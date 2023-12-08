https://ria.ru/20231208/kchr-1914573147.html

Производство полуфабрикатов и маринадов из баранины запустили в КЧР

Производство полуфабрикатов и маринадов из баранины запустили в КЧР - РИА Новости, 08.12.2023

Производство полуфабрикатов и маринадов из баранины запустили в КЧР

В Карачаево-Черкесии запустили производство полуфабрикатов и маринадов из баранины, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:44

2023-12-08T12:44

2023-12-08T12:44

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

технологии

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ЧЕРКЕССК, 8 дек - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии запустили производство полуфабрикатов и маринадов из баранины, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР. Группа компаний "Дамате" запустила производство рубленных полуфабрикатов и маринадов из мяса баранины. "Это крупный инвестиционный проект, который позволит региону внести вклад в решение задачи по продовольственной безопасности, которую перед нами ставил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин", - цитирует главу республики Рашид Темрезов его пресс-служба. Мощность производства полуфабрикатов и маринадов – 12 тонн мясной продукции в сутки. Инвестиции в оборудование и его монтаж составили порядка 130 миллионов рублей. Площадь производства полуфабрикатов и маринадов составляет 430 квадратных метров, выпуск продукции происходит на трех автоматизированных линиях по производству фарша, колбас и рубленных порционных котлет в панировках и без них, а также участок производства маринадов. Здесь современное высокотехнологичное оборудование для нарезки и измельчения мяса, фаршемешалки, системы формовки готового изделия, упаковочное оборудование. В качестве сырья для изготовления полуфабрикатов и маринадов используется баранина собственного производства и будет реализовываться через оптовые и розничные каналы, а также федеральные и региональные торговые сети по всей стране.

https://ria.ru/20231208/kchr-1914546212.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, технологии