https://ria.ru/20231208/kchr-1914546212.html

КЧР третий год подряд заняла вторую строчку в рейтинге акции "Вода России"

КЧР третий год подряд заняла вторую строчку в рейтинге акции "Вода России" - РИА Новости, 08.12.2023

КЧР третий год подряд заняла вторую строчку в рейтинге акции "Вода России"

Карачаево-Черкесия третий год подряд занимает вторую строчку в общероссийском рейтинге акции "Вода России", сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:20

2023-12-08T11:20

2023-12-08T11:20

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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ЧЕРКЕССК, 8 дек - РИА Новости. Карачаево-Черкесия третий год подряд занимает вторую строчку в общероссийском рейтинге акции "Вода России", сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР. В рамках акции "Вода России" в 2023 году в Карачаево-Черкесии за 10 месяцев проведения акции прошло свыше 400 экологических мероприятий, в которых приняли участие более 252 тысяч человек. От мусора очищено более 1,1 тысячи километров берегов рек и озер. За десять лет реализации акции в КЧР ее участниками стали более 700 тысяч человек. С 2019 года акция реализуется в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". Традиционно по итогам проведения мероприятий в рамках акции "Вода России" Минприроды России (Берег добрых дел) составляет рейтинг самых активных регионов-участников. В нем учитывается численность волонтеров, их соотношение к населению субъекта и протяженность очищенных берегов. В рейтинге представлены 89 регионов страны. Ранее глава КЧР Рашид Темрезов сообщал, что в рамках другого федерального проекта "Генеральная уборка" в регионе продолжится ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде. В частности, есть проект по ликвидации свалки твердых бытовых отходов в Малокарчаевском районе КЧР в 2024-2025 годы.

https://ria.ru/20231122/podklyuchenie_k_gazu-1911075179.html

https://ria.ru/20231207/kchr-1914331553.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)