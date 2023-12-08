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Детей из попавшего в ДТП в Приморье школьного автобуса отправили в больницу - РИА Новости, 08.12.2023
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10:44 08.12.2023 (обновлено: 10:47 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/dtp-1914538704.html
Детей из попавшего в ДТП в Приморье школьного автобуса отправили в больницу
Детей из попавшего в ДТП в Приморье школьного автобуса отправили в больницу - РИА Новости, 08.12.2023
Детей из попавшего в ДТП в Приморье школьного автобуса отправили в больницу
Всех детей из школьного автобуса, попавшего в ДТП в Партизанском городском округе Приморья, отправили в больницу на осмотр, сообщил глава округа Олег Бондарев в РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:44
2023-12-08T10:47
происшествия
авто
бондарев
дети
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Всех детей из школьного автобуса, попавшего в ДТП в Партизанском городском округе Приморья, отправили в больницу на осмотр, сообщил глава округа Олег Бондарев в Telegram. Ранее прокуратура сообщила, что днем 8 декабря произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего с экскурсии 21 школьника и одного сопровождающего. Предварительно установлено, что водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. На видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры, автобус лежит на боку на дороге. В полиции сообщили, что, предварительно, один ребенок получил травму и был госпитализирован, 45-летний водитель Toyota Sprinter госпитализирован. "Все живы. Дети отправлены в больницу на осмотр. Причины аварии выясняются", - написал Бондарев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231207/dtp-1914269377.html
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происшествия, авто, бондарев, дети
Происшествия, Авто, Бондарев, Дети
Детей из попавшего в ДТП в Приморье школьного автобуса отправили в больницу

Бондарев: детей из автобуса, попавшего в ДТП в Приморье, отправили в больницу

© Прокуратура Приморского края/TelegramМесто ДТП с участием школьного автобуса в Приморском крае. 8 декабря 2023
Место ДТП с участием школьного автобуса в Приморском крае. 8 декабря 2023
© Прокуратура Приморского края/Telegram
Место ДТП с участием школьного автобуса в Приморском крае. 8 декабря 2023
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Всех детей из школьного автобуса, попавшего в ДТП в Партизанском городском округе Приморья, отправили в больницу на осмотр, сообщил глава округа Олег Бондарев в Telegram.
Ранее прокуратура сообщила, что днем 8 декабря произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего с экскурсии 21 школьника и одного сопровождающего. Предварительно установлено, что водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. На видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры, автобус лежит на боку на дороге. В полиции сообщили, что, предварительно, один ребенок получил травму и был госпитализирован, 45-летний водитель Toyota Sprinter госпитализирован.
«
"Все живы. Дети отправлены в больницу на осмотр. Причины аварии выясняются", - написал Бондарев в своем Telegram-канале.
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