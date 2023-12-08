https://ria.ru/20231208/dtp-1914536606.html

В Приморье школьный автобус с детьми попал в ДТП

В Приморье школьный автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 08.12.2023

В Приморье школьный автобус с детьми попал в ДТП

В Приморье школьный автобус, перевозивший 21 ребенка и сопровождающего, столкнулся с легковушкой и опрокинулся набок, детей осматривают медики, сообщает... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:40

2023-12-08T10:40

2023-12-08T10:45

происшествия

авто

владивосток

сергеевка

партизанский район

дети

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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. В Приморье школьный автобус, перевозивший 21 ребенка и сопровождающего, столкнулся с легковушкой и опрокинулся набок, детей осматривают медики, сообщает прокуратура Приморья в Telegram. ДТП произошло в пятницу днем на 82-м километре автодороги "Шкотово - Партизанск". "Предварительно установлено, что водитель автобуса при выполнении поворота налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. Дети-пассажиры 2007-2009 годов рождения были пристегнуты ремнями безопасности, в настоящее время они осматриваются прибывшими на место медиками", - говорится в релизе. Автобус ехал с экскурсии из Владивостока в село Сергеевка Партизанского района.

https://ria.ru/20231207/dtp-1914269377.html

владивосток

сергеевка

партизанский район

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происшествия, авто, владивосток, сергеевка, партизанский район, дети