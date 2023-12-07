https://ria.ru/20231207/vybory-1914353223.html

В Кремле ответили на вопрос об ожиданиях от выборов 17 марта

В Кремле ответили на вопрос об ожиданиях от выборов 17 марта - РИА Новости, 07.12.2023

В Кремле ответили на вопрос об ожиданиях от выборов 17 марта

Вопрос об ожиданиях Кремля от выборов 17 марта по явке, участникам и процентам обсуждать неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:59

2023-12-07T13:59

2023-12-07T14:10

политика

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вопрос об ожиданиях Кремля от выборов 17 марта по явке, участникам и процентам обсуждать неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вторая часть вопроса абсолютно неуместна: у нас есть права и обязанности, предоставленные конституцией всем гражданам в контексте избирательной кампании", - сказал Песков журналистам.Ранее Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.

https://ria.ru/20231207/vybory-1914283400.html

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политика, дмитрий песков, россия