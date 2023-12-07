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В Петербурге в котельной прогремел взрыв, сообщил источник - РИА Новости, 07.12.2023
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09:41 07.12.2023 (обновлено: 09:56 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/vzryv-1914271329.html
В Петербурге в котельной прогремел взрыв, сообщил источник
В Петербурге в котельной прогремел взрыв, сообщил источник - РИА Новости, 07.12.2023
В Петербурге в котельной прогремел взрыв, сообщил источник
Четыре человека, в том числе и 12-летняя девочка, пострадали при взрыве оборудования котельной на улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга, сообщил РИА... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T09:41
2023-12-07T09:56
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе и 12-летняя девочка, пострадали при взрыве оборудования котельной на улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города."В результате разгерметизации котла котельной склада по хранению овощей на улице Салова 44, корпус 1 произошел выброс пара и обрушение конструкций на площади 10 квадратных метров. Пострадало четыре человека, одна из которых девочка 12 лет", - сообщил источник.По словам собеседника агентства, также пострадал автомобиль, припаркованный рядом. У котельной обрушилась стена, а взрывом вынесло котел на улицу. Пострадавшие госпитализированы с ушибами и ожогами.Прокуратура Фрунзенского района устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, добавили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге в котельной прогремел взрыв, сообщил источник

При взрыве оборудования котельной в Петербурге пострадали четыре человека

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе и 12-летняя девочка, пострадали при взрыве оборудования котельной на улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
«
"В результате разгерметизации котла котельной склада по хранению овощей на улице Салова 44, корпус 1 произошел выброс пара и обрушение конструкций на площади 10 квадратных метров. Пострадало четыре человека, одна из которых девочка 12 лет", - сообщил источник.
По словам собеседника агентства, также пострадал автомобиль, припаркованный рядом. У котельной обрушилась стена, а взрывом вынесло котел на улицу. Пострадавшие госпитализированы с ушибами и ожогами.
Прокуратура Фрунзенского района устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, добавили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
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