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Раскрыто, что будет, если вовремя не снять деньги со вклада - РИА Новости, 07.12.2023
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02:17 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/vklad-1914244759.html
Раскрыто, что будет, если вовремя не снять деньги со вклада
Раскрыто, что будет, если вовремя не снять деньги со вклада - РИА Новости, 07.12.2023
Раскрыто, что будет, если вовремя не снять деньги со вклада
Если не закрыть вклад вовремя, банк может продлить договор на тех же условиях, изменив ставку в зависимости от ключевой, либо перевести деньги на счет до... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T02:17
2023-12-07T02:17
экономика
алексей родин
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Если не закрыть вклад вовремя, банк может продлить договор на тех же условиях, изменив ставку в зависимости от ключевой, либо перевести деньги на счет до востребования со ставкой 0,01% годовых, рассказал агентству “Прайм” основатель агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин.При этом забрать деньги можно не ранее, чем на следующий день после окончания срока действия договора. “Если вы попытаетесь забрать деньги в день окончания вклада, то банк может посчитать это досрочным закрытием, и вы потеряете начисленные проценты”, - предупреждает эксперт.Центробанк рекомендует банкам заблаговременно сообщать вкладчикам о скором окончании вклада и предлагать условия по продлению. Если вкладчик не отвечает на уведомления и в течение двух лет не производит операций по вкладу, его можно закрыть через суд. В этом случае деньги переводят на специальный счет в ЦБ, откуда их можно забрать в любое время.
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экономика, алексей родин, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Алексей Родин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Раскрыто, что будет, если вовремя не снять деньги со вклада

Финансист Родин: банк может продлить договор при неснятии денег с вклада вовремя

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Если не закрыть вклад вовремя, банк может продлить договор на тех же условиях, изменив ставку в зависимости от ключевой, либо перевести деньги на счет до востребования со ставкой 0,01% годовых, рассказал агентству “Прайм” основатель агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин.
При этом забрать деньги можно не ранее, чем на следующий день после окончания срока действия договора. “Если вы попытаетесь забрать деньги в день окончания вклада, то банк может посчитать это досрочным закрытием, и вы потеряете начисленные проценты”, - предупреждает эксперт.
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Центробанк рекомендует банкам заблаговременно сообщать вкладчикам о скором окончании вклада и предлагать условия по продлению. Если вкладчик не отвечает на уведомления и в течение двух лет не производит операций по вкладу, его можно закрыть через суд. В этом случае деньги переводят на специальный счет в ЦБ, откуда их можно забрать в любое время.
 
ЭкономикаАлексей РодинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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