https://ria.ru/20231208/lnr-1914668965.html

Пасечник заявил о планах ЛНР выставить Украине иск за ущерб

Пасечник заявил о планах ЛНР выставить Украине иск за ущерб - РИА Новости, 08.12.2023

Пасечник заявил о планах ЛНР выставить Украине иск за ущерб

Комиссия ведет подсчет нанесенного украинскими войсками ущерба, ЛНР намерена выставить Киеву соответствующий иск, сообщил глава региона Леонид Пасечник. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:23

2023-12-08T17:23

2023-12-08T17:23

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

леонид пасечник

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870903603_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_c225b8d10cff527e6740f5153c5fb293.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Комиссия ведет подсчет нанесенного украинскими войсками ущерба, ЛНР намерена выставить Киеву соответствующий иск, сообщил глава региона Леонид Пасечник. "На территории Луганской Народной Республики работает соответствующая комиссия, которая ведет учет тех преступлений, которые совершены на территории ЛНР в отношении ее жителей. Это касается, конечно, и тех, кто погиб в результате преступных действий Киева, и в отношении нанесенного ущерба. Все эти цифры считаются. И, конечно же, мы будем выставлять этот иск, конечно, мы будем этого требовать", - сказал Пасечник журналистам.

https://ria.ru/20231130/reparatsii-1912843162.html

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр