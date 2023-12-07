На сайте Зеленского опубликовали петицию о запрете Тelegram на Украине
На сайте офиса Зеленского опубликовали петицию о запрете Тelegram на Украине
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. На сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить приложение Тelegram на территории Украины, автор документа объясняет свою инициативу тем, что во время военных действий с помощью Telegram-каналов создается угроза национальной безопасности.
Документ под названием "блокировка Telegram для пользователей на Украине из-за риска национальной безопасности" был опубликован на сайте Зеленского 7 декабря, за сутки он набрал 387 голосов из необходимых 25000, сбор подписей продлится 90 дней.
"Приложение Telegram, хоть и заявленное владельцами как независимое от российских властей, на самом деле таковым не является… Неурегулированность анонимных Telegram-каналов, которые способны то ли устроить неконтролируемую панику среди украинцев…, то ли дискредитировать свободные медиа, несет в себе угрозы как госбезопасности, так и нашей интеграции в ЕС, для которого существование свободы слова есть ключевое понятие демократии", - пишет автор петиции.
Кроме прочего, как считает автор, приложение опасно еще тем, что им активно пользуются многие солдаты и офицеры ВСУ, передавая тем самым свои данные, которые могут быть использованы против украинской армии.
Он также напомнил, что основателем Telegram является Павел Дуров, создавший соцсеть "Вконтакте", которая заблокирована на Украине с 2017 года указом тогдашнего президента Петра Порошенко.