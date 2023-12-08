https://ria.ru/20231208/lenoblast-1914699196.html

Дрозденко оценил инвестпланы "Газпрома" в Ленобласти в триллионы рублей

Дрозденко оценил инвестпланы "Газпрома" в Ленобласти в триллионы рублей - РИА Новости, 08.12.2023

Дрозденко оценил инвестпланы "Газпрома" в Ленобласти в триллионы рублей

Совместные инвестиционные планы ПАО "Газпром" и властей Ленинградской области на ближайшие пять лет могут составить триллионы рублей, написал в своем... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:45

2023-12-08T18:45

2023-12-08T18:45

ленинградская область

выборг

александр дрозденко

виталий маркелов

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795844829_0:70:2620:1544_1920x0_80_0_0_9d8c1ffb8bae707a5daf0f6517cef233.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Совместные инвестиционные планы ПАО "Газпром" и властей Ленинградской области на ближайшие пять лет могут составить триллионы рублей, написал в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Во время рабочей поездки в Выборг глава региона встретился с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым, с которым осмотрел новый комплекс компании по сжижению природного газа при КС "Портовая". "Три месяца назад у нас состоялось совещание, где мы высказали проблемные вопросы, которые зависели от нас, от нашего решения и решения "Газпрома". Обе команды хорошо поработали. За эти три месяца большинство проблемных вопросов решено и у нас сегодня идет активное развитие по всем направлениям: газификации и догазификация, инвестиционная деятельность и многое другое", — сказал Дрозденко, добавив, что оценивает инвестиционные планы компании в регионе на ближайшую пятилетку в триллионы рублей. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, программа развития газоснабжения и газификации региона рассчитана до 2025 года. По ней ежегодно строятся межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы, которые приводят "голубое" топливо в дома ленинградцев, на социальные объекты и предприятия.

https://ria.ru/20231129/strategiya-1912767311.html

выборг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

выборг, александр дрозденко, виталий маркелов, газпром