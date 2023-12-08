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КЧР третий год подряд заняла вторую строчку в рейтинге акции "Вода России" - РИА Новости, 08.12.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
11:20 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/kchr-1914546212.html
КЧР третий год подряд заняла вторую строчку в рейтинге акции "Вода России"
КЧР третий год подряд заняла вторую строчку в рейтинге акции "Вода России" - РИА Новости, 08.12.2023
КЧР третий год подряд заняла вторую строчку в рейтинге акции "Вода России"
Карачаево-Черкесия третий год подряд занимает вторую строчку в общероссийском рейтинге акции "Вода России", сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:20
2023-12-08T11:20
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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ЧЕРКЕССК, 8 дек - РИА Новости. Карачаево-Черкесия третий год подряд занимает вторую строчку в общероссийском рейтинге акции "Вода России", сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР. В рамках акции "Вода России" в 2023 году в Карачаево-Черкесии за 10 месяцев проведения акции прошло свыше 400 экологических мероприятий, в которых приняли участие более 252 тысяч человек. От мусора очищено более 1,1 тысячи километров берегов рек и озер. За десять лет реализации акции в КЧР ее участниками стали более 700 тысяч человек. С 2019 года акция реализуется в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". Традиционно по итогам проведения мероприятий в рамках акции "Вода России" Минприроды России (Берег добрых дел) составляет рейтинг самых активных регионов-участников. В нем учитывается численность волонтеров, их соотношение к населению субъекта и протяженность очищенных берегов. В рейтинге представлены 89 регионов страны. Ранее глава КЧР Рашид Темрезов сообщал, что в рамках другого федерального проекта "Генеральная уборка" в регионе продолжится ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде. В частности, есть проект по ликвидации свалки твердых бытовых отходов в Малокарчаевском районе КЧР в 2024-2025 годы.
https://ria.ru/20231122/podklyuchenie_k_gazu-1911075179.html
https://ria.ru/20231207/kchr-1914331553.html
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60
353
60
рашид темрезов, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)

КЧР третий год подряд заняла вторую строчку в рейтинге акции "Вода России"

© Фото : правительство КЧРКарачаево-Черкесия третий год подряд занимает вторую строчку в общероссийском рейтинге акции "Вода России"
Карачаево-Черкесия третий год подряд занимает вторую строчку в общероссийском рейтинге акции Вода России - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : правительство КЧР
Карачаево-Черкесия третий год подряд занимает вторую строчку в общероссийском рейтинге акции "Вода России"
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 8 дек - РИА Новости. Карачаево-Черкесия третий год подряд занимает вторую строчку в общероссийском рейтинге акции "Вода России", сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.
В рамках акции "Вода России" в 2023 году в Карачаево-Черкесии за 10 месяцев проведения акции прошло свыше 400 экологических мероприятий, в которых приняли участие более 252 тысяч человек. От мусора очищено более 1,1 тысячи километров берегов рек и озер.
В ауле Верхняя Теберда КЧР началось подключение домов к природному газу - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
В ауле Верхняя Теберда КЧР началось подключение домов к природному газу
22 ноября, 15:27
За десять лет реализации акции в КЧР ее участниками стали более 700 тысяч человек.
С 2019 года акция реализуется в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".
Традиционно по итогам проведения мероприятий в рамках акции "Вода России" Минприроды России (Берег добрых дел) составляет рейтинг самых активных регионов-участников. В нем учитывается численность волонтеров, их соотношение к населению субъекта и протяженность очищенных берегов. В рейтинге представлены 89 регионов страны.
Манометр в котельной - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
В КЧР газифицировали новую поликлинику на 360 посещений в смену
Вчера, 12:55
Ранее глава КЧР Рашид Темрезов сообщал, что в рамках другого федерального проекта "Генеральная уборка" в регионе продолжится ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде. В частности, есть проект по ликвидации свалки твердых бытовых отходов в Малокарчаевском районе КЧР в 2024-2025 годы.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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