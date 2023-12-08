https://ria.ru/20231208/kurort-1914622013.html

Курорт "Мамисон" к 2030 году сможет принимать миллион туристов

Курорт "Мамисон" к 2030 году сможет принимать миллион туристов - РИА Новости, 08.12.2023

Курорт "Мамисон" к 2030 году сможет принимать миллион туристов

Ежегодный турпоток на всесезонный курорт "Мамисон", строящийся в Северной Осетии, может достигнуть 1 миллиона туристов к 2030 году, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:55

2023-12-08T14:55

2023-12-08T14:59

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

москва

сергей меняйло

алагирский район

николай гончар

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ежегодный турпоток на всесезонный курорт "Мамисон", строящийся в Северной Осетии, может достигнуть 1 миллиона туристов к 2030 году, рассказал РИА Новости глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Ранее замгендиректора корпорации "Кавказ.РФ" Николай Гончаров сообщил РИА Новости, что четыре резидента нового курорта вложат 13 миллиардов рублей в строительство гостиниц до 2026 года. Меняйло в свою очередь сообщал, что в рамках первой очереди на курорте будут построены четырехзвездочная гостиница, хостел на 600 мест и общежитие на 600 мест для обслуживающего персонала. "Первое катание мы планируем запустить с корпорацией "Кавказ РФ" - декабрь 2024 и начало 2025 года. Это первая очередь... С учетом второй, третей очередей - это до 2030 года, там объем работ очень большой. По оценкам "Кавказ.РФ" до 2030 года мы можем выйти на такую позицию, как миллион (туристов) в год", — рассказал Меняйло РИА Новости на выставке "Россия", которая проходит в Москве на ВДНХ. На сегодняшний день, отметил он, рассматриваются потенциальные инвесторы на строительство второй очереди курорта. "Сейчас финансовую модель корректирует соответствующий инвестор, и я думаю, что в следующем году мы ее в очередной раз рассмотрим, и уже будут инвесторы заходить. То есть мы хотим параллельно начать делать и вторую очередь тоже", - рассказал глава региона. "Мамисон" - строящийся курорт в Алагирском районе Северной Осетии под управлением корпорации "Кавказ.РФ". Строительные работы на курорте начались в 2022 году, первые объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2024-2025 годах. Курирует строительство "Мамисона" Минэкономразвития РФ.

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выставка-форум "россия", москва, сергей меняйло, алагирский район, николай гончар, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество, новости - туризм