедут", - сказала она журналистам.При этом она не дала прямого ответа на вопрос, будут ли на выборах президента РФ наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. "Посмотрим", - сказала Памфилова.Ранее Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Выборы президента России будут длиться три дня – с 15 по 17 марта, соответствующее постановление приняли в пятницу члены Центральной избирательной комиссии РФ.
https://ria.ru/20231115/vybory-1909639959.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, элла памфилова, цик рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
ЦИК заявил, что на выборы в Россию приедет много международных наблюдателей
Памфилова: многие международные наблюдатели готовы приехать в Россию на выборы
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Многие международные наблюдатели готовы приехать в Россию и приедут на выборы президента РФ, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Конечно, мы будем приглашать международных наблюдателей. У нас очень широкие связи, ...мир большой... Многие готовы к нам приехать и приедут", - сказала она журналистам.
При этом она не дала прямого ответа на вопрос, будут ли на выборах президента РФ наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. "Посмотрим", - сказала Памфилова.
Ранее Совет Федерации
назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Выборы президента России будут длиться три дня – с 15 по 17 марта, соответствующее постановление приняли в пятницу члены Центральной избирательной комиссии РФ.
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