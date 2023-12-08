https://ria.ru/20231208/kirienko-1914659943.html

Кириенко оценил вклад медиатехнологов в победу в информационной войне

Кириенко оценил вклад медиатехнологов в победу в информационной войне - РИА Новости, 08.12.2023

Кириенко оценил вклад медиатехнологов в победу в информационной войне

Информационно-психологическая война против России будет долгой, а вклад российских медиатехнологов в информационной войне значим и не менее важен, чем вклад... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:52

2023-12-08T16:52

2023-12-08T16:52

россия

сергей кириенко

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Информационно-психологическая война против России будет долгой, а вклад российских медиатехнологов в информационной войне значим и не менее важен, чем вклад героев на передовой, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "В информационной войне вы на передовой, это ваша, наша с вами передовая, не менее важная, чем передовая у парней-героев на линии боевого соприкосновения. Нашему противнику уже понятно, что извне они нас не возьмут. Он понимает, что у него не получится в военной части, не получается в экономической, значит, основные силы и ресурсы будут брошены на информационно-психологическую войну. Это война в долгую, потому что это цивилизационный конфликт", - сказал Кириенко, слова которого передает пресс-служба "Мастерской новых медиа". Кириенко подчеркнул, что информационная война будет очень долгой, а борьба в ней крайне важна, поскольку ее результат определит, во что будут верить следующие поколения. "Мы должны понимать, что информационно-психологическая война, война смыслов будет самой долгой. И самое опасное сейчас быть в логике, что сейчас перетерпим и все нормализуется. Переждать и перетерпеть нельзя. Если будущее будет формироваться без нас, то будет странно потом удивляться, почему оно не учитывает наши интересы. Мы сами должны формировать его все вместе", - добавил политик.

https://ria.ru/20230710/informatsiya-1883221703.html

https://ria.ru/20231201/obrazovanie-1913267548.html

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россия, сергей кириенко, общество