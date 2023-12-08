https://ria.ru/20231208/kchr-1914573147.html
Производство полуфабрикатов и маринадов из баранины запустили в КЧР
Производство полуфабрикатов и маринадов из баранины запустили в КЧР - РИА Новости, 08.12.2023
Производство полуфабрикатов и маринадов из баранины запустили в КЧР
В Карачаево-Черкесии запустили производство полуфабрикатов и маринадов из баранины, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:44
2023-12-08T12:44
2023-12-08T12:44
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
технологии
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ЧЕРКЕССК, 8 дек - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии запустили производство полуфабрикатов и маринадов из баранины, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР. Группа компаний "Дамате" запустила производство рубленных полуфабрикатов и маринадов из мяса баранины. "Это крупный инвестиционный проект, который позволит региону внести вклад в решение задачи по продовольственной безопасности, которую перед нами ставил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин", - цитирует главу республики Рашид Темрезов его пресс-служба. Мощность производства полуфабрикатов и маринадов – 12 тонн мясной продукции в сутки. Инвестиции в оборудование и его монтаж составили порядка 130 миллионов рублей. Площадь производства полуфабрикатов и маринадов составляет 430 квадратных метров, выпуск продукции происходит на трех автоматизированных линиях по производству фарша, колбас и рубленных порционных котлет в панировках и без них, а также участок производства маринадов. Здесь современное высокотехнологичное оборудование для нарезки и измельчения мяса, фаршемешалки, системы формовки готового изделия, упаковочное оборудование. В качестве сырья для изготовления полуфабрикатов и маринадов используется баранина собственного производства и будет реализовываться через оптовые и розничные каналы, а также федеральные и региональные торговые сети по всей стране.
https://ria.ru/20231208/kchr-1914546212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов, технологии
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Технологии
ЧЕРКЕССК, 8 дек - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии запустили производство полуфабрикатов и маринадов из баранины, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.
Группа компаний "Дамате" запустила производство рубленных полуфабрикатов и маринадов из мяса баранины.
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"Это крупный инвестиционный проект, который позволит региону внести вклад в решение задачи по продовольственной безопасности, которую перед нами ставил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин", - цитирует главу республики Рашид Темрезов
его пресс-служба.
Мощность производства полуфабрикатов и маринадов – 12 тонн мясной продукции в сутки. Инвестиции в оборудование и его монтаж составили порядка 130 миллионов рублей.
Площадь производства полуфабрикатов и маринадов составляет 430 квадратных метров, выпуск продукции происходит на трех автоматизированных линиях по производству фарша, колбас и рубленных порционных котлет в панировках и без них, а также участок производства маринадов.
Здесь современное высокотехнологичное оборудование для нарезки и измельчения мяса, фаршемешалки, системы формовки готового изделия, упаковочное оборудование.
В качестве сырья для изготовления полуфабрикатов и маринадов используется баранина собственного производства и будет реализовываться через оптовые и розничные каналы, а также федеральные и региональные торговые сети по всей стране.