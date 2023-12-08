https://ria.ru/20231208/dtp-1914538704.html

Детей из попавшего в ДТП в Приморье школьного автобуса отправили в больницу

Детей из попавшего в ДТП в Приморье школьного автобуса отправили в больницу - РИА Новости, 08.12.2023

Детей из попавшего в ДТП в Приморье школьного автобуса отправили в больницу

Всех детей из школьного автобуса, попавшего в ДТП в Партизанском городском округе Приморья, отправили в больницу на осмотр, сообщил глава округа Олег Бондарев в РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:44

2023-12-08T10:44

2023-12-08T10:47

происшествия

авто

бондарев

дети

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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Всех детей из школьного автобуса, попавшего в ДТП в Партизанском городском округе Приморья, отправили в больницу на осмотр, сообщил глава округа Олег Бондарев в Telegram. Ранее прокуратура сообщила, что днем 8 декабря произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего с экскурсии 21 школьника и одного сопровождающего. Предварительно установлено, что водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. На видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры, автобус лежит на боку на дороге. В полиции сообщили, что, предварительно, один ребенок получил травму и был госпитализирован, 45-летний водитель Toyota Sprinter госпитализирован. "Все живы. Дети отправлены в больницу на осмотр. Причины аварии выясняются", - написал Бондарев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231207/dtp-1914269377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, бондарев, дети