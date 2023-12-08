https://ria.ru/20231208/kontrol-1914659371.html

Роспотребнадзор усилит санитарный контроль на границе с Китаем

Роспотребнадзор усилит санитарный контроль на границе с Китаем - РИА Новости, 08.12.2023

Роспотребнадзор усилит санитарный контроль на границе с Китаем

Роспотребнадзор сообщил об усилении санитарного контроля на границе с Китаем, ответ ведомства на обращение "Новых людей" есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:50

2023-12-08T16:50

2023-12-08T17:21

здоровье - общество

китай

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владислав даванков

госдума рф

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил об усилении санитарного контроля на границе с Китаем, ответ ведомства на обращение "Новых людей" есть в распоряжении РИА Новости. Ранее вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил Роспотребнадзору усилить санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Китая, из-за роста респираторных заболеваний. "В территориальные органы Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, имеющих транспортное сообщение с КНР, даны поручения об усилении санитарно-карантинного контроля на основании оценки эпидемиологического риска", - написано в документе. В нем отмечается, что на российско-китайской границе используется автоматизированная информационная система "Периметр" в целях оперативного реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера и недопущения завоза и распространения инфекций в РФ.

https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914270093.html

китай

россия

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здоровье - общество, китай, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владислав даванков, госдума рф