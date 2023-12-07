https://ria.ru/20231207/yakutiya-1914378068.html

Якутия внесла вклад в победу ДФО как лучшего округа на выставке "Россия"

Якутия внесла вклад в победу ДФО как лучшего округа на выставке "Россия" - РИА Новости, 07.12.2023

Якутия внесла вклад в победу ДФО как лучшего округа на выставке "Россия"

Якутия внесла свой вклад в победу Дальнего Востока как лучшего округа на выставке "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:04

2023-12-07T15:04

2023-12-07T15:04

республика саха (якутия)

дальний восток

россия

республика саха (якутия)

выставка-форум "россия"

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ЯКУТСК, 7 дек - РИА Новости. Якутия внесла свой вклад в победу Дальнего Востока как лучшего округа на выставке "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. Свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. Экспозиция республики носит название "Якутия – вселенная Олонхо", она знакомит гостей выставки c многовековой культурой и духовностью народа саха, которые являются фундаментом для прорывных проектов креативных индустрий и социальной инфраструктуры, уникальных разработок в сфере медицины, сельского хозяйства, промышленности, строительства, энергетики и транспорта. "Благодаря политике опережающего развития Дальнего Востока, которую проводит президент России Владимир Путин, регион демонстрирует особые достижения. Успехи, которые представила Республика Саха (Якутия), отражают результат государственной поддержки наших высокотехнологичных и креативных отраслей. Поэтому победа в номинации "Лучший федеральный округ" для ДФО закономерна. Достижения, которые дальневосточные регионы представили на выставке, действительно вдохновляют", - приводятся слова замминистра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутии) Георгия Андреева. Якутия на выставке экспонирует крупнейшее месторождение алмазов России, якутский технопарк, третий в стране центр кинопроизводства. Среди других примечательных экспозиций дальневосточных регионов – центр вертолетостроения в Республике Бурятия, судостроения в Хабаровском крае, освоение космоса – космодром "Восточный" Амурской области и другие достижения различных отраслей.

дальний восток

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дальний восток, россия, республика саха (якутия), выставка-форум "россия"