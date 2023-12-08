https://ria.ru/20231208/meropriyatiya-1914543576.html

Более 70 мероприятий проведут в честь 800-летия ивановского Юрьевца

Более 70 мероприятий проведут в честь 800-летия ивановского Юрьевца - РИА Новости, 08.12.2023

Более 70 мероприятий проведут в честь 800-летия ивановского Юрьевца

Утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2025 году 800-летия со дня основания Юрьевца, всего пройдет более 70 мероприятий,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:14

2023-12-08T11:14

2023-12-08T11:14

ивановская область

юрьевец

станислав воскресенский

михаил мишустин

россети

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2025 году 800-летия со дня основания Юрьевца, всего пройдет более 70 мероприятий, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Это заявление прозвучало 6 декабря от губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского во время традиционной встречи с жителями региона по итогам года. По словам главы региона, в этот план в первую очередь включали инфраструктурные преобразования Юрьевца. "Буквально на днях правительством России утвержден уже план по подготовке к 800-летию Юрьевца. Он включает и преобразования определенной инфраструктуры", - рассказал Воскресенский участникам итоговой встречи, его слова приводит пресс-служба. В плане основных мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилея города – более 70 мероприятий. В том числе проведут реставрацию объектов культурного наследия, обновят подъездные дороги и улично-дорожную сеть, отремонтируют здания, проведут благоустройство, модернизацию городской инженерной системы ЖКХ, культурно-массовые и просветительские мероприятия. Например, запланированы капитальный ремонт городского стадиона, благоустройство вокзальной площади и сквера, установка памятников известным личностям, проведение Всероссийского фестиваля фолк-музыки "От истоков к современности", Международного фестиваля кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского" и многое другое. Еще одно мероприятие касается модернизация сети уличного освещения. В ходе встречи с жителями региона губернатор рассказал, что в настоящий момент идет подготовка плана реализации программы "Светлый город" на следующий год. "Мы сейчас план с "Россетями" формируем. Думаю, что – так аккуратно скажу – в следующем году это будут Юрьевец, готовимся к 800-летию Юрьевца, и Родники", - сказал он, слова губернатора приводит пресс-служба. Указ о праздновании в 2025 году 800-летия основания старейшего города Ивановской области в марте подписал президент РФ Владимир Путин. Впервые в истории Ивановской области юбилей малого города будет отмечаться на государственном уровне. Организационный комитет сформирован в соответствии с распоряжением правительства РФ, которое подписал глава федерального кабинета министров Михаил Мишустин. Его возглавила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Преображение города началось несколько лет назад. Первым шагом стало благоустройство набережной. После этого приступили к масштабным ремонтам дорог, благоустроили Георгиевскую площадь и Городской сад. Провели долгожданный газ: к нему уже начали подключать дома верхнего Юрьевца. Выполнили реконструкцию дамбы. В город привлекают туристов: по инициативе Воскресенского в Юрьевец, на малую родину режиссера Андрея Тарковского, вернулся кинофестиваль "Зеркало", а нынешним летом, спустя 13 лет, к причалу пришвартовался первый круизный теплоход. "На моих глазах происходят все эти изменения. За последний год реально стало классно. Хочется в Юрьевце жить, хочется работать. Это и благоустройство, и теплоходы, которые снова пришли. Мы можем спокойно открывать свое какое-то маленькое дело и не бояться, что у нас не будет дохода – мы знаем, что придут туристы, что у нас будут покупатели. Пришел газ наконец-то – спустя столько лет. Верх (города – ред.) уже подключили, низ ждет. И мы очень сильно ждем 800-летия и надеемся, что город также будет процветать", - рассказала в ходе итоговой встречи местная жительница Елизавета Петрова.

https://ria.ru/20231207/ivanovo-1914438481.html

https://ria.ru/20231207/osveschenie-1914311227.html

юрьевец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

юрьевец, станислав воскресенский, михаил мишустин, россети