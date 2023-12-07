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В Кремле ответили на вопрос об ожиданиях от выборов 17 марта - РИА Новости, 07.12.2023
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13:59 07.12.2023 (обновлено: 14:10 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/vybory-1914353223.html
В Кремле ответили на вопрос об ожиданиях от выборов 17 марта
В Кремле ответили на вопрос об ожиданиях от выборов 17 марта - РИА Новости, 07.12.2023
В Кремле ответили на вопрос об ожиданиях от выборов 17 марта
Вопрос об ожиданиях Кремля от выборов 17 марта по явке, участникам и процентам обсуждать неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:59
2023-12-07T14:10
политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вопрос об ожиданиях Кремля от выборов 17 марта по явке, участникам и процентам обсуждать неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вторая часть вопроса абсолютно неуместна: у нас есть права и обязанности, предоставленные конституцией всем гражданам в контексте избирательной кампании", - сказал Песков журналистам.Ранее Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.
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политика, дмитрий песков, россия
Политика, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле ответили на вопрос об ожиданиях от выборов 17 марта

Песков заявил о неуместности обсуждения ожиданий от выборов 17 марта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве
Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вопрос об ожиданиях Кремля от выборов 17 марта по явке, участникам и процентам обсуждать неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вторая часть вопроса абсолютно неуместна: у нас есть права и обязанности, предоставленные конституцией всем гражданам в контексте избирательной кампании", - сказал Песков журналистам.
Ранее Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.
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