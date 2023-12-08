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Пасечник заявил о планах ЛНР выставить Украине иск за ущерб
Пасечник заявил о планах ЛНР выставить Украине иск за ущерб - РИА Новости, 08.12.2023
Пасечник заявил о планах ЛНР выставить Украине иск за ущерб
Комиссия ведет подсчет нанесенного украинскими войсками ущерба, ЛНР намерена выставить Киеву соответствующий иск, сообщил глава региона Леонид Пасечник. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:23
2023-12-08T17:23
2023-12-08T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
леонид пасечник
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украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Комиссия ведет подсчет нанесенного украинскими войсками ущерба, ЛНР намерена выставить Киеву соответствующий иск, сообщил глава региона Леонид Пасечник. "На территории Луганской Народной Республики работает соответствующая комиссия, которая ведет учет тех преступлений, которые совершены на территории ЛНР в отношении ее жителей. Это касается, конечно, и тех, кто погиб в результате преступных действий Киева, и в отношении нанесенного ущерба. Все эти цифры считаются. И, конечно же, мы будем выставлять этот иск, конечно, мы будем этого требовать", - сказал Пасечник журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пасечник заявил о планах ЛНР выставить Украине иск за ущерб
Пасечник: в ЛНР ведут подсчет ущерба, который нанесли украинские войска
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Комиссия ведет подсчет нанесенного украинскими войсками ущерба, ЛНР намерена выставить Киеву соответствующий иск, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"На территории Луганской Народной Республики работает соответствующая комиссия, которая ведет учет тех преступлений, которые совершены на территории ЛНР в отношении ее жителей. Это касается, конечно, и тех, кто погиб в результате преступных действий Киева, и в отношении нанесенного ущерба. Все эти цифры считаются. И, конечно же, мы будем выставлять этот иск, конечно, мы будем этого требовать", - сказал Пасечник журналистам.
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