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В ЦИК представили логотип предстоящих президентских выборов - РИА Новости, 08.12.2023
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12:40 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/logotip-1914574967.html
В ЦИК представили логотип предстоящих президентских выборов
В ЦИК представили логотип предстоящих президентских выборов - РИА Новости, 08.12.2023
В ЦИК представили логотип предстоящих президентских выборов
В ЦИК представили логотип предстоящих президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:40
2023-12-08T12:40
россия
элла памфилова
политика
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В ЦИК представили логотип предстоящих президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. "Давайте покажем наш логотип, мы готовили разные варианты, но с учётом принятого постановления, которое тоже обсуждали не раз, вот наш логотип... все просто, лаконично, очень ёмко", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. Логотип представляет из себя букву V, раскрашенную в российский триколор, и надпись "Выборы президента России 15-17 марта 2024". Центральная избирательная комиссия в пятницу проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов-2024. Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231208/prezident-1914545947.html
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россия, элла памфилова, политика, совет федерации рф
Россия, Элла Памфилова, Политика, Совет Федерации РФ
В ЦИК представили логотип предстоящих президентских выборов

В ЦИК представили логотип предстоящих президентских выборов в России

© РИА Новости / Евгений БиятовЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Заседание ЦИК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В ЦИК представили логотип предстоящих президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.
"Давайте покажем наш логотип, мы готовили разные варианты, но с учётом принятого постановления, которое тоже обсуждали не раз, вот наш логотип... все просто, лаконично, очень ёмко", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.
Логотип представляет из себя букву V, раскрашенную в российский триколор, и надпись "Выборы президента России 15-17 марта 2024".
Центральная избирательная комиссия в пятницу проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов-2024. Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Памфилова рассказала о готовности к предстоящим выборам президента России
11:12
 
РоссияЭлла ПамфиловаПолитикаСовет Федерации РФ
 
 
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