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ЦИК: выборы в новых регионах будут отличаться от других субъектов
ЦИК: выборы в новых регионах будут отличаться от других субъектов - РИА Новости, 07.12.2023
ЦИК: выборы в новых регионах будут отличаться от других субъектов
Порядок проведения выборов президента РФ на новых территориях будет отличаться от порядка в других субъектах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:14
2023-12-07T11:14
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Порядок проведения выборов президента РФ на новых территориях будет отличаться от порядка в других субъектах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. "Если мы его (решение о проведении выборов президента РФ на новых территориях – ред.) примем, тогда уже последующий шаг - будем принимать порядок проведения там выборов. Конечно, он будет отличаться несколько …от голосования (в других субъектах – ред.)", - сказала Памфилова журналистам. Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. "Назначить выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в постановлении о назначении выборов президента, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Назначение выборов президента Российской Федерации в соответствии со статьей 102 Конституции Российской Федерации является исключительным полномочием Совета Федерации, объяснял ранее РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев. С момента вступления постановления в силу - то есть, с дня официального опубликования - фактически дается "старт избирательной кампании", подчеркнул Полетаев. Решение о проведении многодневного голосования на выборах президента принимает ЦИК РФ, сказал сенатор. Полетаев отмечал, что праздничный день в день выборов не объявляется.
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элла памфилова, владимир полетаев, цик рф, совет федерации рф, политика, общество
Элла Памфилова, Владимир Полетаев, ЦИК РФ, Совет Федерации РФ, Политика, Общество
ЦИК: выборы в новых регионах будут отличаться от других субъектов
ЦИК: выборы президента в новых регионах будут отличаться от других субъектов
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Порядок проведения выборов президента РФ на новых территориях будет отличаться от порядка в других субъектах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Если мы его (решение о проведении выборов президента РФ на новых территориях – ред.) примем, тогда уже последующий шаг - будем принимать порядок проведения там выборов. Конечно, он будет отличаться несколько …от голосования (в других субъектах – ред.)", - сказала Памфилова журналистам.
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Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.
"Назначить выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в постановлении о назначении выборов президента, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Назначение выборов президента Российской Федерации в соответствии со статьей 102 Конституции Российской Федерации является исключительным полномочием Совета Федерации
, объяснял ранее РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев
.
С момента вступления постановления в силу - то есть, с дня официального опубликования - фактически дается "старт избирательной кампании", подчеркнул Полетаев.
Решение о проведении многодневного голосования на выборах президента принимает ЦИК РФ, сказал сенатор.
Полетаев отмечал, что праздничный день в день выборов не объявляется.
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