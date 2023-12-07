https://ria.ru/20231207/vybory-1914303199.html
ЦИК примет решение о проведении выборов в новых регионах до 12 декабря
ЦИК примет решение о проведении выборов в новых регионах до 12 декабря - РИА Новости, 07.12.2023
ЦИК примет решение о проведении выборов в новых регионах до 12 декабря
Центральная избирательная комиссия РФ после консультаций с ФСБ, Минобороны РФ, главами новых регионов примет решение о проведении выборов в новых регионах, с... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:34
2023-12-07T11:34
2023-12-07T11:34
элла памфилова
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
политика
россия
общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ после консультаций с ФСБ, Минобороны РФ, главами новых регионов примет решение о проведении выборов в новых регионах, с учетом того, что там военное положение, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. "Также нам в ближайшее время не позднее 12 декабря необходимо будет принять решение о возможности проведения выборов в наших воссоединенных новых регионах, с учетом того, что там военное положение по итогам консультаций с ФСБ, Минобороны, губернаторами и руководителями этих регионов. Также затем... принять нормативные документы об особенностях подготовки к проведению выборов именно в таких условиях", - сказала Памфилова на заседании Совета Федерации.
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элла памфилова, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика, россия, общество, министерство обороны рф (минобороны рф)
Элла Памфилова, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Политика, Россия, Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ЦИК примет решение о проведении выборов в новых регионах до 12 декабря
ЦИК примет решение по выборам в новых регионах после консультаций с ФСБ и МО