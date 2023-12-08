https://ria.ru/20231208/genotsid-1914592478.html

Эрдоган объяснил, зачем Нетаньяху начал геноцид в Газе

Эрдоган объяснил, зачем Нетаньяху начал геноцид в Газе - РИА Новости, 08.12.2023

Эрдоган объяснил, зачем Нетаньяху начал геноцид в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T13:24

2023-12-08T13:24

2023-12-08T13:24

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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СТАМБУЛ, 8 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. С декабря 2016 года против Нетаньяху было инициировано несколько уголовных расследований, связанных с обвинениями премьера в коррупции и незаконном лоббировании личных интересов и интересов правительства. В мае 2020 года по данным делам начался судебный процесс. На этой неделе СМИ сообщили, что количество еженедельных слушаний по делу о подозрении Нетаньяху в коррупции сократится с трех до двух, так как он и его команда не могут подготовиться к заседаниям в разгар эскалации вооруженного конфликта. "Если Нетаньяху уйдет (со своего поста - ред.), то там (в секторе Газа - ред.) установится мир, это важно. Однако на данный момент факты таковы, что Нетаньяху устроил этот геноцид для продления своей политической жизни и уклонения от суда", - заявил Эрдоган журналистам. Он напомнил о начатом в Израиле судебном процессе против Нетаньяху и отметил, что израильский премьер с целью уклонения от суда затягивает операцию в Газе. "Я уже называл его палачом и убийцей Газы, эти эпитеты ему идут. Он должен так же, как Милошевич, ответить за свои деяния в Международном уголовном суде, а с ним и те политики в Израиле и вне страны, кто потворствовал этому",- выразил свое мнение Эрдоган. Президент добавил, что порядка 3 тысяч турецких адвокатов подали иски в МУС против Нетаньяху и других израильских политиков. Анкара следит за этим процессом, подчеркнул он. "Важно, чтобы Нетаньяху и все причастные к геноциду были наказаны, чтобы после этого никому в голову не пришло убивать мирных жителей, бомбить больницы и рынки", - добавил Эрдоган. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Слободан Милошевич возглавлял Союзную республику Югославия с 1990 по 2000 год. На период его правления пришлись распад этой страны вследствие гражданской войны, а также война за сохранение автономного края Косово в составе Югославии, кульминацией которой стали удары НАТО по югославской территории. В июне 2001 года Белград выдал бывшего президента Гаагскому трибуналу. Судебный процесс над Милошевичем начался в феврале 2002 года. Политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года в тюремной камере Гаагского трибунала, где он находился под следствием почти пять лет. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены до конца.

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https://ria.ru/20231205/pobeda-1913986388.html

https://ria.ru/20231206/khamas-1914214242.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, реджеп тайип эрдоган