https://ria.ru/20231208/khamas-1914583416.html

Турция не признает ХАМАС террористической организацией, заявил Эрдоган

Турция не признает ХАМАС террористической организацией, заявил Эрдоган - РИА Новости, 08.12.2023

Турция не признает ХАМАС террористической организацией, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на Анкару оказывают давление, чтобы она признала ХАМАС террористической организацией, и заверил, что его... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T13:04

2023-12-08T13:04

2023-12-08T13:04

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

хамас

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 8 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на Анкару оказывают давление, чтобы она признала ХАМАС террористической организацией, и заверил, что его страна не будет этого делать. "ХАМАС называют "террористической организацией". ХАМАС - это реальность Палестины, а не террористическая организация. ХАМАС - это политическое движение, как политическая партия - это движение, которое победило на выборах. Но нас буквально заставляют называть его террористической организацией. Нет, мы не называем ХАМАС террористической организацией только потому, что вы так говорите. Перед нами политическое движение, которое победило на выборах", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Греции.

https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, хамас, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году