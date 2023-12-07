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Отличный сигнал. В Киеве набросились на Зеленского из-за скорой катастрофы - РИА Новости, 07.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/zelenskiy-1914479232.html
Отличный сигнал. В Киеве набросились на Зеленского из-за скорой катастрофы
Отличный сигнал. В Киеве набросились на Зеленского из-за скорой катастрофы - РИА Новости, 07.12.2023
Отличный сигнал. В Киеве набросились на Зеленского из-за скорой катастрофы
Прекращение помощи со стороны Соединенных Штатов станет катастрофой для Украины в следующем году, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T20:18
2023-12-07T20:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
олег соскин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Прекращение помощи со стороны Соединенных Штатов станет катастрофой для Украины в следующем году, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Все, денег от Штатов не будет, уже сенат проголосовал ничего не давать, "отличный" сигнал для Зеленского и Украины. &lt;…&gt; Произошел огромнейший провал, катастрофа, денег от США в 2024 году не будет", — отметил он.По словам эксперта, контрнаступление ВСУ "захлебнулось", а в результате Украина не получила ничего кроме потерь, огромных затрат и поражения. При этом Соскин добавил, что сейчас в стране происходит политический и военный раскол."В стране &lt;…&gt; демографическая катастрофа, финансово-экономическая катастрофа, страна в дефолте — это все результат деятельности Зеленского. Ну, и по сути теперь началась международная изоляция, это уже реальность", — резюмировал он.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, армия противника за полгода контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914471431.html
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в мире, украина, киев, сша, олег соскин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Олег Соскин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
Отличный сигнал. В Киеве набросились на Зеленского из-за скорой катастрофы

Соскин: прекращение помощи США станет катастрофой для Украины в 2024 году

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Прекращение помощи со стороны Соединенных Штатов станет катастрофой для Украины в следующем году, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Все, денег от Штатов не будет, уже сенат проголосовал ничего не давать, "отличный" сигнал для Зеленского и Украины. <…> Произошел огромнейший провал, катастрофа, денег от США в 2024 году не будет", — отметил он.
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"Зеленский волнуется". СМИ заметили тревожный сигнал для Украины
Вчера, 19:22
По словам эксперта, контрнаступление ВСУ "захлебнулось", а в результате Украина не получила ничего кроме потерь, огромных затрат и поражения. При этом Соскин добавил, что сейчас в стране происходит политический и военный раскол.
"В стране <…> демографическая катастрофа, финансово-экономическая катастрофа, страна в дефолте — это все результат деятельности Зеленского. Ну, и по сути теперь началась международная изоляция, это уже реальность", — резюмировал он.
ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, армия противника за полгода контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАОлег СоскинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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