https://ria.ru/20210325/pamyatnik-1602860515.html

В Ереване осквернили памятник, посвященный землетрясению в Спитаке

В Ереване осквернили памятник, посвященный землетрясению в Спитаке

Вандалы в Ереване осквернили памятник журналистам, освещавшим землетрясение в Спитаке, передает агентство Sputnik Армения. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T18:23

2021-03-25T18:23

2021-03-25T18:23

спитак

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армения

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ЕРЕВАН, 25 мар - РИА Новости. Вандалы в Ереване осквернили памятник журналистам, освещавшим землетрясение в Спитаке, передает агентство Sputnik Армения."В Ереване вандалы осквернили памятник журналисту, установленный во дворе церкви Святой Богородицы в одном из парков района Нор Норк. Памятнику, выполненному из цветного металла, отпилили руку и ногу", - говорится в сообщении агентства.Как сообщили Sputnik Армения в полиции, сигнал поступил в четверг утром, сейчас готовятся материалы по данному делу. Министерство образования, науки, культуры и спорта выступило с заявлением, осудив акт вандализма.Памятник был открыт в 2014 году, он посвящен репортерам, освещавшим разрушительное Спитакское землетрясение, которое произошло 7 декабря 1988 года на северо-западе Армянской ССР. На табличке, в частности, говорится, что памятник воплощает собирательный образ бесстрашного, неподкупного и преданного Родине журналиста.

https://ria.ru/20210324/stela-1602668166.html

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спитак, ереван, армения, в мире