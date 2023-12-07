Якутия внесла вклад в победу ДФО как лучшего округа на выставке "Россия"

ЯКУТСК, 7 дек - РИА Новости. Якутия внесла свой вклад в победу Дальнего Востока как лучшего округа на выставке "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. Свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. Экспозиция республики носит название "Якутия – вселенная Олонхо", она знакомит гостей выставки c многовековой культурой и духовностью народа саха, которые являются фундаментом для прорывных проектов креативных индустрий и социальной инфраструктуры, уникальных разработок в сфере медицины, сельского хозяйства, промышленности, строительства, энергетики и транспорта. "Благодаря политике опережающего развития Дальнего Востока, которую проводит президент России Владимир Путин, регион демонстрирует особые достижения. Успехи, которые представила Республика Саха (Якутия), отражают результат государственной поддержки наших высокотехнологичных и креативных отраслей. Поэтому победа в номинации "Лучший федеральный округ" для ДФО закономерна. Достижения, которые дальневосточные регионы представили на выставке, действительно вдохновляют", - приводятся слова замминистра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутии) Георгия Андреева. Якутия на выставке экспонирует крупнейшее месторождение алмазов России, якутский технопарк, третий в стране центр кинопроизводства. Среди других примечательных экспозиций дальневосточных регионов – центр вертолетостроения в Республике Бурятия, судостроения в Хабаровском крае, освоение космоса – космодром "Восточный" Амурской области и другие достижения различных отраслей.
Экспозиция Якутии на международной выставке-форуме "Россия"
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ЯКУТСК, 7 дек - РИА Новости. Якутия внесла свой вклад в победу Дальнего Востока как лучшего округа на выставке "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. Свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.
Экспозиция республики носит название "Якутия – вселенная Олонхо", она знакомит гостей выставки c многовековой культурой и духовностью народа саха, которые являются фундаментом для прорывных проектов креативных индустрий и социальной инфраструктуры, уникальных разработок в сфере медицины, сельского хозяйства, промышленности, строительства, энергетики и транспорта.
"Благодаря политике опережающего развития Дальнего Востока, которую проводит президент России Владимир Путин, регион демонстрирует особые достижения. Успехи, которые представила Республика Саха (Якутия), отражают результат государственной поддержки наших высокотехнологичных и креативных отраслей. Поэтому победа в номинации "Лучший федеральный округ" для ДФО закономерна. Достижения, которые дальневосточные регионы представили на выставке, действительно вдохновляют", - приводятся слова замминистра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутии) Георгия Андреева.
Якутия на выставке экспонирует крупнейшее месторождение алмазов России, якутский технопарк, третий в стране центр кинопроизводства. Среди других примечательных экспозиций дальневосточных регионов – центр вертолетостроения в Республике Бурятия, судостроения в Хабаровском крае, освоение космоса – космодром "Восточный" Амурской области и другие достижения различных отраслей.
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