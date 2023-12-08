https://ria.ru/20231208/gaz-1914585174.html
Эрдоган заявил, что согласовал с Путиным поставки российского газа в Европу
Эрдоган заявил, что согласовал с Путиным поставки российского газа в Европу - РИА Новости, 08.12.2023
Эрдоган заявил, что согласовал с Путиным поставки российского газа в Европу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что согласовал с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос поставок российского газа на Балканы и в Европу... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:08
2023-12-08T13:08
2023-12-08T13:09
европа
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реджеп тайип эрдоган
природный газ
экономика
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АНКАРА, 8 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что согласовал с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос поставок российского газа на Балканы и в Европу путем "хаба". "Как вы знаете, мы настроены сделать Фракию центром поставок природного газа из России на Балканы и в Европу. Мы согласовали этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Греции.
https://ria.ru/20231125/khab-1911825797.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, природный газ, экономика
Европа, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Природный газ, Экономика
Эрдоган заявил, что согласовал с Путиным поставки российского газа в Европу
Эрдоган заявил, что согласовал с Путиным вопрос поставок в Европу газа из России