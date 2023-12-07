https://ria.ru/20231207/vybory-1914353223.html
В Кремле ответили на вопрос об ожиданиях от выборов 17 марта
В Кремле ответили на вопрос об ожиданиях от выборов 17 марта - РИА Новости, 07.12.2023
В Кремле ответили на вопрос об ожиданиях от выборов 17 марта
Вопрос об ожиданиях Кремля от выборов 17 марта по явке, участникам и процентам обсуждать неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:59
2023-12-07T13:59
2023-12-07T14:10
политика
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343905_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_fabdab7f95f4c74b568639be6c89ae52.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вопрос об ожиданиях Кремля от выборов 17 марта по явке, участникам и процентам обсуждать неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вторая часть вопроса абсолютно неуместна: у нас есть права и обязанности, предоставленные конституцией всем гражданам в контексте избирательной кампании", - сказал Песков журналистам.Ранее Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.
https://ria.ru/20231207/vybory-1914283400.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343905_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_8884334d259ad4999360240cf9231f57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, россия
Политика, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле ответили на вопрос об ожиданиях от выборов 17 марта
Песков заявил о неуместности обсуждения ожиданий от выборов 17 марта