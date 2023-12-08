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Дрозденко оценил инвестпланы "Газпрома" в Ленобласти в триллионы рублей - РИА Новости, 08.12.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
18:45 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/lenoblast-1914699196.html
Дрозденко оценил инвестпланы "Газпрома" в Ленобласти в триллионы рублей
Дрозденко оценил инвестпланы "Газпрома" в Ленобласти в триллионы рублей - РИА Новости, 08.12.2023
Дрозденко оценил инвестпланы "Газпрома" в Ленобласти в триллионы рублей
Совместные инвестиционные планы ПАО "Газпром" и властей Ленинградской области на ближайшие пять лет могут составить триллионы рублей, написал в своем... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:45
2023-12-08T18:45
ленинградская область
выборг
александр дрозденко
виталий маркелов
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Совместные инвестиционные планы ПАО "Газпром" и властей Ленинградской области на ближайшие пять лет могут составить триллионы рублей, написал в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Во время рабочей поездки в Выборг глава региона встретился с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым, с которым осмотрел новый комплекс компании по сжижению природного газа при КС "Портовая". "Три месяца назад у нас состоялось совещание, где мы высказали проблемные вопросы, которые зависели от нас, от нашего решения и решения "Газпрома". Обе команды хорошо поработали. За эти три месяца большинство проблемных вопросов решено и у нас сегодня идет активное развитие по всем направлениям: газификации и догазификация, инвестиционная деятельность и многое другое", — сказал Дрозденко, добавив, что оценивает инвестиционные планы компании в регионе на ближайшую пятилетку в триллионы рублей. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, программа развития газоснабжения и газификации региона рассчитана до 2025 года. По ней ежегодно строятся межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы, которые приводят "голубое" топливо в дома ленинградцев, на социальные объекты и предприятия.
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выборг, александр дрозденко, виталий маркелов, газпром
Ленинградская область , Выборг, Александр Дрозденко, Виталий Маркелов, Газпром

Дрозденко оценил инвестпланы "Газпрома" в Ленобласти в триллионы рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Совместные инвестиционные планы ПАО "Газпром" и властей Ленинградской области на ближайшие пять лет могут составить триллионы рублей, написал в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
Во время рабочей поездки в Выборг глава региона встретился с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым, с которым осмотрел новый комплекс компании по сжижению природного газа при КС "Портовая".
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Ленобласть первой в России создала стратегию развития сектора НКО
29 ноября, 21:39
"Три месяца назад у нас состоялось совещание, где мы высказали проблемные вопросы, которые зависели от нас, от нашего решения и решения "Газпрома". Обе команды хорошо поработали. За эти три месяца большинство проблемных вопросов решено и у нас сегодня идет активное развитие по всем направлениям: газификации и догазификация, инвестиционная деятельность и многое другое", — сказал Дрозденко, добавив, что оценивает инвестиционные планы компании в регионе на ближайшую пятилетку в триллионы рублей.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, программа развития газоснабжения и газификации региона рассчитана до 2025 года. По ней ежегодно строятся межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы, которые приводят "голубое" топливо в дома ленинградцев, на социальные объекты и предприятия.
 
Ленинградская областьВыборгАлександр ДрозденкоВиталий МаркеловГазпром
 
 
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