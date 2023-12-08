https://ria.ru/20231208/kchr-1914672977.html

Темрезов дал старт горнолыжному сезону в Карачаево-Черкесии

Темрезов дал старт горнолыжному сезону в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 08.12.2023

Темрезов дал старт горнолыжному сезону в Карачаево-Черкесии

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов дал старт горнолыжному сезону в республике на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках открытия Дня региона,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:30

2023-12-08T17:30

2023-12-08T17:30

карачаево-черкесская республика

россия

архыз

домбай

рашид темрезов

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов дал старт горнолыжному сезону в республике на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках открытия Дня региона, передает корреспондент РИА Новости. На презентации Дня Карачаево-Черкесии глава Республики Рашид Темрезов провел телемост с курортами Архыз и Домбай и в онлайн-режиме вместе с участниками презентации дал старт зимнему горнолыжному сезону в Карачаево-Черкесии. "Я хочу вас всех поприветствовать на территории гостеприимной Карачаево-Черкесии, пожелать вам замечательного отдыха и хорошего настроения. Мы вас всегда ждем в гости, приезжайте каждый год и зовите побольше друзей", - поприветствовал гостей курортов Темрезов. Туристы поделились своими впечатлениями от отдыха в Карачаево-Черкесии. Гостья склона Дарина впервые приехала на курорт Архыз из города Сочи. "Я просто восторгаюсь этими красотами и от того, какая здесь энергетика. Это невозможно описать на словах, нужно приехать, почувствовать и посмотреть. Мне кажется каждый житель РФ должен хотя бы один раз в своей жизни побывать в этой красоте. Я желаю всем туристам хорошего горнолыжного сезона и прекрасного настроения, как эта погода и этот потрясающий вид на горы", - поделилась в рамках телемоста Дарина. В рамках презентации Темрезов также рассказал о туристических достоинствах региона. Как отметил глава региона, на границе с Кабардино-Балкарией в КЧР находится крупнейшая вершина Европы Эльбрус. Еще в республике около 600 озер и более 400 больших и малых рек. Регион обладает богатым историко-культурным наследием. На его территории большое количество разнопрофильных музеев. "Конечно, самым известным является комплекс из пяти монументальных храмов, возведенных византийскими мастерами в X веке, который является самым древним действующим на территории РФ. Также в регионе богатая экология и лечебно оздоровительные возможности - чистый воздух, большое количество хвойных деревьев и чистых горных рек, которые спускаются с подножия ледников. Нашим гостям очень нравится богатство национальной кухни и народного творчества", - добавил Темрезов.

https://ria.ru/20231208/kchr-1914671594.html

https://ria.ru/20231208/kchr-1914611101.html

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Артем Смирнов

россия, архыз, домбай, рашид темрезов