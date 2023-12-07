https://ria.ru/20231207/vybory-1914303199.html

ЦИК примет решение о проведении выборов в новых регионах до 12 декабря

ЦИК примет решение о проведении выборов в новых регионах до 12 декабря - РИА Новости, 07.12.2023

ЦИК примет решение о проведении выборов в новых регионах до 12 декабря

Центральная избирательная комиссия РФ после консультаций с ФСБ, Минобороны РФ, главами новых регионов примет решение о проведении выборов в новых регионах, с... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:34

2023-12-07T11:34

2023-12-07T11:34

элла памфилова

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

политика

россия

общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ после консультаций с ФСБ, Минобороны РФ, главами новых регионов примет решение о проведении выборов в новых регионах, с учетом того, что там военное положение, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. "Также нам в ближайшее время не позднее 12 декабря необходимо будет принять решение о возможности проведения выборов в наших воссоединенных новых регионах, с учетом того, что там военное положение по итогам консультаций с ФСБ, Минобороны, губернаторами и руководителями этих регионов. Также затем... принять нормативные документы об особенностях подготовки к проведению выборов именно в таких условиях", - сказала Памфилова на заседании Совета Федерации.

https://ria.ru/20231120/vybory-1910570115.html

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элла памфилова, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика, россия, общество, министерство обороны рф (минобороны рф)