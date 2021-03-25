https://ria.ru/20210325/pamyatnik-1602860515.html
В Ереване осквернили памятник, посвященный землетрясению в Спитаке
В Ереване осквернили памятник, посвященный землетрясению в Спитаке
Вандалы в Ереване осквернили памятник журналистам, освещавшим землетрясение в Спитаке, передает агентство Sputnik Армения. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T18:23
2021-03-25T18:23
2021-03-25T18:23
спитак
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602858949_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_7da95cb960430c1a2c4449d6c8cf0079.jpg
ЕРЕВАН, 25 мар - РИА Новости. Вандалы в Ереване осквернили памятник журналистам, освещавшим землетрясение в Спитаке, передает агентство Sputnik Армения."В Ереване вандалы осквернили памятник журналисту, установленный во дворе церкви Святой Богородицы в одном из парков района Нор Норк. Памятнику, выполненному из цветного металла, отпилили руку и ногу", - говорится в сообщении агентства.Как сообщили Sputnik Армения в полиции, сигнал поступил в четверг утром, сейчас готовятся материалы по данному делу. Министерство образования, науки, культуры и спорта выступило с заявлением, осудив акт вандализма.Памятник был открыт в 2014 году, он посвящен репортерам, освещавшим разрушительное Спитакское землетрясение, которое произошло 7 декабря 1988 года на северо-западе Армянской ССР. На табличке, в частности, говорится, что памятник воплощает собирательный образ бесстрашного, неподкупного и преданного Родине журналиста.
https://ria.ru/20210324/stela-1602668166.html
спитак
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602858949_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_7a426fddf3aaa70affdb9dbff36dbef7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спитак, ереван, армения, в мире