https://ria.ru/20231208/kchr-1914671594.html

В КЧР впервые за 30 лет реконструируют детскую поликлинику

В КЧР впервые за 30 лет реконструируют детскую поликлинику - РИА Новости, 08.12.2023

В КЧР впервые за 30 лет реконструируют детскую поликлинику

В столице КЧР - Черкесске - в 2024 году начнется реконструкция здания детской поликлиники, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:28

2023-12-08T17:28

2023-12-08T17:31

карачаево-черкесская республика

черкесск

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 8 дек - РИА Новости. В столице КЧР - Черкесске - в 2024 году начнется реконструкция здания детской поликлиники, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. В Черкесске 2024 году реконструируют здание поликлиники, которое капитально не ремонтировалось 34 года. "В здании площадью 3,4 тысячи квадратных метров сделан частичный ремонт, постоянно пополняется лечебно-диагностическая база. Учреждение нуждается в глобальной реконструкции - как в модернизации самих помещений, так и в организации поликлинической помощи по принципу "умной поликлиники"", - написал Темрезов. Глава региона уточнил, что лечебное учреждение рассчитано на 250 посещений в смену, но по факту в день обращается более 600 человек. Темрезов рассказал, что для обновленной поликлиники будет приобретено дополнительное лечебно-диагностическое оборудование. Он также дал поручение местному Минздраву организовать маршрутизацию приема маленьких пациентов в специализированных лечебных учреждениях, расположенных в Черкесске. "Главная задача, которую нужно решить до старта ремонта поликлиники – медицинская помощь должна оказываться в полном объеме, без задержек и быть ориентирована на удобство горожан", - написал глава региона.

https://ria.ru/20231208/kchr-1914668160.html

https://ria.ru/20231208/kchr-1914611101.html

черкесск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

черкесск, рашид темрезов