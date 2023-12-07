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Достойно проведенные выборы будут гарантом укрепления России, заявил ЦИК - РИА Новости, 07.12.2023
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10:18 07.12.2023 (обновлено: 11:38 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/vybory-1914278587.html
Достойно проведенные выборы будут гарантом укрепления России, заявил ЦИК
Достойно проведенные выборы будут гарантом укрепления России, заявил ЦИК - РИА Новости, 07.12.2023
Достойно проведенные выборы будут гарантом укрепления России, заявил ЦИК
Достойно проведенные выборы президента РФ во многом будут гарантом укрепления России, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:18
2023-12-07T11:38
политика
россия
элла памфилова
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Достойно проведенные выборы президента РФ во многом будут гарантом укрепления России, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг."Спасибо вам (членам СФ - ред.) за то, что вы приняли сегодня это решение, спасибо вам за то, что вы обеспечили всю необходимую законодательную базу, для того, чтобы выборы были проведены достойно. Грядущие выборы во многом будут гарантом укрепления развития России, ее победы в этой беспощадной геополитической битве", - сказала Памфилова на заседании СФ в четверг.Она отметила, что избирательная система РФ обладает запасом прочности, и выразила уверенность, что она справится на выборах. "Хочу заверить вас, что избирательная система нашей страны обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести грядущие выборы именно так, как это требует и ждет наш народ, потому что для нас народ - это главный судья и главный экзаменатор", - сказала Памфилова.Также глава ЦИК подчеркнула, что впервые в истории новой России выборы президента будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере. "Когда сброшены все маски, когда рухнули останки дряхлых демократических декораций, когда в целях разрушения до основания нашего культурного кода, национальных традиций, государственной независимости… правит русофобия… бессовестная экспроприация всего российского: от госимущества и финансов скатились уже до отъема личных автомобилей рядовых граждан. И все только потому, что наша страна, оберегая национальную идентичность, безопасность и независимость, предпочла свой путь развития, свой многонациональный русский мир", - отметила Памфилова.
https://ria.ru/20231201/nechaev-1913104613.html
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политика, россия, элла памфилова, совет федерации рф, цик рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Достойно проведенные выборы будут гарантом укрепления России, заявил ЦИК

Памфилова: достойно проведенные выборы будут гарантом укрепления России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Достойно проведенные выборы президента РФ во многом будут гарантом укрепления России, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.
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"Спасибо вам (членам СФ - ред.) за то, что вы приняли сегодня это решение, спасибо вам за то, что вы обеспечили всю необходимую законодательную базу, для того, чтобы выборы были проведены достойно. Грядущие выборы во многом будут гарантом укрепления развития России, ее победы в этой беспощадной геополитической битве", - сказала Памфилова на заседании СФ в четверг.
Она отметила, что избирательная система РФ обладает запасом прочности, и выразила уверенность, что она справится на выборах. "Хочу заверить вас, что избирательная система нашей страны обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести грядущие выборы именно так, как это требует и ждет наш народ, потому что для нас народ - это главный судья и главный экзаменатор", - сказала Памфилова.
Также глава ЦИК подчеркнула, что впервые в истории новой России выборы президента будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере. "Когда сброшены все маски, когда рухнули останки дряхлых демократических декораций, когда в целях разрушения до основания нашего культурного кода, национальных традиций, государственной независимости… правит русофобия… бессовестная экспроприация всего российского: от госимущества и финансов скатились уже до отъема личных автомобилей рядовых граждан. И все только потому, что наша страна, оберегая национальную идентичность, безопасность и независимость, предпочла свой путь развития, свой многонациональный русский мир", - отметила Памфилова.
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