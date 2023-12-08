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В КЧР впервые за 30 лет реконструируют детскую поликлинику - РИА Новости, 08.12.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
17:28 08.12.2023 (обновлено: 17:31 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/kchr-1914671594.html
В КЧР впервые за 30 лет реконструируют детскую поликлинику
В КЧР впервые за 30 лет реконструируют детскую поликлинику - РИА Новости, 08.12.2023
В КЧР впервые за 30 лет реконструируют детскую поликлинику
В столице КЧР - Черкесске - в 2024 году начнется реконструкция здания детской поликлиники, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:28
2023-12-08T17:31
карачаево-черкесская республика
черкесск
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 8 дек - РИА Новости. В столице КЧР - Черкесске - в 2024 году начнется реконструкция здания детской поликлиники, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. В Черкесске 2024 году реконструируют здание поликлиники, которое капитально не ремонтировалось 34 года. "В здании площадью 3,4 тысячи квадратных метров сделан частичный ремонт, постоянно пополняется лечебно-диагностическая база. Учреждение нуждается в глобальной реконструкции - как в модернизации самих помещений, так и в организации поликлинической помощи по принципу "умной поликлиники"", - написал Темрезов. Глава региона уточнил, что лечебное учреждение рассчитано на 250 посещений в смену, но по факту в день обращается более 600 человек. Темрезов рассказал, что для обновленной поликлиники будет приобретено дополнительное лечебно-диагностическое оборудование. Он также дал поручение местному Минздраву организовать маршрутизацию приема маленьких пациентов в специализированных лечебных учреждениях, расположенных в Черкесске. "Главная задача, которую нужно решить до старта ремонта поликлиники – медицинская помощь должна оказываться в полном объеме, без задержек и быть ориентирована на удобство горожан", - написал глава региона.
https://ria.ru/20231208/kchr-1914668160.html
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черкесск, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Рашид Темрезов

В КЧР впервые за 30 лет реконструируют детскую поликлинику

© Фото : Рашид Темрезов / TelegramГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : Рашид Темрезов / Telegram
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 8 дек - РИА Новости. В столице КЧР - Черкесске - в 2024 году начнется реконструкция здания детской поликлиники, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
В Черкесске 2024 году реконструируют здание поликлиники, которое капитально не ремонтировалось 34 года.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на открытии Дня Региона на Международной выставке-форуме Россия
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"В здании площадью 3,4 тысячи квадратных метров сделан частичный ремонт, постоянно пополняется лечебно-диагностическая база. Учреждение нуждается в глобальной реконструкции - как в модернизации самих помещений, так и в организации поликлинической помощи по принципу "умной поликлиники"", - написал Темрезов.
Глава региона уточнил, что лечебное учреждение рассчитано на 250 посещений в смену, но по факту в день обращается более 600 человек.
Темрезов рассказал, что для обновленной поликлиники будет приобретено дополнительное лечебно-диагностическое оборудование.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на открытии Дня Региона на Международной выставке-форуме Россия
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14:30
Он также дал поручение местному Минздраву организовать маршрутизацию приема маленьких пациентов в специализированных лечебных учреждениях, расположенных в Черкесске.
"Главная задача, которую нужно решить до старта ремонта поликлиники – медицинская помощь должна оказываться в полном объеме, без задержек и быть ориентирована на удобство горожан", - написал глава региона.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесскРашид Темрезов
 
 
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