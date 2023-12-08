Рейтинг@Mail.ru
Производство полуфабрикатов и маринадов из баранины запустили в КЧР - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
 
12:44 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/kchr-1914573147.html
Производство полуфабрикатов и маринадов из баранины запустили в КЧР
Производство полуфабрикатов и маринадов из баранины запустили в КЧР - РИА Новости, 08.12.2023
Производство полуфабрикатов и маринадов из баранины запустили в КЧР
В Карачаево-Черкесии запустили производство полуфабрикатов и маринадов из баранины, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:44
2023-12-08T12:44
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914575230_0:33:1000:596_1920x0_80_0_0_ab333908ea7c857c8f29ae4d1ef217fe.jpg
ЧЕРКЕССК, 8 дек - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии запустили производство полуфабрикатов и маринадов из баранины, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР. Группа компаний "Дамате" запустила производство рубленных полуфабрикатов и маринадов из мяса баранины. "Это крупный инвестиционный проект, который позволит региону внести вклад в решение задачи по продовольственной безопасности, которую перед нами ставил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин", - цитирует главу республики Рашид Темрезов его пресс-служба. Мощность производства полуфабрикатов и маринадов – 12 тонн мясной продукции в сутки. Инвестиции в оборудование и его монтаж составили порядка 130 миллионов рублей. Площадь производства полуфабрикатов и маринадов составляет 430 квадратных метров, выпуск продукции происходит на трех автоматизированных линиях по производству фарша, колбас и рубленных порционных котлет в панировках и без них, а также участок производства маринадов. Здесь современное высокотехнологичное оборудование для нарезки и измельчения мяса, фаршемешалки, системы формовки готового изделия, упаковочное оборудование. В качестве сырья для изготовления полуфабрикатов и маринадов используется баранина собственного производства и будет реализовываться через оптовые и розничные каналы, а также федеральные и региональные торговые сети по всей стране.
https://ria.ru/20231208/kchr-1914546212.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914575230_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_9403b8f48f28131d59d316c3cff7fb9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рашид темрезов, технологии
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Технологии

Производство полуфабрикатов и маринадов из баранины запустили в КЧР

© Фото : Telegram/Правительство КЧРПроизводство полуфабрикатов и маринадов из баранины запустили в КЧР
Производство полуфабрикатов и маринадов из баранины запустили в КЧР - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : Telegram/Правительство КЧР
Производство полуфабрикатов и маринадов из баранины запустили в КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 8 дек - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии запустили производство полуфабрикатов и маринадов из баранины, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.
Группа компаний "Дамате" запустила производство рубленных полуфабрикатов и маринадов из мяса баранины.
Карачаево-Черкесия третий год подряд занимает вторую строчку в общероссийском рейтинге акции Вода России - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
КЧР третий год подряд заняла вторую строчку в рейтинге акции "Вода России"
11:20
"Это крупный инвестиционный проект, который позволит региону внести вклад в решение задачи по продовольственной безопасности, которую перед нами ставил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин", - цитирует главу республики Рашид Темрезов его пресс-служба.
Мощность производства полуфабрикатов и маринадов – 12 тонн мясной продукции в сутки. Инвестиции в оборудование и его монтаж составили порядка 130 миллионов рублей.
Площадь производства полуфабрикатов и маринадов составляет 430 квадратных метров, выпуск продукции происходит на трех автоматизированных линиях по производству фарша, колбас и рубленных порционных котлет в панировках и без них, а также участок производства маринадов.
Здесь современное высокотехнологичное оборудование для нарезки и измельчения мяса, фаршемешалки, системы формовки готового изделия, упаковочное оборудование.
В качестве сырья для изготовления полуфабрикатов и маринадов используется баранина собственного производства и будет реализовываться через оптовые и розничные каналы, а также федеральные и региональные торговые сети по всей стране.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала