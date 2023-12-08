https://ria.ru/20231208/mvd-1914581472.html
В Петербурге женщина наказывала детей, держа их руки над зажженной плитой
В Петербурге женщина наказывала детей, держа их руки над зажженной плитой - РИА Новости, 08.12.2023
В Петербурге женщина наказывала детей, держа их руки над зажженной плитой
Живущая в Петербурге гражданка одного из среднеазиатских государств подозревается в том, что держала двух своих детей за руки над зажженной газовой конфоркой,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:59
2023-12-08T12:59
2023-12-08T12:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Живущая в Петербурге гражданка одного из среднеазиатских государств подозревается в том, что держала двух своих детей за руки над зажженной газовой конфоркой, причинив им ожоги, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Седьмого декабря в полицию Кировского района Петербурга обратилась заведующая детским садом №19 с сообщением о том, что 30-летняя гражданка одного из среднеазиатских государств нанесла телесные повреждения своим несовершеннолетним детям 6 и 8 лет, а именно поднесла их руки к зажженной газовой конфорке, в результате чего несовершеннолетние получили ожоги", - говорится в сообщении. Как уточняет в ГУМВД, дети доставлены в больницу, а их мать – в полицию. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным интернет-газеты "Фонтанка", уроженка Таджикистана таким образом "воспитывала" детей, обнаружив кражу денег из сумки. Она сама отвела детей в травмпункт. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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происшествия, санкт-петербург, россия, кировский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Кировский район
В Петербурге женщина наказывала детей, держа их руки над зажженной плитой
МВД: в Петербурге женщина держала руки своих детей над зажженной газовой плитой