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В Приморье школьный автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 08.12.2023
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10:40 08.12.2023 (обновлено: 10:45 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/dtp-1914536606.html
В Приморье школьный автобус с детьми попал в ДТП
В Приморье школьный автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 08.12.2023
В Приморье школьный автобус с детьми попал в ДТП
В Приморье школьный автобус, перевозивший 21 ребенка и сопровождающего, столкнулся с легковушкой и опрокинулся набок, детей осматривают медики, сообщает... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:40
2023-12-08T10:45
происшествия
авто
владивосток
сергеевка
партизанский район
дети
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. В Приморье школьный автобус, перевозивший 21 ребенка и сопровождающего, столкнулся с легковушкой и опрокинулся набок, детей осматривают медики, сообщает прокуратура Приморья в Telegram. ДТП произошло в пятницу днем на 82-м километре автодороги "Шкотово - Партизанск". "Предварительно установлено, что водитель автобуса при выполнении поворота налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. Дети-пассажиры 2007-2009 годов рождения были пристегнуты ремнями безопасности, в настоящее время они осматриваются прибывшими на место медиками", - говорится в релизе. Автобус ехал с экскурсии из Владивостока в село Сергеевка Партизанского района.
https://ria.ru/20231207/dtp-1914269377.html
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происшествия, авто, владивосток, сергеевка, партизанский район, дети
Происшествия, Авто, Владивосток, Сергеевка, Партизанский район, Дети
В Приморье школьный автобус с детьми попал в ДТП

Прокуратура: в Приморье перевозивший 21 ребенка школьный автобус попал в ДТП

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramМесто ДТП с участием школьного автобуса в Приморском крае. 8 декабря 2023
Место ДТП с участием школьного автобуса в Приморском крае. 8 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Место ДТП с участием школьного автобуса в Приморском крае. 8 декабря 2023
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. В Приморье школьный автобус, перевозивший 21 ребенка и сопровождающего, столкнулся с легковушкой и опрокинулся набок, детей осматривают медики, сообщает прокуратура Приморья в Telegram.
ДТП произошло в пятницу днем на 82-м километре автодороги "Шкотово - Партизанск".
«
"Предварительно установлено, что водитель автобуса при выполнении поворота налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. Дети-пассажиры 2007-2009 годов рождения были пристегнуты ремнями безопасности, в настоящее время они осматриваются прибывшими на место медиками", - говорится в релизе.
Автобус ехал с экскурсии из Владивостока в село Сергеевка Партизанского района.
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ПроисшествияАвтоВладивостокСергеевкаПартизанский районДети
 
 
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