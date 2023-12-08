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В ЦИК представили логотип предстоящих президентских выборов

В ЦИК представили логотип предстоящих президентских выборов - РИА Новости, 08.12.2023

В ЦИК представили логотип предстоящих президентских выборов

В ЦИК представили логотип предстоящих президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:40

2023-12-08T12:40

2023-12-08T12:40

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элла памфилова

политика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В ЦИК представили логотип предстоящих президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. "Давайте покажем наш логотип, мы готовили разные варианты, но с учётом принятого постановления, которое тоже обсуждали не раз, вот наш логотип... все просто, лаконично, очень ёмко", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. Логотип представляет из себя букву V, раскрашенную в российский триколор, и надпись "Выборы президента России 15-17 марта 2024". Центральная избирательная комиссия в пятницу проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов-2024. Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231208/prezident-1914545947.html

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россия, элла памфилова, политика, совет федерации рф