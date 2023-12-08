https://ria.ru/20231208/kchr-1914668160.html
В КЧР подвели промежуточные итоги реализации 12 нацпроектов в 2023 году
В КЧР подвели промежуточные итоги реализации 12 нацпроектов в 2023 году - РИА Новости, 08.12.2023
В КЧР подвели промежуточные итоги реализации 12 нацпроектов в 2023 году
В 2023 году Карачаево-Черкесия участвует в реализации 45 региональных проектов по 12 приоритетным национальным проектам, сообщили в пресс-службе главы и... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:20
2023-12-08T17:20
2023-12-08T17:20
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
образование - общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В 2023 году Карачаево-Черкесия участвует в реализации 45 региональных проектов по 12 приоритетным национальным проектам, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. В рамках национального проекта "Образование" в 2023 году в 18 общеобразовательных организациях созданы и функционируют центры образования "Точка роста". Строится четыре объекта образования почти на две тысячи учащихся и лицей-интернат на 264 места. В рамках нацпроекта "Культура" строятся и ремонтируются восемь объектов культуры. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в 2023 году будут построены и отремонтированы 23 медучреждения. Закончились работы по благоустройству 10 общественных и 56 дворовых территорий по нацпроекту "Жилье и городская среда". В рамках регионального проекта "Спорт- норма жизни" нацпроекта "Демография" ведутся работы по строительству, ремонту и реконструкции девяти объектов спортивного назначения. Ранее глава республики Рашид Темрезов призвал при реализации национальных проектов учитывать мнение жителей региона.
https://ria.ru/20231208/kchr-1914611101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов, образование - общество
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Образование - Общество
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В 2023 году Карачаево-Черкесия участвует в реализации 45 региональных проектов по 12 приоритетным национальным проектам, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
В рамках национального проекта "Образование" в 2023 году в 18 общеобразовательных организациях созданы и функционируют центры образования "Точка роста". Строится четыре объекта образования почти на две тысячи учащихся и лицей-интернат на 264 места.
Глава КЧР Темрезов открыл День региона на выставке "Россия" в Москве
В рамках нацпроекта "Культура" строятся и ремонтируются восемь объектов культуры.
Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в 2023 году будут построены и отремонтированы 23 медучреждения.
Закончились работы по благоустройству 10 общественных и 56 дворовых территорий по нацпроекту "Жилье и городская среда".
В рамках регионального проекта "Спорт- норма жизни" нацпроекта "Демография" ведутся работы по строительству, ремонту и реконструкции девяти объектов спортивного назначения.
Ранее глава республики Рашид Темрезов
призвал при реализации национальных проектов учитывать мнение жителей региона.