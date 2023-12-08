https://ria.ru/20231208/khamas-1914529131.html

СМИ: Израиль просил Турцию посодействовать в спасении заложников ХАМАС

СМИ: Израиль просил Турцию посодействовать в спасении заложников ХАМАС - РИА Новости, 08.12.2023

СМИ: Израиль просил Турцию посодействовать в спасении заложников ХАМАС

Служба внешней разведки Израиля ("Моссад") обращалась к Национальной разведывательной организации Турции (MIT) с просьбой о содействии в спасении израильских... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T09:59

2023-12-08T09:59

2023-12-08T09:59

в мире

израиль

турция

катар

владимир путин

хамас

моссад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911981762_0:274:3071:2001_1920x0_80_0_0_a02c18bd9be832f7936770570dd1fc1f.jpg

АНКАРА, 8 дек - РИА Новости. Служба внешней разведки Израиля ("Моссад") обращалась к Национальной разведывательной организации Турции (MIT) с просьбой о содействии в спасении израильских граждан - заложников палестинского движения ХАМАС, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники. "Не имея возможности получить разведданные о действиях ХАМАС 7 октября, "Моссад" обратился к MIT за помощью в спасении заложников. MIT, которая вела интенсивные переговоры с Катаром, Египтом и США о спасении заложников, добилась того, что ХАМАС отпустило часть заложников во время временного прекращения огня. "Моссад" поблагодарил MIT за это", - пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулкадир Сельви. Издание напомнило, что в 2022 году MIT и полиция Стамбула провели совместную операцию по предотвращению покушения иранской разведки на израильскую туристическую группу. "Иранские агенты были захвачены с оружием, израильская туристическая группа была посажена на самолет с бронетехникой MIT и отправлена в Израиль. "Моссад" очень-очень благодарил MIT за это", - напомнила газета. Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников писала, что спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе. В частности, якобы разрабатываются планы по выслеживанию лидеров ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре. При этом турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники в разведывательных органах страны сообщал, что турецкая разведка предупредила Израиль о "серьезных последствиях" в случае преследования членов ХАМАС, живущих в Турции. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

израиль

турция

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, турция, катар, владимир путин, хамас, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году