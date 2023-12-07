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VR-зона РИА Новости стала частью форума "Время инноваций" - РИА Новости, 07.12.2023
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15:54 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/vr-zona-1914396936.html
VR-зона РИА Новости стала частью форума "Время инноваций"
VR-зона РИА Новости стала частью форума "Время инноваций" - РИА Новости, 07.12.2023
VR-зона РИА Новости стала частью форума "Время инноваций"
VR-зона агентства РИА Новости стала популярным интерактивным пространством восьмого ежегодного форума "Время инноваций", объединившего лучшие digital-компании... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:54
2023-12-07T15:54
риа новости
интерактивные проекты
россия
снг
форум
технологии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. VR-зона агентства РИА Новости стала популярным интерактивным пространством восьмого ежегодного форума "Время инноваций", объединившего лучшие digital-компании России и стран СНГ. На площадке форума были представлены лучшие документальные проекты агентства в формате виртуальной реальности:· Интерактивный квест "VR-археология: тайны Куликова поля" позволяет примерить на себя роль современного археолога, реставратора и реконструктора. Пользователь сможет переместиться на Куликово поле времен легендарного сражения. Проект приурочен к 30-летию археологической экспедиции музея "Куликово поле" и создан при поддержке Министерства культуры РФ в рамках празднования 650-летия Куликовской битвы.· Историческая VR-реконструкция "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"" - документальный VR-квест, посвященный великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна, рассказывает о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота. Проект создан РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при экспертном участии ученых Государственного исторического музея и ведущих российских университетов.· "Игра ремесел. VR погружение в мир народных промыслов" - просветительский интерактивный проект, который знакомит с уникальными художественными традициями и техниками прикладного искусства разных регионов страны. Создан специалистами РИА Новости по заказу ассоциации "Наследие и традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.· VR-реконструкция "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" - новый документальный и просветительский квест подробно рассказывает о решающей битве за верховья Дона, показывает, как выглядели и воевали в ту пору защитники южных границ Руси. Это совместный проект РИА Новости и Государственного музея-заповедника "Куликово поле", он создавался при поддержке Минкульта РФ в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовского сражения. Проект уже доступен для скачивания в Steam.· VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" - созданный специально для выставки-форума "Россия" 2023 на ВДНХ VR-пролог к экспозиции Чувашской Республики. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса, а также реальные факты из истории чувашского народа. Его можно увидеть до 12 апреля 2024 года на стенде Республики Чувашия на ВДНХ.Кроме того, в рамках форума прошел мастер-класс "VR/AR как инструменты коммуникации на примере проектов РИА.Lab". Его провел шеф-сценарист VR/AR проектов РИА Новости Артем Буфтяк. Он рассказал о том, почему VR – проект это инфоповод и точка притяжения, как с помощью новых технологий продвигать территорию, корпорацию и идею, а также поднял тему стереотипов и предубеждений, распространяющихся вокруг AR/VR-форматов. Ежегодная Всероссийская премия "Время инноваций" проходит 6-7 декабря в Radisson Resort, Zavidovo. Она вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.
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РИА Новости
1
5
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96
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риа новости, интерактивные проекты, россия, снг, форум, технологии
РИА Новости, Интерактивные проекты, Россия, СНГ, Форум, Технологии

VR-зона РИА Новости стала частью форума "Время инноваций"

© РИА НовостиVR-зона РИА Новости стала частью форума "Время инноваций"
VR-зона РИА Новости стала частью форума Время инноваций - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости
VR-зона РИА Новости стала частью форума "Время инноваций"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. VR-зона агентства РИА Новости стала популярным интерактивным пространством восьмого ежегодного форума "Время инноваций", объединившего лучшие digital-компании России и стран СНГ. На площадке форума были представлены лучшие документальные проекты агентства в формате виртуальной реальности:
· Интерактивный квест "VR-археология: тайны Куликова поля" позволяет примерить на себя роль современного археолога, реставратора и реконструктора. Пользователь сможет переместиться на Куликово поле времен легендарного сражения. Проект приурочен к 30-летию археологической экспедиции музея "Куликово поле" и создан при поддержке Министерства культуры РФ в рамках празднования 650-летия Куликовской битвы.
· Историческая VR-реконструкция "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"" - документальный VR-квест, посвященный великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна, рассказывает о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота. Проект создан РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при экспертном участии ученых Государственного исторического музея и ведущих российских университетов.
· "Игра ремесел. VR погружение в мир народных промыслов" - просветительский интерактивный проект, который знакомит с уникальными художественными традициями и техниками прикладного искусства разных регионов страны. Создан специалистами РИА Новости по заказу ассоциации "Наследие и традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью IX культурного форума - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью IX культурного форума
17 ноября, 17:23
· VR-реконструкция "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" - новый документальный и просветительский квест подробно рассказывает о решающей битве за верховья Дона, показывает, как выглядели и воевали в ту пору защитники южных границ Руси. Это совместный проект РИА Новости и Государственного музея-заповедника "Куликово поле", он создавался при поддержке Минкульта РФ в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовского сражения. Проект уже доступен для скачивания в Steam.
· VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" - созданный специально для выставки-форума "Россия" 2023 на ВДНХ VR-пролог к экспозиции Чувашской Республики. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса, а также реальные факты из истории чувашского народа. Его можно увидеть до 12 апреля 2024 года на стенде Республики Чувашия на ВДНХ.
Кроме того, в рамках форума прошел мастер-класс "VR/AR как инструменты коммуникации на примере проектов РИА.Lab". Его провел шеф-сценарист VR/AR проектов РИА Новости Артем Буфтяк. Он рассказал о том, почему VR – проект это инфоповод и точка притяжения, как с помощью новых технологий продвигать территорию, корпорацию и идею, а также поднял тему стереотипов и предубеждений, распространяющихся вокруг AR/VR-форматов.

Ежегодная Всероссийская премия "Время инноваций" проходит 6-7 декабря в Radisson Resort, Zavidovo. Она вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.
 
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