https://ria.ru/20231207/vzryv-1914271329.html

В Петербурге в котельной прогремел взрыв, сообщил источник

В Петербурге в котельной прогремел взрыв, сообщил источник - РИА Новости, 07.12.2023

В Петербурге в котельной прогремел взрыв, сообщил источник

Четыре человека, в том числе и 12-летняя девочка, пострадали при взрыве оборудования котельной на улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга, сообщил РИА... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T09:41

2023-12-07T09:41

2023-12-07T09:56

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе и 12-летняя девочка, пострадали при взрыве оборудования котельной на улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города."В результате разгерметизации котла котельной склада по хранению овощей на улице Салова 44, корпус 1 произошел выброс пара и обрушение конструкций на площади 10 квадратных метров. Пострадало четыре человека, одна из которых девочка 12 лет", - сообщил источник.По словам собеседника агентства, также пострадал автомобиль, припаркованный рядом. У котельной обрушилась стена, а взрывом вынесло котел на улицу. Пострадавшие госпитализированы с ушибами и ожогами.Прокуратура Фрунзенского района устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, добавили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

https://ria.ru/20231206/pozhar-1914182565.html

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2023

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происшествия, санкт-петербург