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Эрдоган заявил, что согласовал с Путиным поставки российского газа в Европу - РИА Новости, 08.12.2023
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13:08 08.12.2023 (обновлено: 13:09 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/gaz-1914585174.html
Эрдоган заявил, что согласовал с Путиным поставки российского газа в Европу
Эрдоган заявил, что согласовал с Путиным поставки российского газа в Европу - РИА Новости, 08.12.2023
Эрдоган заявил, что согласовал с Путиным поставки российского газа в Европу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что согласовал с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос поставок российского газа на Балканы и в Европу... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:08
2023-12-08T13:09
европа
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
природный газ
экономика
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АНКАРА, 8 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что согласовал с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос поставок российского газа на Балканы и в Европу путем "хаба". "Как вы знаете, мы настроены сделать Фракию центром поставок природного газа из России на Балканы и в Европу. Мы согласовали этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Греции.
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европа, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, природный газ, экономика
Европа, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Природный газ, Экономика
Эрдоган заявил, что согласовал с Путиным поставки российского газа в Европу

Эрдоган заявил, что согласовал с Путиным вопрос поставок в Европу газа из России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
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АНКАРА, 8 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что согласовал с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос поставок российского газа на Балканы и в Европу путем "хаба".
"Как вы знаете, мы настроены сделать Фракию центром поставок природного газа из России на Балканы и в Европу. Мы согласовали этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Греции.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Новак уверен в скорой реализации проекта газового хаба в Турции
25 ноября, 16:10
 
ЕвропаРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганПриродный газЭкономика
 
 
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