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Турция не признает ХАМАС террористической организацией, заявил Эрдоган - РИА Новости, 08.12.2023
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13:04 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/khamas-1914583416.html
Турция не признает ХАМАС террористической организацией, заявил Эрдоган
Турция не признает ХАМАС террористической организацией, заявил Эрдоган - РИА Новости, 08.12.2023
Турция не признает ХАМАС террористической организацией, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на Анкару оказывают давление, чтобы она признала ХАМАС террористической организацией, и заверил, что его... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:04
2023-12-08T13:04
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
хамас
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 8 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на Анкару оказывают давление, чтобы она признала ХАМАС террористической организацией, и заверил, что его страна не будет этого делать. "ХАМАС называют "террористической организацией". ХАМАС - это реальность Палестины, а не террористическая организация. ХАМАС - это политическое движение, как политическая партия - это движение, которое победило на выборах. Но нас буквально заставляют называть его террористической организацией. Нет, мы не называем ХАМАС террористической организацией только потому, что вы так говорите. Перед нами политическое движение, которое победило на выборах", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Греции.
https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, хамас, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Турция не признает ХАМАС террористической организацией, заявил Эрдоган

Эрдоган назвал ХАМАС реальностью Палестины, а не террористической организацией

© AP Photo / Emrah GurelПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на Анкару оказывают давление, чтобы она признала ХАМАС террористической организацией, и заверил, что его страна не будет этого делать.
"ХАМАС называют "террористической организацией". ХАМАС - это реальность Палестины, а не террористическая организация. ХАМАС - это политическое движение, как политическая партия - это движение, которое победило на выборах. Но нас буквально заставляют называть его террористической организацией. Нет, мы не называем ХАМАС террористической организацией только потому, что вы так говорите. Перед нами политическое движение, которое победило на выборах", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Греции.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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