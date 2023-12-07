https://ria.ru/20231207/vybory-1914301356.html

На выборах президента применят "ИнформУИК" для информкампании

На выборах президента применят "ИнформУИК" для информкампании - РИА Новости, 07.12.2023

На выборах президента применят "ИнформУИК" для информкампании

Система "ИнформУИК" будет использоваться для информационной кампании на выборах президента, создано специальное мобильное приложение, сообщила глава Центральной РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:30

2023-12-07T11:30

2023-12-07T11:37

элла памфилова

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технологии

россия

цик рф

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Система "ИнформУИК" будет использоваться для информационной кампании на выборах президента, создано специальное мобильное приложение, сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг. "Мы сейчас начнем широкомасштабное информирование наших граждан о предстоящих выборах и для этого мы на выборах президента будем применять новую технологию под название "ИнформУИК", апробация которого очень успешно прошла на прошедшем ЕДГ, такое повсеместная информационно-разъяснительная работа, осуществление которой от дома к дому, глаза в глаза будут проводить наши коллеги из участковых избирательных комиссий", - сказала Памфилова на заседании Совета Федерации. "В рамках этого проекта создано специальное мобильное приложение, которое выводит эту современную информкампанию на новый уровень", - добавила Памфилова.Также она обратила внимание на безопасность всех цифровых технических ресурсов."И наша уже заслуженная государственная информационная система ГАС "Выборы" и ее современный цифровой аналог полностью защищены от какого бы то ни было вторжения, неправомерного вмешательства, разного рода атак, поскольку они обе автономны, абсолютно автономны от глобальной интернет-сети", - сообщила Памфилова и добавила, что еще применяется целый ряд мер безопасности.

https://ria.ru/20231121/vybory-1910777040.html

https://ria.ru/20231130/vybory-1912888022.html

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элла памфилова, совет федерации рф, политика, технологии, россия, цик рф, общество