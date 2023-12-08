https://ria.ru/20231208/arest-1914709815.html

Следствие попросило продлить арест Шабутдинову по делу о мошенничестве

Следствие попросило продлить арест Шабутдинову по делу о мошенничестве - РИА Новости, 08.12.2023

Следствие попросило продлить арест Шабутдинову по делу о мошенничестве

Следствие просит Таганский суд Москвы продлить арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T19:32

2023-12-08T19:32

2023-12-08T19:32

происшествия

аяз шабутдинов

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следствие просит Таганский суд Москвы продлить арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей. Судебное заседание состоится 12 декабря в 14:00",- сказала собеседница агентства. Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил адвокат Шабутдинова Никита Апаликов. "Вероятно, это будет ходатайство о продлении стражи еще на два месяца",- сообщил он. Мосгорсуд 22 ноября отказался освободить Шабутдинова из СИЗО. Адвокаты просили отменить решение Таганского суда Москвы и избрать их подзащитному иную более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Защита также предложила внести залог в размере 15 миллионов рублей. Четвертого ноября Таганский суд арестовал Шабутдинова до 16 декабря. Адвокат Никита Апаликов настаивал на домашнем аресте, либо залоге в 4 миллиона рублей, эта сумма, как уточнил защитник, "равна сумме ущерба по делу". Шабутдинов поддержал позицию адвоката и просил суд дать ему возможность быть рядом с детьми и гражданской женой. Следователь настаивал на заключении блогера под стражу, мотивируя свое ходатайство тем, что у Шабутдинова имеется паспорт гражданина Сент-Люсии, а также действующие визы в США, Италию, ОАЭ. Кроме того, в ОАЭ, как уточнило следствие, у обвиняемого имеется недвижимость. Таким образом, сторона обвинения посчитала, что Шабутдинов "может скрыться от органов предварительного следствия". В столичной прокуратуре рассказали, что блогеру предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал. "Обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской наб., из корыстных побуждений, создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности. Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тысяч рублей до 1,9 миллиона рублей. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности", - сообщали в ведомстве. Ранее председатель "Общероссийского движения предпринимателей" Андрей Ковалев говорил РИА Новости, что на Шабутдинова подали еще 12 заявлений в полицию.

https://ria.ru/20231206/shabutdinov-1914120018.html

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

https://ria.ru/20231129/blinovskaya-1912760431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, аяз шабутдинов