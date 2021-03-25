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В Ереване осквернили памятник, посвященный землетрясению в Спитаке
В Ереване осквернили памятник, посвященный землетрясению в Спитаке
Вандалы в Ереване осквернили памятник журналистам, освещавшим землетрясение в Спитаке, передает агентство Sputnik Армения. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T18:23
2021-03-25T18:23
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ЕРЕВАН, 25 мар - РИА Новости. Вандалы в Ереване осквернили памятник журналистам, освещавшим землетрясение в Спитаке,&nbsp;передает агентство Sputnik Армения."В Ереване вандалы осквернили памятник журналисту, установленный во дворе церкви Святой Богородицы в одном из парков района Нор Норк. Памятнику, выполненному из цветного металла, отпилили руку и ногу", - говорится в сообщении агентства.Как сообщили Sputnik Армения в полиции, сигнал поступил в четверг утром, сейчас готовятся материалы по данному делу. Министерство образования, науки, культуры и спорта выступило с заявлением, осудив акт вандализма.Памятник был открыт в 2014 году, он посвящен репортерам, освещавшим разрушительное Спитакское землетрясение, которое произошло 7 декабря 1988 года на северо-западе Армянской ССР. На табличке, в частности, говорится, что памятник воплощает собирательный образ бесстрашного, неподкупного и преданного Родине журналиста.
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спитак, ереван, армения, в мире

В Ереване осквернили памятник, посвященный землетрясению в Спитаке

18:23 25.03.2021
 
© Sputnik / Anahit BoyajyanПамятник журналисту, установленный во дворе церкви Св. Богородицы в Ереване
Памятник журналисту, установленный во дворе церкви Св. Богородицы в Ереване - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Sputnik / Anahit Boyajyan
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ЕРЕВАН, 25 мар - РИА Новости. Вандалы в Ереване осквернили памятник журналистам, освещавшим землетрясение в Спитаке, передает агентство Sputnik Армения.
"В Ереване вандалы осквернили памятник журналисту, установленный во дворе церкви Святой Богородицы в одном из парков района Нор Норк. Памятнику, выполненному из цветного металла, отпилили руку и ногу", - говорится в сообщении агентства.
Как сообщили Sputnik Армения в полиции, сигнал поступил в четверг утром, сейчас готовятся материалы по данному делу. Министерство образования, науки, культуры и спорта выступило с заявлением, осудив акт вандализма.
Памятник был открыт в 2014 году, он посвящен репортерам, освещавшим разрушительное Спитакское землетрясение, которое произошло 7 декабря 1988 года на северо-западе Армянской ССР. На табличке, в частности, говорится, что памятник воплощает собирательный образ бесстрашного, неподкупного и преданного Родине журналиста.
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