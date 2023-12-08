https://ria.ru/20231208/logotip-1914574967.html
В ЦИК представили логотип предстоящих президентских выборов
В ЦИК представили логотип предстоящих президентских выборов - РИА Новости, 08.12.2023
В ЦИК представили логотип предстоящих президентских выборов
В ЦИК представили логотип предстоящих президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:40
2023-12-08T12:40
2023-12-08T12:40
россия
элла памфилова
политика
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914570350_490:78:3072:1530_1920x0_80_0_0_014c6c95ad7083cb5d5c6e696efab192.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В ЦИК представили логотип предстоящих президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. "Давайте покажем наш логотип, мы готовили разные варианты, но с учётом принятого постановления, которое тоже обсуждали не раз, вот наш логотип... все просто, лаконично, очень ёмко", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. Логотип представляет из себя букву V, раскрашенную в российский триколор, и надпись "Выборы президента России 15-17 марта 2024". Центральная избирательная комиссия в пятницу проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов-2024. Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231208/prezident-1914545947.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914570350_478:51:3072:1996_1920x0_80_0_0_0d642074c0aad36cc46fcc589a47e083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, элла памфилова, политика, совет федерации рф
Россия, Элла Памфилова, Политика, Совет Федерации РФ
В ЦИК представили логотип предстоящих президентских выборов
В ЦИК представили логотип предстоящих президентских выборов в России