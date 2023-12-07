https://ria.ru/20231207/vybory-1914297496.html

ЦИК: выборы в новых регионах будут отличаться от других субъектов

ЦИК: выборы в новых регионах будут отличаться от других субъектов - РИА Новости, 07.12.2023

ЦИК: выборы в новых регионах будут отличаться от других субъектов

Порядок проведения выборов президента РФ на новых территориях будет отличаться от порядка в других субъектах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:14

2023-12-07T11:14

2023-12-07T11:14

элла памфилова

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Порядок проведения выборов президента РФ на новых территориях будет отличаться от порядка в других субъектах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. "Если мы его (решение о проведении выборов президента РФ на новых территориях – ред.) примем, тогда уже последующий шаг - будем принимать порядок проведения там выборов. Конечно, он будет отличаться несколько …от голосования (в других субъектах – ред.)", - сказала Памфилова журналистам. Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. "Назначить выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в постановлении о назначении выборов президента, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Назначение выборов президента Российской Федерации в соответствии со статьей 102 Конституции Российской Федерации является исключительным полномочием Совета Федерации, объяснял ранее РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев. С момента вступления постановления в силу - то есть, с дня официального опубликования - фактически дается "старт избирательной кампании", подчеркнул Полетаев. Решение о проведении многодневного голосования на выборах президента принимает ЦИК РФ, сказал сенатор. Полетаев отмечал, что праздничный день в день выборов не объявляется.

https://ria.ru/20231121/vybory-1910777040.html

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элла памфилова, владимир полетаев, цик рф, совет федерации рф, политика, общество