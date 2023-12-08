https://ria.ru/20231208/dtp-1914538704.html
Детей из попавшего в ДТП в Приморье школьного автобуса отправили в больницу
Детей из попавшего в ДТП в Приморье школьного автобуса отправили в больницу - РИА Новости, 08.12.2023
Детей из попавшего в ДТП в Приморье школьного автобуса отправили в больницу
Всех детей из школьного автобуса, попавшего в ДТП в Партизанском городском округе Приморья, отправили в больницу на осмотр, сообщил глава округа Олег Бондарев в РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:44
2023-12-08T10:44
2023-12-08T10:47
происшествия
авто
бондарев
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914540875_0:0:2546:1432_1920x0_80_0_0_ce734d8ae18100c0585a868a6b4f1a84.png
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Всех детей из школьного автобуса, попавшего в ДТП в Партизанском городском округе Приморья, отправили в больницу на осмотр, сообщил глава округа Олег Бондарев в Telegram. Ранее прокуратура сообщила, что днем 8 декабря произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего с экскурсии 21 школьника и одного сопровождающего. Предварительно установлено, что водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. На видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры, автобус лежит на боку на дороге. В полиции сообщили, что, предварительно, один ребенок получил травму и был госпитализирован, 45-летний водитель Toyota Sprinter госпитализирован. "Все живы. Дети отправлены в больницу на осмотр. Причины аварии выясняются", - написал Бондарев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231207/dtp-1914269377.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914540875_47:0:1956:1432_1920x0_80_0_0_368c7dbcf43ab2d9594f317976d37179.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, бондарев, дети
Происшествия, Авто, Бондарев, Дети
Детей из попавшего в ДТП в Приморье школьного автобуса отправили в больницу
Бондарев: детей из автобуса, попавшего в ДТП в Приморье, отправили в больницу