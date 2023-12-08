Меняйло: курорт "Мамисон" к 2030 году сможет принимать миллион туристов ежегодно
В рамках выставки-форума "Россия" зажгли огни на 89 голубых елях по числу российских регионов.
В рамках выставки-форума "Россия" зажгли огни на 89 голубых елях по числу российских регионов.
В День Республики Чувашия состоялась национальная свадьба.
В День Республики Чувашия состоялась национальная свадьба.
В павильоне "Просвещение" можно узнать об успехах российской системы образования.
В павильоне "Просвещение" можно узнать об успехах российской системы образования.
Прошло ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко".
На выставке-форуме запланирована обширная деловая программа.
На выставке-форуме запланирована обширная деловая программа.
Проходит множество культурных мероприятий.
Свой стенд на выставке представил Минфин. Гостям расскажут о цифровизации и новых возможностях для сбережений и инвестиций.
Свой стенд на выставке представил Минфин. Гостям расскажут о цифровизации и новых возможностях для сбережений и инвестиций.
Состоялась официальная церемония бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза. Обряд включал традиционные татарские обычаи.
Состоялась официальная церемония бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза. Обряд включал традиционные татарские обычаи.
В День хоккея на выставке прошла презентация новой формы.
В День хоккея на выставке прошла презентация новой формы.
Министр строительства России Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".
Министр строительства России Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".
На одной площадке можно увидеть достижения всех регионов сразу.
На одной площадке можно увидеть достижения всех регионов сразу.
Министр спорта России Олег Матыцин на выставке-форуме "Россия".
Министр спорта России Олег Матыцин на выставке-форуме "Россия".
На стенде Русского географического общества гостям расскажут об экспедициях и представленных артефактах.
На стенде Русского географического общества гостям расскажут об экспедициях и представленных артефактах.
Прошла презентация проекта "Башкирское долголетие".
Прошла презентация проекта "Башкирское долголетие".
На выставке подвели итоги сезона проекта "Профразвитие".
На выставке подвели итоги сезона проекта "Профразвитие".
ВДНХ посетил президент России Владимир Путин.
Стенды всех российских субъектов расположились в павильоне № 75.
Стенды всех российских субъектов расположились в павильоне № 75.
Достижения Башкортостана представил глава региона Радий Хабиров.
Достижения Башкортостана представил глава региона Радий Хабиров.
Прошло празднование зимнего башкирского сабантуя.
Прошло празднование зимнего башкирского сабантуя.
В рамках форума проходит фестиваль "Дни рождения Дедов Морозов".
В рамках форума проходит фестиваль "Дни рождения Дедов Морозов".
Всего в России насчитывается 18 Дедов Морозов. Гости смогут узнать историю каждого волшебника.
Всего в России насчитывается 18 Дедов Морозов. Гости смогут узнать историю каждого волшебника.
В рамках выставки-форума "Россия" зажгли огни на 89 голубых елях по числу российских регионов.
В День Республики Чувашия состоялась национальная свадьба.
В павильоне "Просвещение" можно узнать об успехах российской системы образования.
Прошло ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко".
На выставке-форуме запланирована обширная деловая программа.
Проходит множество культурных мероприятий.
Свой стенд на выставке представил Минфин. Гостям расскажут о цифровизации и новых возможностях для сбережений и инвестиций.
Состоялась официальная церемония бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза. Обряд включал традиционные татарские обычаи.
В День хоккея на выставке прошла презентация новой формы.
Министр строительства России Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".
На одной площадке можно увидеть достижения всех регионов сразу.
Министр спорта России Олег Матыцин на выставке-форуме "Россия".
На стенде Русского географического общества гостям расскажут об экспедициях и представленных артефактах.
Прошла презентация проекта "Башкирское долголетие".
На выставке подвели итоги сезона проекта "Профразвитие".
ВДНХ посетил президент России Владимир Путин.
Стенды всех российских субъектов расположились в павильоне № 75.
Достижения Башкортостана представил глава региона Радий Хабиров.
Прошло празднование зимнего башкирского сабантуя.
В рамках форума проходит фестиваль "Дни рождения Дедов Морозов".
Всего в России насчитывается 18 Дедов Морозов. Гости смогут узнать историю каждого волшебника.