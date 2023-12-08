https://ria.ru/20231208/besporyadki-1914508658.html

Меликов заявил об ответственности всех участников беспорядков в Махачкале

Меликов заявил об ответственности всех участников беспорядков в Махачкале - РИА Новости, 08.12.2023

Меликов заявил об ответственности всех участников беспорядков в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что каждый из участников беспорядков в аэропорту Махачкалы должен понести ответственность, отметив при этом, что... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T05:38

2023-12-08T05:38

2023-12-08T05:38

происшествия

махачкала

россия

сергей меликов

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что каждый из участников беспорядков в аэропорту Махачкалы должен понести ответственность, отметив при этом, что вынесенные судом решения станут основанием в том числе для "остужения горячих голов" в будущем. "Комментировать следственные действия не очень корректно. Но по той информации, которая является открытой, большое количество решений судебных уже вынесено в качестве привлечения участников беспорядков к административной ответственности. А сейчас принимаются решения, ведутся следственные действия по возбужденным уголовным делам. Возбуждены уголовные дела по двум основным статьям:… по организации массовых беспорядков и по нарушению правил авиационной безопасности", - рассказал Меликов РИА Новости в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Расследование находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина, напомнил он. "Я сторонник того, я говорил это тогда и говорю сейчас, - каждый должен понести ответственность по мере совершенных им деяний. Мы живем в правовом государстве, законы Российской Федерации должны работать везде - в том числе и в махачкалинском аэропорту. Поэтому, надеюсь, что решения будут объективными и справедливыми. И решения эти будут основанием для стабилизации в будущем, для "остужения" тех горячих голов, которые пока не осознают степени ответственности, когда планируют те или иные действия", - подчеркнул глава Дагестана. Вечером 29 октября в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

https://ria.ru/20231030/postradavshie-1906276984.html

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происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), беспорядки в аэропорту махачкалы