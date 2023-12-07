https://ria.ru/20231207/zemletryasenie-1913824815.html

Землетрясение в армянском городе Спитаке (1988)

Землетрясение в армянском городе Спитаке (1988) - РИА Новости, 07.12.2023

Землетрясение в армянском городе Спитаке (1988)

7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному времени в Армении произошло катастрофическое землетрясение. Серия подземных толчков за 30 секунд... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T05:30

2023-12-07T05:30

2023-12-07T05:30

справки

армения

спитак

землетрясение

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7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному времени в Армении произошло катастрофическое землетрясение. Серия подземных толчков за 30 секунд практически уничтожила город Спитак и нанесла сильнейшие разрушения городам Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. Всего от стихии пострадал 21 город, а также 350 сел (из которых 58 были полностью разрушены).В эпицентре землетрясения – городе Спитаке – сила подземных толчков достигла 10 баллов (по 12-балльной шкале), в Ленинакане – девяти баллов, Кировакане – восьми баллов. Очаг землетрясения находился на глубине 20 километров, в шести километрах к северо-западу от Спитака. Стихия нанесла удар по северу Армении, затронув около 40% ее территории, а подземные толчки ощущались даже в столице Армении Ереване и в столице Грузии Тбилиси.По подсчетам специалистов, во время землетрясения в зоне разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб, каждая из которых была подобна сброшенной в 1945 году на японский город Хиросиму. Волна, вызванная землетрясением, обошла Землю и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии.После землетрясения, только за один месяц в районе эпицентра сейсмологической службой Кавказа было зарегистрировано более ста сильных афтершоков. Через четыре минуты после основного толчка произошел сильный афтершок, колебания от которого наложились на сейсмические волны от первого и усилили поражающий эффект землетрясения. В результате стихийного бедствия, по официальным данным, погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а 514 тысяч человек лишились крова. Стихия разрушила более 80% жилого фонда в Ленинакане – втором по величине городе Армении, половину застройки в Кировакане.Землетрясение вывело из строя около 40% промышленного потенциала республики. Были разрушены или пришли в аварийное состояние общеобразовательные школы на 210 тысяч ученических мест, детские сады на 42 тысячи мест, 416 объектов здравоохранения, два театра, 14 музеев, 391 библиотека, 42 кинотеатра, 349 клубов и домов культуры. Было выведено из строя 600 километров автодорог, 10 километров железнодорожных путей, полностью или частично разрушено 230 промышленных предприятий. Перестала функционировать почти вся производственная и социальная инфраструктура на одной трети территории республики. Прямой материальный ущерб оценивается в 10 миллиардов рублей (на 1988 год), а с учетом затрат на восстановление эта сумма должна быть удвоена.По оценкам экспертов, катастрофические последствия землетрясения в Армении были обусловлены недооценкой сейсмической опасности региона, несовершенством нормативных документов по сейсмостойкому строительству, низким качеством строительства, а также недостаточной подготовленностью спасательных служб. Землетрясение в Армении стало общенациональной трагедией. На помощь пришел весь Советский Союз. Комиссию по ликвидации последствий трагедии возглавил председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. В зоне бедствия первыми пришли на помощь местным жителям и приступили к аварийно-спасательным работам воинские подразделения, дислоцированные в пострадавших городах. Первый самолет министерства обороны СССР с военно-полевыми хирургами и лекарствами почти сразу, как стало известно о землетрясении, вылетел из Москвы. Военные медики прибыли в Ленинакан поздно вечером 7 декабря. На следующий день после трагедии из Москвы в Армению прибыла бригада из 98 высококвалифицированных медиков и военно-полевых хирургов во главе с министром здравоохранения СССР Евгением Чазовым. Только в первые сутки военные врачи оказали квалифицированную помощь 1200 пострадавшим. 10 декабря 1988 года, прервав свой официальный визит в США, в Ленинакан прилетел генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев. Он на месте ознакомился с ходом разворачивающихся спасательных и восстановительных работ. На совещании с руководителями союзных министерств и ведомств были рассмотрены первоочередные задачи по оказанию необходимой помощи Армении. В зону бедствия со всей страны прибывали силы гражданской обороны. Военнослужащие расчищали руины, наводили порядок и походными кухнями обеспечили питание граждан. За несколько дней в республике было развернуто 50 тысяч палаток и 200 полевых кухонь. Основные усилия на первом этапе были направлены на спасение выживших людей из-под завалов. К поиску людей привлекали кинологические расчеты МВД СССР. Всего в спасательных работах, помимо добровольцев, принимали участие свыше 20 тысяч солдат и офицеров, на расчистке завалов использовалось более трех тысяч единиц военной техники. По всей стране активно проводился сбор гуманитарной помощи.Ежесуточно в Армению приходило до 1500 вагонов, сотни военно-транспортных и гражданских самолетов везли стройматериалы, технику, продукты. Обратным потоком эвакуировали более 100 тысяч раненых, оставшихся без крова. Трагедия Армении потрясла весь мир. В пострадавшую республику прибыли врачи и спасатели из Франции, Швейцарии, Израиля, Бельгии, Италии, Великобритании, ФРГ, США и других стран. В аэропортах Еревана и Ленинакана приземлялись самолеты из разных стран мира с медикаментами, донорской кровью, строительной техникой, оборудованием и предметами первой необходимости. Гуманитарную помощь Армении оказали 111 государств со всех континентов.На восстановительные работы были мобилизованы практически все материальные и трудовые резервы Советского Союза. В программе по восстановлению разрушенных армянских районов участвовали 45 тысяч строителей из всех союзных республик.Во время спасательных и восстановительных работ в пострадавших городах Спитаке, Ленинакане и Кировакане было извлечено из-под завалов 4328 человек, из них живыми – 1440, было разобрано около шести тысяч кубометров завалов, расчищено 1,1 тысячи квадратных метров дорог и проездов. В работах приняли участие 1,2 тысячи человек, 55 кранов, 20 бульдозеров, 30 экскаваторов, 283 автомобиля.После распада СССР программа восстановительных работ была приостановлена, резко уменьшились объемы международной гуманитарной помощи, поэтому процесс восстановления затянулся.Главным уроком землетрясения в Армении явилось создание спасательных служб в Армении и других республиках бывшего СССР. Сейчас в Армении уделяется особое внимание сейсмоустойчивости вновь строящихся зданий. В память о землетрясении в Армении 7 декабря 1989 года в СССР была выпущена в обращение памятная монета достоинством три рубля. Памятник, посвященный трагическим событиям 1988 года, был открыт 7 декабря 2008 года в центре Гюмри. Установленный на общественные средства он назван "Жертвам безвинным, сердцам милосердным". В 2014 году в Ереване был открыт памятник, посвященный репортерам, которые освещали разрушительное Спитакское землетрясение. На табличке, в частности, говорится, что памятник воплощает собирательный образ бесстрашного, неподкупного и преданного Родине журналиста. В 2015 году в Спитаке открыли памятник советским воинам, принявшим участие в ликвидации последствий землетрясения. Он создан по инициативе Российского военно-исторического общества на народные пожертвования. В 2018 году в прокат вышел фильм "Спитак" режиссера Александра Котта, в основу которого легли воспоминания очевидцев страшной катастрофы. На основании закона "О праздниках и памятных днях Республики Армения", принятого 24 июля 2001 года, 7 декабря в стране отмечается как День памяти жертв землетрясения. В этот день в Армении проходят траурные мероприятия, к могилам погибших возлагают цветы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, армения, спитак, землетрясение