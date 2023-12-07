https://ria.ru/20231207/ukraina-1914498796.html

На сайте Зеленского опубликовали петицию о запрете Тelegram на Украине

На сайте Зеленского опубликовали петицию о запрете Тelegram на Украине - РИА Новости, 07.12.2023

На сайте Зеленского опубликовали петицию о запрете Тelegram на Украине

На сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить приложение Тelegram на территории Украины, автор документа объясняет свою... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T23:46

2023-12-07T23:46

2023-12-07T23:52

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. На сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить приложение Тelegram на территории Украины, автор документа объясняет свою инициативу тем, что во время военных действий с помощью Telegram-каналов создается угроза национальной безопасности. Документ под названием "блокировка Telegram для пользователей на Украине из-за риска национальной безопасности" был опубликован на сайте Зеленского 7 декабря, за сутки он набрал 387 голосов из необходимых 25000, сбор подписей продлится 90 дней. "Приложение Telegram, хоть и заявленное владельцами как независимое от российских властей, на самом деле таковым не является… Неурегулированность анонимных Telegram-каналов, которые способны то ли устроить неконтролируемую панику среди украинцев…, то ли дискредитировать свободные медиа, несет в себе угрозы как госбезопасности, так и нашей интеграции в ЕС, для которого существование свободы слова есть ключевое понятие демократии", - пишет автор петиции. Кроме прочего, как считает автор, приложение опасно еще тем, что им активно пользуются многие солдаты и офицеры ВСУ, передавая тем самым свои данные, которые могут быть использованы против украинской армии. Он также напомнил, что основателем Telegram является Павел Дуров, создавший соцсеть "Вконтакте", которая заблокирована на Украине с 2017 года указом тогдашнего президента Петра Порошенко.

https://ria.ru/20231205/shtraf-1913967548.html

https://ria.ru/20231207/zelenskiy-1914479232.html

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в мире, украина, владимир зеленский, павел дуров, петр порошенко, вооруженные силы украины, евросоюз, telegram