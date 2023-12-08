https://ria.ru/20231208/gaz-1914585174.html

Эрдоган заявил, что согласовал с Путиным поставки российского газа в Европу

Эрдоган заявил, что согласовал с Путиным поставки российского газа в Европу - РИА Новости, 08.12.2023

Эрдоган заявил, что согласовал с Путиным поставки российского газа в Европу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что согласовал с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос поставок российского газа на Балканы и в Европу... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T13:08

2023-12-08T13:08

2023-12-08T13:09

европа

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

природный газ

экономика

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АНКАРА, 8 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что согласовал с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос поставок российского газа на Балканы и в Европу путем "хаба". "Как вы знаете, мы настроены сделать Фракию центром поставок природного газа из России на Балканы и в Европу. Мы согласовали этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Греции.

https://ria.ru/20231125/khab-1911825797.html

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Ольга Фомченкова

европа, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, природный газ, экономика