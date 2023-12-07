Рейтинг@Mail.ru
ЦИК примет решение о проведении выборов в новых регионах до 12 декабря - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/vybory-1914303199.html
ЦИК примет решение о проведении выборов в новых регионах до 12 декабря
ЦИК примет решение о проведении выборов в новых регионах до 12 декабря - РИА Новости, 07.12.2023
ЦИК примет решение о проведении выборов в новых регионах до 12 декабря
Центральная избирательная комиссия РФ после консультаций с ФСБ, Минобороны РФ, главами новых регионов примет решение о проведении выборов в новых регионах, с... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:34
2023-12-07T11:34
элла памфилова
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
политика
россия
общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146077/67/1460776796_0:225:3098:1968_1920x0_80_0_0_feafcbf0d3548e6258245cda088f78da.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ после консультаций с ФСБ, Минобороны РФ, главами новых регионов примет решение о проведении выборов в новых регионах, с учетом того, что там военное положение, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. "Также нам в ближайшее время не позднее 12 декабря необходимо будет принять решение о возможности проведения выборов в наших воссоединенных новых регионах, с учетом того, что там военное положение по итогам консультаций с ФСБ, Минобороны, губернаторами и руководителями этих регионов. Также затем... принять нормативные документы об особенностях подготовки к проведению выборов именно в таких условиях", - сказала Памфилова на заседании Совета Федерации.
https://ria.ru/20231120/vybory-1910570115.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146077/67/1460776796_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_72bf779b390dc680c439e96894845174.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
элла памфилова, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика, россия, общество, министерство обороны рф (минобороны рф)
Элла Памфилова, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Политика, Россия, Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ЦИК примет решение о проведении выборов в новых регионах до 12 декабря

ЦИК примет решение по выборам в новых регионах после консультаций с ФСБ и МО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ после консультаций с ФСБ, Минобороны РФ, главами новых регионов примет решение о проведении выборов в новых регионах, с учетом того, что там военное положение, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Также нам в ближайшее время не позднее 12 декабря необходимо будет принять решение о возможности проведения выборов в наших воссоединенных новых регионах, с учетом того, что там военное положение по итогам консультаций с ФСБ, Минобороны, губернаторами и руководителями этих регионов. Также затем... принять нормативные документы об особенностях подготовки к проведению выборов именно в таких условиях", - сказала Памфилова на заседании Совета Федерации.
Урна для бюллетеней - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
ЦИК не планирует полностью отказываться от действующей системы ГАС "Выборы"
20 ноября, 14:31
 
Элла ПамфиловаСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПолитикаРоссияОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала