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Курорт "Мамисон" к 2030 году сможет принимать миллион туристов - РИА Новости, 08.12.2023
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14:55 08.12.2023 (обновлено: 14:59 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/kurort-1914622013.html
Курорт "Мамисон" к 2030 году сможет принимать миллион туристов
Курорт "Мамисон" к 2030 году сможет принимать миллион туристов - РИА Новости, 08.12.2023
Курорт "Мамисон" к 2030 году сможет принимать миллион туристов
Ежегодный турпоток на всесезонный курорт "Мамисон", строящийся в Северной Осетии, может достигнуть 1 миллиона туристов к 2030 году, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:55
2023-12-08T14:59
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
москва
сергей меняйло
алагирский район
николай гончар
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ежегодный турпоток на всесезонный курорт "Мамисон", строящийся в Северной Осетии, может достигнуть 1 миллиона туристов к 2030 году, рассказал РИА Новости глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Ранее замгендиректора корпорации "Кавказ.РФ" Николай Гончаров сообщил РИА Новости, что четыре резидента нового курорта вложат 13 миллиардов рублей в строительство гостиниц до 2026 года. Меняйло в свою очередь сообщал, что в рамках первой очереди на курорте будут построены четырехзвездочная гостиница, хостел на 600 мест и общежитие на 600 мест для обслуживающего персонала. "Первое катание мы планируем запустить с корпорацией "Кавказ РФ" - декабрь 2024 и начало 2025 года. Это первая очередь... С учетом второй, третей очередей - это до 2030 года, там объем работ очень большой. По оценкам "Кавказ.РФ" до 2030 года мы можем выйти на такую позицию, как миллион (туристов) в год", — рассказал Меняйло РИА Новости на выставке "Россия", которая проходит в Москве на ВДНХ. На сегодняшний день, отметил он, рассматриваются потенциальные инвесторы на строительство второй очереди курорта. "Сейчас финансовую модель корректирует соответствующий инвестор, и я думаю, что в следующем году мы ее в очередной раз рассмотрим, и уже будут инвесторы заходить. То есть мы хотим параллельно начать делать и вторую очередь тоже", - рассказал глава региона. "Мамисон" - строящийся курорт в Алагирском районе Северной Осетии под управлением корпорации "Кавказ.РФ". Строительные работы на курорте начались в 2022 году, первые объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2024-2025 годах. Курирует строительство "Мамисона" Минэкономразвития РФ.
москва
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выставка-форум "россия", москва, сергей меняйло, алагирский район, николай гончар, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество, новости - туризм
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Москва, Сергей Меняйло, Алагирский район, Николай Гончар, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество, Новости - Туризм
Курорт "Мамисон" к 2030 году сможет принимать миллион туристов

Меняйло: курорт "Мамисон" к 2030 году сможет принимать миллион туристов ежегодно

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТуристы в Северной Осетии
Туристы в Северной Осетии - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Туристы в Северной Осетии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ежегодный турпоток на всесезонный курорт "Мамисон", строящийся в Северной Осетии, может достигнуть 1 миллиона туристов к 2030 году, рассказал РИА Новости глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Ранее замгендиректора корпорации "Кавказ.РФ" Николай Гончаров сообщил РИА Новости, что четыре резидента нового курорта вложат 13 миллиардов рублей в строительство гостиниц до 2026 года. Меняйло в свою очередь сообщал, что в рамках первой очереди на курорте будут построены четырехзвездочная гостиница, хостел на 600 мест и общежитие на 600 мест для обслуживающего персонала.
"Первое катание мы планируем запустить с корпорацией "Кавказ РФ" - декабрь 2024 и начало 2025 года. Это первая очередь... С учетом второй, третей очередей - это до 2030 года, там объем работ очень большой. По оценкам "Кавказ.РФ" до 2030 года мы можем выйти на такую позицию, как миллион (туристов) в год", — рассказал Меняйло РИА Новости на выставке "Россия", которая проходит в Москве на ВДНХ.
На сегодняшний день, отметил он, рассматриваются потенциальные инвесторы на строительство второй очереди курорта. "Сейчас финансовую модель корректирует соответствующий инвестор, и я думаю, что в следующем году мы ее в очередной раз рассмотрим, и уже будут инвесторы заходить. То есть мы хотим параллельно начать делать и вторую очередь тоже", - рассказал глава региона.
"Мамисон" - строящийся курорт в Алагирском районе Северной Осетии под управлением корпорации "Кавказ.РФ". Строительные работы на курорте начались в 2022 году, первые объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2024-2025 годах. Курирует строительство "Мамисона" Минэкономразвития РФ.
Ледовые шоу и фестиваль Дедов Морозов: яркие моменты выставки "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки-форума "Россия" зажгли огни на 89 голубых елях по числу российских регионов.

Выставка Россия.Ёлки России: церемония открытия

В рамках выставки-форума "Россия" зажгли огни на 89 голубых елях по числу российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День Республики Чувашия состоялась национальная свадьба.

Свадебная церемония по чувашским традициям на Международной выставке-форуме Россия

В День Республики Чувашия состоялась национальная свадьба.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 21
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В павильоне "Просвещение" можно узнать об успехах российской системы образования.

Международная выставка-форум Россия

В павильоне "Просвещение" можно узнать об успехах российской системы образования.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 21
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Прошло ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко".

Ледовое шоу Сказки Евгения Плющенко на Международной выставке-форуме Россия

Прошло ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко".

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На выставке-форуме запланирована обширная деловая программа.

Работа выставки Россия

На выставке-форуме запланирована обширная деловая программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Проходит множество культурных мероприятий.

Международная выставка-форум Россия

Проходит множество культурных мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свой стенд на выставке представил Минфин. Гостям расскажут о цифровизации и новых возможностях для сбережений и инвестиций.

Международная выставка-форум Россия

Свой стенд на выставке представил Минфин. Гостям расскажут о цифровизации и новых возможностях для сбережений и инвестиций.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась официальная церемония бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза. Обряд включал традиционные татарские обычаи.

Церемония бракосочетания с элементами татарского свадебного обряда

Состоялась официальная церемония бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза. Обряд включал традиционные татарские обычаи.

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В День хоккея на выставке прошла презентация новой формы.

Всероссийский день хоккея на ВДНХ

В День хоккея на выставке прошла презентация новой формы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Министр строительства России Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на Международной выставке-форуме Россия

Министр строительства России Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На одной площадке можно увидеть достижения всех регионов сразу.

Международная выставка-форум Россия

На одной площадке можно увидеть достижения всех регионов сразу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Министр спорта России Олег Матыцин на выставке-форуме "Россия".

Министр спорта РФ Олег Матыцин на Международной выставке-форуме Россия

Министр спорта России Олег Матыцин на выставке-форуме "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На стенде Русского географического общества гостям расскажут об экспедициях и представленных артефактах.

Международная выставка-форум Россия

На стенде Русского географического общества гостям расскажут об экспедициях и представленных артефактах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла презентация проекта "Башкирское долголетие".

Презентация проекта Башкирское долголетие на Международной выставке-форуме Россия

Прошла презентация проекта "Башкирское долголетие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке подвели итоги сезона проекта "Профразвитие".

Подведение итогов сезона проекта Профразвитие

На выставке подвели итоги сезона проекта "Профразвитие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ВДНХ посетил президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин посещает Международную выставку-форум Россия на ВДНХ

ВДНХ посетил президент России Владимир Путин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стенды всех российских субъектов расположились в павильоне № 75.

Международная выставка-форум Россия

Стенды всех российских субъектов расположились в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Достижения Башкортостана представил глава региона Радий Хабиров.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на Международной выставке-форуме Россия

Достижения Башкортостана представил глава региона Радий Хабиров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 21
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Прошло празднование зимнего башкирского сабантуя.

Зимний сабантуй на Международной выставке-форуме Россия

Прошло празднование зимнего башкирского сабантуя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках форума проходит фестиваль "Дни рождения Дедов Морозов".

День рождения Кыш Бабая на Международной выставке-форуме Россия

В рамках форума проходит фестиваль "Дни рождения Дедов Морозов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего в России насчитывается 18 Дедов Морозов. Гости смогут узнать историю каждого волшебника.

День рождения Кыш Бабая на Международной выставке-форуме Россия

Всего в России насчитывается 18 Дедов Морозов. Гости смогут узнать историю каждого волшебника.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
21 из 21

В рамках выставки-форума "Россия" зажгли огни на 89 голубых елях по числу российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 21

В День Республики Чувашия состоялась национальная свадьба.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 21

В павильоне "Просвещение" можно узнать об успехах российской системы образования.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 21

Прошло ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 21

На выставке-форуме запланирована обширная деловая программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 21

Проходит множество культурных мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 21

Свой стенд на выставке представил Минфин. Гостям расскажут о цифровизации и новых возможностях для сбережений и инвестиций.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 21

Состоялась официальная церемония бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза. Обряд включал традиционные татарские обычаи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 21

В День хоккея на выставке прошла презентация новой формы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 21

Министр строительства России Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 21

На одной площадке можно увидеть достижения всех регионов сразу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 21

Министр спорта России Олег Матыцин на выставке-форуме "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 21

На стенде Русского географического общества гостям расскажут об экспедициях и представленных артефактах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 21

Прошла презентация проекта "Башкирское долголетие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 21

На выставке подвели итоги сезона проекта "Профразвитие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 21

ВДНХ посетил президент России Владимир Путин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 21

Стенды всех российских субъектов расположились в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 21

Достижения Башкортостана представил глава региона Радий Хабиров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 21

Прошло празднование зимнего башкирского сабантуя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 21

В рамках форума проходит фестиваль "Дни рождения Дедов Морозов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
20 из 21

Всего в России насчитывается 18 Дедов Морозов. Гости смогут узнать историю каждого волшебника.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
21 из 21
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"МоскваСергей МеняйлоАлагирский районНиколай ГончарРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ОбществоНовости - Туризм
 
 
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